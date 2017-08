Das Abc der Zürcher Utopien

– Alternatives Cluster, das: Die Linkspartei nannte sich lange Alternative Liste, befand Liste auf Dauer aber irgendwie bünzlig. -> C

Ä – Ähhh, das: D i e Zürcher Vision schlechthin. «Dann machen wir aus dem Carparkplatz so ein Ähhh . . ., im Gegenzug wird der Freiraum zum naturnahen Ähhh für die Arbeiterschicht, und die Kreativen und es ziehen automatisch Ähhh nach. Clustermässig, positiver Druck, weisch.» -> C

B — Brusaplatz, der: Grosse Ehre für einen kleinen, unbedeutenden, unbekannten Schreiber.

C — Cluster, das: Zürich ist ein ganz ­heisses Cluster. Zusammengesetzt aus dem Industrie-C., dem Kreativ-C., dem Wohn-C., dem Pop-up-C., dem Finanz-C., dem Büezer-C., dem Hipster-C., dem Hochschul-C. et C., et C. Beispiele für ­erfolgreiche Cluster: Bünzlis werden ­Bewohner von hippen Wohnkonzepten an der Langstrasse. Und aus einer listigen Partei wird eine Bewegung des Aufbruchs, der Zukunft. -> A, E

Ch — Champions League, die: Bald wieder «Chönigsklass» genannt – und ein Zürcher Verein schafft den Einzug in die Endrunde. -> F

D — Dienstwagen, der: Ein schnelles, grosses Modell aus den traditionsreichen Bayerischen Motorenwerken auch für die kleinen Kader und mittleren ­Könige bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ). Für alle anderen gibt es einen getunten Segway und sauberen Strom à discrétion! -> T

E — Einhausung, die: Alles Unbeliebte in dieser Stadt verschwindet unter einem Deckel. Autobahnen, Strassen, Utoquais, Gleise, Trams, Steuerrechnungen, der Buchsbaumzünsler. Alles Ungeliebte dieser Stadt auch: die SVP, die Kulturschaffenden, die Fifa, die Pantha Rhei. Vor allem die Pantha Rhei. -> M, V

F — Fusion, die: Grasshopper (GC) und Fussballclub (FCZ) gehen zusammen. Der fusionierte Verein wird international erfolgreich. Unter dem Namen Luxemburgerli United. -> Ch

G — Gewinn, der: Ein roter (oder wahlweise auch ein grüner) Stadtrat (oder wahlweise eine Stadträtin) budgetiert mit schwarzen Zahlen. -> W

H — Hohe Promenade, die: Die Idee versteckte sich lange in einem Parkhaus, jetzt wird sie endlich aufgenommen! Ein Hochwegnetz erschliesst die Stadt für Fussgänger und Velofahrer. Erhabenes Gefühl, über die Altstadt zu flanieren und zu pedalieren. -> E, V, Y

I — Idaplatzbebauung, die: Hippe Biertrinker stören an diesem urbanen Platz die Nachtruhe weniger hipper Anwohner. Als Teil des Lärmsanierungs­programms beschliesst der zuständige Stadtrat unpopuläre Massnahmen. -> T

J — Jugendhaus, das: D i e Utopie für Nostalgiker. Das Kongresszentrum der 80er-Jahre quasi. -> Ä

K — Kaserne, die: Ab sofort originell und mit internationaler Ausstrahlung genutzt. Zum Beispiel als Carparkplatz.

L — Lichtenstein, Roy: Das entwendete Stück Kunst in der Bretterwand beim Kunsthaus kehrt über Nacht an seinen Platz neben Corine Mauch im Stile Warhols zurück.

M — Metro, die: Das Tram verschwindet unter den Boden. Und taucht nur kurz für die Zürcher «Signature-Passage» über der Quaibrücke wieder auf. -> E

N — Nebelfrei, das: Jeden Tag blauer Himmel über Zürich wäre dann zu viel Blau für Zürich. -> W

O — Outsourcing, das: Die betonarme ­Variante der Einhausung. Alles Unbeliebte und Ungeliebte wird nach Winterthur abgeschoben, inklusive der Freiluftveranstaltung mit dem Böögg. -> E

Ö — Örlikonisierung, die: Die Seefeldisierung verlief sich ebenfalls.

P — Punkreservat, das: Der Stadelhofen als Punkschutzgebiet. Wie bei den Indianern! Mit Casino!

Q — Querverbindung, die: Ein Schiff, das Seefeld und Wollishofen verbindet. Zur Not tut es auch ein Seilbähnli, oder?

R — Ruhe, die: Wir wünschen uns, dass Tramquietschen in Zürich Nostalgie (Mirage) statt Zukunft (Flexity) ist. -> I

S — Sechs, die: Note des neuen, bürgerlichen Stadtrats. -> W

Sch — Schschsch, das: Ein neues Kunstprojekt bringt rund um die Uhr Meeresrauschen per Direktübertragung aus ­Tianjin, China, ans Limmatquai. Das Projekt weckt schöne Erinnerungen an den Hafenkran, Mauro Tuena summt einen ganzen Sommer lang «What Shall We Do With the Drunken Sailor».

St — Stehwelle, die: Endlich kann man oberhalb des Lettens, mitten in der Stadt, wellenreiten. Zürich surft!

T — Tempo 30, das: Flächendeckend.

U — Umverkehr, der: Das Auto wird das neue Velo wird das neue Rollbrett wird der neue Lastwagen wird das neue Tram wird der neue Kinderwagen wird die neue Staatskarosse. -> Ä

Ü — Überholspur, die: Am Bellevue wird etwas zurückgegeben. -> V, W

V — Velostadt, die: Überall gibt es Windschatten. Und als netter Nebeneffekt wird das Bellevue autofrei. Die Tramgleise sind nicht mehr im, sondern unter dem Boden. -> E, M

W — Wende, bürgerliche, die: Siehe ­Tagi-Ausgabe von morgen Mittwoch, 23. August. Und Resultate vom Wahlsonntag, 4. März 2018. Und -> N

X — Xundheit, die: Die Zürcher Stadt­spitäler gesunden auf wundersame Weise (Bachblüten, Homöopathie) und schreiben Gewinne. -> G

Y — Ypsilon, das: Ob als funktionierendes Verkehrskonzept oder als funktionierende Kunst.

Z — Züricher, der; Züricherin, die: Wir machen einen Anfang, liebe Deutsche.

(Tages-Anzeiger)