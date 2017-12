Die Absteiger des Jahres

Wo waren wir stehen geblieben. Ach ja, genau: Am 17. Dezember 2016, kurz nach Mitternacht, vor der Hotelbar im Kreis 4. Im Boxjargon formuliert, haben wir also wieder einen Gong geschafft. Doch zum Boxen kommen wir später, jetzt erst einmal zu Wyss, der turnusgemäss die Rolle des Expeditionsleiters innehat und deshalb unsere Weihnachtsetappe organisiert. Grundsätzlich wäre das kein Problem – wenn er in den letzten Monaten nicht diese «Gspüürschmi»-Tendenz entwickelt hätte und jetzt gern ein wenig «in sich hineinhorcht».

Das tut er auch vor der Planung – und hört den Hausberg rufen. Was ein vom fast gleichnamigen Luis-Trenker-Film geklauter Quatsch ist. Doch laut Reglement unseres Trinkvereins ist der Missionsleiter, sofern nicht sternhagelvoll, unabsetzbar – was Wyss gnadenlos ausnützt. Erstens entreisst er die Gruppe ihrem heimischen Stadtmilieu und jagt sie in die unberechenbare Natur hinaus. Zweitens setzt er die Tour erstmals auf Sonntag an («Der dritte Advent, Jungs – Besinnlichkeit pur!»).

17.04 Uhr, Cafeteria Monti

Treffpunkt – oder wie Wyss im «Expeditionsprogramm» schreibt: «Camp 1» – ist die Cafeteria Monti unweit der Tramstation Triemli. Ein gemütlicher Ort, der seit den späten Siebzigerjahren alle Trends verschlafen hat.

Amrein, Schärer und der «Chef» fahren zufällig im selben 14er ein, was den Teamspirit stärkt. Man spricht sich Mut zu, präsentiert stolz das Bergschuhwerk und bestellt jenes Getränk, mit dem man sich fürs Hinauf gerüstet glaubt – bei Amrein ist das natürlich ein Bier, bei Schärer und Wyss ein Rumpunsch ohne Rum.

Sie vermissen Kollege Reuss? Wir auch, jedenfalls bis 17.22 Uhr. Dann schlurft er herein – mit YB-oder-Dortmund-oder-Schaffhausen-Mütze, vor allem aber mit fancy Sneakers! Als Wyss nach dem Grund fragt, sagt er: «Ich musste noch an den Bancomat.» – «Nein, die Turnschuhe!» – «Aha. Die sind von New Balance . . . Balance, also Gleichgewicht.» – «Das ist die Marke, nicht die Eigenschaft!» – «Trotzdem.» Sechs Augen verdrehen sich synchron, Amrein bezahlt, Schärer, von Wyss offiziell dazu ermächtigt, checkt die Wetter-App und vermeldet: «Temperatur um die null Grad, keine Niederschläge, kaum Wind – der Moment ist günstig.»

Auf dem Spaziergang zur SZU-Station Triemli steigt die Abenteuerlust, Amrein lanciert den ersten Bhaupti-Wettbewerb, indem er fragt: «Und, wer war der beste Bergsteiger ever?» Wyss sagt mit bedrückter Stimme: «Steck Ueli, Gott hab ihn selig.» Aus Respekt für den am 30. April zu Tode gekommenen Speed-Kletterer habe er selbst begonnen, möglichst schnell den Berg hochzulaufen – also den Uetliberg –, wobei derzeit eine Wadenzerrung verhindere, dass er seine Bestzeit von 47 Minuten für die Strecke vom Kiosk Schaufelbergerstrasse zum Teehüüsli angreifen könne. Amrein entgegnet, es gehe doch beim Bergsteigen nicht ums Tempo, sondern um die Pioniertat, darum: «Die Grössten sind Sir Edmund Hillary und der Tenzing Norgay.» Schärer sieht das dezidiert anders und ruft «Reinhold Messner!», der habe als Erster alle 14 Achttausender bezwungen, vor allem aber als einziger Mensch den Yeti gesehen.

