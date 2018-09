Die bauliche Erbsünde

Die Winterthurer müssten stolz sein können auf dieses Gebäude. Sie sind ja grundsätzlich stolz auf ihr industrielles Erbe. Identifizieren sich über ihr Malochertum, als trügen sie samt und sonders Brandnarben im Gesicht, obwohl sie längst nicht mehr in der Giesserei arbeiten, sondern bei einer Versicherung oder in der Medizintechnik. Aber in diesem speziellen Fall will es nicht so recht mit dem Stolz.

Der auswärtige Besucher hat zunächst Mühe, das zu verstehen. Andernorts wird man vom Eiffelturm begrüsst oder von der Freiheitsstatue, aber Winterthur hat das Kesselhaus. Wie ein immenser, Backstein gewordener Mississippidampfer schiebt es sich beim Bahnhof kraftvoll an die Gleise heran. Seine zwei steil aufragenden Schornsteine, die geschwungene Fensterfront, die gewölbten Fensterstürze und das schmucke Kranzgesims – alles ruft: Schau her! Sogar ein eigenes Signet mit stilisierten Initialen hat man dem Kesselhaus spendiert: KH. So was hat sonst nur Roger Federer, der Weg zum Nationalheiligtum scheint vorgezeichnet.

Nicht mal Infotafeln

Umso grösser ist die Ernüchterung beim Betreten des Gebäudes. Nichts erinnert mehr an jenen Menschenschlag, dessen zerfurchte, schwarz gefärbte Gesichter im Funkenregen aufleuchteten, während er flüssige Metalle aus gewaltigen Kesseln in Gussformen füllte. Typen, deren Väter hier gestorben waren, bei einem Unfall oder am Staub in der Lunge, und die die Tradition dennoch hochhielten. Die nach der Arbeit erst in die Waschräume und erst dann in die Wirtschaft gingen. Nicht mal eine Infotafel gibt es hier.

Statt Temperaturen von über 1000 Grad herrschen im Kesselhaus heute Dumpingpreise von 9.95 – «jetzt zugreifen!». Menschen mit inexistenter Körperspannung schlurfen über einen hässlichen blauen Spannteppich, der sogar dann nach Nässe müffelt, wenn er furztrocken ist. Sie schlurfen vorbei an Reihen von Digitalkameras, Laptops und Smartphones, auf der Suche nach dem Glück.

Von einer Industriehalle ist nichts mehr zu ahnen, die Fenster sind blind, von innen verstellt und zugebaut. Die neonüberspannte Decke sieht aus wie überall in diesen Elektrodiscountern – man würde sich nicht wundern, wenn der Hinterausgang direkt in die Agglomeration von Dübendorf führte. Auch die anderen Mieter geben sich Mühe, das industrielle Erbe mit Beliebigkeit zu überspielen: die Sushi-Kette genauso wie das Sportgeschäft und das Multiplexkino, die sich einen Wettbewerb liefern, wer den Buchstaben X öfter im Firmennamen unterbringt. Es steht unentschieden.

Immerhin in der schmutzigen Industrietradition

Stolz auf seine Vergangenheit ist dieses Gebäude nur noch dort, wo eine Bar mit Namen Boilerroom eingerichtet wurde. 18 Meter über den Polstermöbeln hängen von der fast entschwindenden Decke die mächtigen Trichter dreier Silos, aus denen früher Kohle in die Öfen stürzte. Damals, als das Kesselhaus noch als Energiezentrale für das gewaltige Industrieareal der Firma Sulzer diente.

Trotzdem wollen wir nicht nörgeln, wir seien im Umgang mit unserem baulichen Erbe auf einem Auge blind. Wollen nicht behaupten, dass es zu wenig ist, eine schmucke Gebäudehülle zu erhalten, ohne sich um ihre Nutzung zu scheren. Der Zürcher Heimatschutz hat ja unlängst versucht, das Warenhaus Manor an der Zürcher Bahnhofstrasse als Warenhaus zu erhalten. Chancenlos. Vor Gericht hiess es: Nicht mal die Nutzung einer Kirche als Gotteshaus lasse sich mittels Denkmalschutz festschreiben.

Das muss man akzeptieren. Und überhaupt: Man kann über das Winterthurer Kesselhaus nicht allzu hart urteilen. Immerhin steht ein Elektronikdiscounter insofern ja durchaus in der schmutzigen Industrietradition, als irgendwo im Kongo gerade ein hustender Minenarbeiter das Coltan für die Innereien unseres Smartphones abbaut.

