Das Kloster auf den Tramgleisen

Wer in der Schuhabteilung des Coop-City St. Annahof neue Sneakers anprobiert, spürt wenig vom Genius Loci, vom hehren Geist dieses Ortes. Hier, genau hier stand einst eine Kapelle mit spitzem Türmchen, die der heiligen Anna geweiht war.

Und gleich nebenan befand sich die Stephanskirche, die namhafte Historiker für die älteste Pfarrkirche der Stadt halten. Hier wurden, der Legende nach, die Stadtheiligen Felix und Regula gerädert, bevor die Schergen sie hinrichteten. Urkundlich zum ersten Mal erwähnt wird St. Stephan 1222, gleich nach der Reformation wurde sie zu einem Wohnhaus, das 1909 abgerissen wurde

28 verschwundene Kirchen und Klöster

Eine Ausstellung im Haus zum Rech am Neumarkt spürt sakrale Bauen auf, die als Folge der Reformation verschwunden sind. Dölf Wild, Leiter der Stadtarchäologie, und sein Team treffen regelmässig bei Bauprojekten auf Spuren der mehr als 28 Kirchen, Kapellen und Klöster auf Stadtgebiete.

Sie wurden entweder gleich nach der Reformation umgenutzt oder abgebrochen wurden oder später der grossen Stadterneuerung anfang des 20. Jahrhunderts zum Opfer fielen. Dann werden sie aktiv und versuchen vor Ort so viele Informationen wie möglich zu gewinnen.

Gestern und heute: Das Kloster Oetenbach zwischen Urania- und Lindenhofstrasse. Quelle: Amt für Städtebau, Archäologie

Zuletzt war das bei einem Umbau der Sonnenterrasse des Restaurants Altes Klösterli auf dem Zürichberg der Fall. Dort befand sich nämlich vor der Reformation das Augustinerkloster St. Martin – wäre es in der Reformation nicht aufgelöst worden, hätten die Chorherren heute direkte Aussicht auf die Dschelada-Paviane, die auf dem Afrikanischen Gebirge im Zoo Zürich herumklettern.

Auf einem Hügel beim heutigen Parkhaus Urania stand einst das grosse Oetenbachkloster, und mitten auf den Bahngleisen des 8-er-Trams, Ecke Selnausstrasse/Gerechtigkeitsgasse, das Kloster Selnau.

Schiebebild: Das ehemalige Kloster St. Martin auf dem Zürichberg. Quelle: Amt für Städtebau, Archäologie

Aufwendige Rekonstruktionen

Die Ausstellung gibt Kennern des sakralen Zürichs neue Einblicke – und macht Neulingen neugierig. Denn die Archäologen wagten es, sieben der verschwundenen und kaum dokumentierten Orte bildlich zu rekonstruieren.

Katrin Gügler, die Direktorin des Amts für Städtebau, sprach gestern bei der Vorbesichtigung von einer «kreativen Leistung». Wie Dölf Wild ausführte, ist bei vielen dieser Bauten der Grundriss bekannt, dazu kommen die Proportionen, welche im jeweiligen Baustil üblich waren und das Studieren vergleichbarer Bauten, die sich irgendwo erhalten haben. «Wir zeigen also, wie diese Gebäude hätten aussehen können.»

Was geschieht mit heutigen Kirchen?

Vielleicht weniger von historischen Wert, dafür aber sehr illustrativ und auch spassig sind die Kippbilder, die gestern und heute zusammenfügen und etwa die Annakapelle mit der Schuhabteilung oder das Kloster Selnau mit der Tramlinie überblenden.

Und wenn wir schon im Gestern und Heute waren, wird gleich noch das Morgen nachgeliefert: In der Stadt Zürich gibt es heute noch 26 Kirchen und 55 Pfarrkirchen, von denen eine ganze Zahl nicht mehr wirklich gebraucht werden. Was geschieht damit? Die Ausstellung,die bis am 23. September dauert, thematisiert das, und die Antwort lautet hoffentlich nicht gleich wie der Titel: Verschwundene Orte. (Tages-Anzeiger)