«Yeti», das wäre übrigens Reuss’ Antwort gewesen. Als er den Fauxpas realisiert, lenkt er flugs vom Thema ab und bemerkt: «Habt ihr gewusst, dass Gerda Spillmann, ‹Grande Dame› der helvetischen Kosmetikbranche, 1954 Tenzing Norgay nach Meiringen einlud, wo sie ihn bat, seinen Namen für eine Sonnencreme verwenden zu dürfen?» Der Kniff geht auf, die Runde nickt beeindruckt.

18.06 Uhr, Gmüetliberg

Als wir auf den Zug warten, ertönt die chronische Verspätungsmeldung, es sind elf Minuten. Das ist schade, weil es den geplanten Abstecher ins Restaurant Gmüetliberg verhindern wird: Das Lokal bei der Bergstation, das um diese Jahreszeit sieben Fonduevariationen auftischt, schliesst sonntags um 18 Uhr.

Als wir schliesslich dort sind, haben wir wider Erwarten ein weiteres Problem: Wir sind – Merci, Wetter-App, starke Leistung! – umzingelt von einem Boogie-Woogie tanzenden Schneesturm. Angeführt von Schärer, der unnötig dramatisch einen auf Polarforscher Amundsen macht und keuchende Kommandos durchgibt, passieren wir im Gestöber die Sonne – also die vom Planetenweg – und nähern uns langsam dem «Gipfel der Frechheit», wie viele Städter Giusep Frys Uto Kulm schimpfen. Am Ende der seillosen Seilschaft versucht man derweil pflichtbewusst, den Quotenpromi zu sichten – leider ohne Erfolg.

18.33 Uhr, Uto Kulm

Endlich oben, muss Wyss seine Theorie loswerden: Er vermutet, die Wetter-App sei intakt, jedoch inszeniere Bergherr Fry hier eine Art «Truman Show»: Er sei wohl dank moderner Meteotechnik in der Lage, es auf Knopfdruck für seine Gäste schneien . . .

Kurz darauf sitzen wir in angemessen stilvoller Atmosphäre am Tisch und stellen baff fest, dass wir trotz 27 gemeinsamer Trinktouren noch immer nicht wissen, wer Mineral mit und wer ohne bevorzugt. Baff scheint auch Reuss, der anmerkt, Schärer sei, seit er als Generalsekretär eines Architektenverbandes arbeite, «deutlich meinungsstärker» geworden. Als Reuss erst das Cordon bleu bestellen will, dann aufs Schlemmermenü umschwenkt, letztlich aber doch beim Chinoise mitmacht, sagt Amrein, er stelle da die gleiche Entwicklung wie bei Schärer fest – bloss in die entgegengesetzte Richtung.

Auch Wyss stellt etwas fest, nämlich dass der FCZ in Lausanne 5:1 untergegangen ist, weshalb er die schmerzlindernde Devise «Malbec à discrétion!» ausgibt. Perfekt getimt trägt nun Prince (Schärer: «Der gleicht ihm total!») oder Neymar Jr. («Krass, wie aus der Frisur geschnitten!») die Speisen auf, und fortan wird einfach gutes Fleisch in Gemüsebouillon gebadet, Wein kredenzt und über Nick Cave, die Serie «Peaky Blinders», die Wellnesszone Schwarzwald oder die Suchtprävention Zürich geschwärmt.

Als nach 90 Minuten plus Nachesszeit alles restlos weggeputzt ist und Garçon Prince-Neymar-Jr. die Dessertkarten hinlegen will, sagt Wyss: «Stopp! Die Nachspeise gibts in Camp 4, am Fuss des Berges.» Da Reuss erwidert, ohne Espresso werde er keinen Meter mehr gehen, verzögert sich der Aufbruch. Dann aber heisst es «Guet Nacht». Der Abstieg beginnt.

21.55 Uhr, Laternenweg

Petrus (oder Fry) hat den Schneefall eingestellt, das Terrain ist zu Beginn nur leicht abfallend, es braucht also noch keine volle Konzentration, weshalb Wyss vorschlägt, man könnte doch ein «Lied zum Sonntag» anstimmen.

Wohl wegen der schaurigen Kälte fallen uns grad mal zwei ein: «Sunday Morning Coming Down» von Kris Kristofferson und «Sunday Bloody Sunday» von U2. Passt beides nicht so gut, also gehen wir schweigend weiter, mustern da und dort Tierspuren, ohne diese zuordnen zu können, passieren den Uto Staffel, und dann wirds brenzlig: Vor uns liegt der perfid steile Laternenweg, sozusagen der «Hillary Step» des Uetlibergs! Wyss hält zwei Velolämpchen in die Luft und erklärt, der Mann an der Spitze trage das weisse, der am Ende das rote, «so wären wir im Notfall klar definiert». Nachdem wir uns alle bekreuzigt haben, geht es stotternden Trittes voran. Rasch wird geflucht (Schärer), geschlittert (Reuss) oder geraucht (Amrein). Nur Wyss bewegt sich smooth und zielstrebig, schliesslich muss er die geeignete Stelle finden – erstens fürs Pinkeln, zweitens fürs Wichteln.

Irgendwann ist ein schneebedeckter Baumstrunk unter einer Laterne als Gabentisch bestimmt, doch seltsam: Keine Freude herrscht! Amrein erläutert dem Missionschef die fehlende Feierlaune mit harten Fakten: «Meine App zeigt hier ein Gefälle von 22 Prozent, und das auf Eis, dammisiech!» Wyss muss zum Äussersten greifen – also in seine Jackentasche, wo er den mit Grappa gefüllten Flachmann verstaut hat.

Kaum ist die Blechflasche einmal zirkuliert, ist die Partystimmung da, die Bescherung kann beginnen. Sie findet – und damit sind wir wie angekündigt nochmals beim Boxen – nicht mehr in der Kategorie «Superschwer», sondern im Fliegengewicht statt. Konkret: Statt dass jeder jeden beschenkt, gibts ein Präsent pro Person, verteilt dem alphabetischen Ohrfeigensinn nach. Noch konkreter: Amrein schenkt Reuss ein Tüte Höllentaler Schwarzwaldespresso, Reuss beschert Schärer einen Schokoladen-Büchergutschein, dieser wiederum beglückt Wyss mit dem Buch «Lob des Fahrrads» von Marc Augé, und Wyss hat eine Buddel Jinzu erworben, weil er weiss, dass im Hause Amrein neuerdings gern gute Gin Tonic getrunken werden.

Alle sind froh, und 15 Minuten später noch froher – endlich spüren wir wieder Asphalt unter den Tretern. Allerdings ist der Schaden beträchtlich: Bei Amrein wackeln die Kniescheiben, Schärer hat Erschöpfungsfieber, und die Zerrung in Wyss’ Wade hat sich zum Muskelfaserriss akzentuiert. Nur Reuss ist heil und munter – trotz oder wohl eher wegen der Turnschuhe. (Wir beauftragen ihn, bei New Balance anzufragen, ob man Interesse hätte, künftig als offizieller WTZ-Sponsor aufzutreten).

22.19 Uhr, Schützenhaus Albisgüetli

Wyss schmeisst im Schützenhaus Albisgüetli als Anerkennung für die Parforceleistung eine Runde Coupe nach Wahl.

Schärer schlägt zwecks Wartezeitverkürzung einen letzten Contest vor, der perfekt hierhinpasse: «Wer kriegt das beste Intro einer Albisgüetlirede von Blocher hin? Zwei Versuche!» Reuss muss als Erster ran. Er steht auf spricht: «Ladies and Gentleman!» Schärer grinst und prustet, «Grosse Klasse, Blocher mit Seibt verwechseln!», doch Reuss betont, das sei bloss ein freudscher Versprecher gewesen, er wisse genau, wie das gehe, und nach einem Räuspern: «Liebi Dame und . . . » Schärer bricht ab, notiert Reuss einen Nuller, erhebt sich seinerseits, fuchtelt mit den Händen und ruft: «Liebi Fraue und Manne.» Das Problem: Als Basler bekommt er den seltsamen Ostschweizer Dialekt der SVP-Obersonne nicht wirklich hin.

Wir annullieren den Wettstreit und löffeln unsere Glaces aus, dann erklärt Wyss die «Mission Uetliberg» für beendet. Fehlt noch was? Klar doch! Nämlich der werten Leserschaft vierstimmig unsere besten Wünsche zu überbringen: «Frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein besseres Jahr!»

