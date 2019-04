«Die rasierte Hand sah ein bisschen affig aus»

Es ist ein verrückter Tag für Noyau, der Tag, als die Filmausstatter sein Atelier nach Requisiten durchforschen. Dieser Ort im Kreis 3, der einem wilden Mosaik gleicht, das sich, wenn man einen Schritt zurück tut, plötzlich zu einem harmonischen Ganzen formiert. Sie packen die Illustrationen ein, die ihm sonst als Wanddekoration dienen, verstauen die Pappteller mit Gouachfarbflecken in der Kiste, ebenso das mit Farbspuren übersäte Trinkglas, ja selbst zerknüllte Papierchen werden aus dem Abfalleimer gefischt. «Darf ich das noch einpacken?», wird der Zeichner ­immer wieder gefragt. Und mit jedem Nicken begreift er ein wenig mehr, was seine Zusage für die Mitarbeit in dieser Kinoproduktion bedeutet.

«Ich bereue mein Pseudonym»

«Der Film ist zu mir gekommen», sagt Noyau einige Monate später in seiner Küche. Und erzählt, wie Regisseur Je­shua Dreyfus ihn kontaktierte, als er sich daranmachte, die Dreharbeiten zu seinem Zweitling «Sohn meines Vaters» vorzubereiten. Die Komödie schildert den Konflikt innerhalb einer Familie, in welcher der Vater, ein Psychiater, Patientinnen verführt, die Mutter dies duldet – und der Sohn als Akt der Rebellion mit der Geliebten des Vaters schläft. Dreyfus hat sich für die Geschichte von seiner eigenen Familie inspirieren lassen. Weshalb die Hauptfigur – Sohn Simon – dann auch in der Kunstbranche arbeiten sollte. So ward die Rolle des freischaffenden Illustrators geboren. Und Noyau, für den diese Bezeichnung nicht Fantasie, sondern Beruf ist, stand dem Regisseur unterstützend zur Seite. «Ich sollte zuerst einmal beurteilen, ob die Ambitionen der Hauptfigur realistisch sind», sagt Noyau.

Zwischen Pinsel, Illustrationen und Papierchen: Noyau in seiner Werkstatt. (Foto: Urs Jaudas)

Während der 55-Jährige auf dem Gasherd mit einer Espressokanne Kaffee zubereitet, berichtet er von seiner Kindheit in Neuenburg, der Lehre zum Grafiker und vom Praktikum zum Karikaturisten für das einstige Nachrichtenmagazin «L’Hebdo». Als ihm ein ehemaliger Schulkollege von seiner zu grossen Wohnung in der Zürcher Innenstadt erzählt, zieht er zu ihm in die Deutschschweiz. «Bereut habe ich hier bisher einzig mein Pseudonym», sagt Noyau, in dessen Pass der Name Yves Nussbaum steht. Streng übersetzt, bedeute der Begriff Fruchtkern, das habe ihm vom Sinn her gefallen: «Es ist der Teil der Frucht, der versteckt ist, der bleibt, nicht geschluckt werden kann.» Und so sollen auch seine Zeichnungen sein.

«Schauspieler Stapfer ist für einen Zeichner zu sehr Beau und zu wenig schüchtern.» Noyau, Illustrator

Schade bloss, dass die Deutschschweizer Mühe hätten, sein Pseudonym auszusprechen, meint Noyau. Auch sei ihnen das Konzept eines Pseudonyms nicht so geläufig. «Ich werde oft gefragt, wie ich denn richtig heisse», sagt der Künstler, dessen französische Muttersprache man einzig noch an seiner feinen Aussprache des R-Lauts erkennt.

Noyau trifft sich vor den Dreharbeiten mit Schauspieler Dimitri Stapfer, der die Rolle des Illustrators Simon übernimmt. Am Idaplatz setzen sie sich auf ein Bänkchen. Während Noyau Vorbeiziehende beobachtet und skizziert, ­beobachtet Stapfer ihn. Wie spielt ein Zeichner mit dem vierfarbigen Kugelschreiber? Wie oft blickt er nach oben? Wie legt er den Kopf zur Schulter? Wie hält er das Notizbuch? Den beiden fallen Parallelen zwischen ihren Berufen auf: «Der Schauspieler wie der Illustrator beobachtet genau und fasst die Figur danach reduziert zusammen», so Noyau. «Dimitri Stapfer macht dies körperlich, ich mit Zeichnen.» So gelinge dem Schauspieler eine glaubwürdige Imitation, auch wenn er physisch einem Zeichner kaum gleiche: «Er ist eigentlich zu sehr Beau und zu wenig schüchtern», sagt Noyau und grinst. Wie sind sie denn, diese typischen Zeichner? «Wir sind schon ein bisschen Autisten», sagt er und beschreibt, wie er sich stundenlang mit Blättern und Stiften zurückziehen kann. «In dieser Zeichnungsflucht bin ich glücklich, da gibt es keine Konflikte, da spielt es keine Rolle, ob ich etwas zurückgezogen bin.» Doch natürlich verstehe er, dass eine solche Figur auf der Leinwand kaum 90 Minuten lang erträglich wäre.

Die popoglatte Handrasur

Regisseur Dreyfus wünscht, dass das Zeichnen für die Filmfigur Simon eine Identifikationsfläche für dessen Emotionen wird. Das Motiv soll etwas Kindliches sein. Es entsteht die Idee, dass die Nachbarin Simons einen Sennenhund namens Dada besitzt. Noyau erhält somit den Auftrag, Dada vorab in verschiedenen Szenerien zu zeichnen. «Dreyfus gab mir eine der lustigsten Listen meines Lebens», sagt er. «Da stand dann: Dada figgt, Dada onaniert auf Perserteppich, Dadas Scheisse wird von Fremden aufgefangen, Dada pisst. Die Umsetzung war ein Genuss», betont der Illustrator und verrät zugleich, dass er sich selbst noch in ein Bild hineingezeichnet hat. Jeden Schritt seiner Zeichnung hielt er fest, damit im Film der Zeichnungsprozess ebenfalls ersichtlich wird. «Die Detailliebe der Crew faszinierte mich», sagt Noyau, «auch wenn die Bilder im fertigen Film kaum zu erkennen sind.»

Schliesslich dient Noyau der Produktion dann für jene Szenen, in denen man Simon skizzieren sieht, auch als Handmodel. «Zum Glück habe ich noch keine Altersflecken, sonst wäre ich kaum als 24-Jähriger durchgegangen.» Ein bisschen Kosmetik brauchte es aber gleichwohl: So unterschied sich Noyaus Hautton erheblich von jenem des Schauspielers Dimitri Stapfer – und haariger war er auch. So wurde er popoglatt rasiert, aber bloss bis wenige Zentimeter über dem Handgelenk. «Das sah dann ein bisschen affig aus», bemerkt ­Noyau. Und noch etwas zeigte sich beim Direktvergleich der Hände: «Stapfer gehört zur Smartphone-Generation», zu erkennen sei dies an einem Muskel zwischen Zeigefinger und Daumen, der beim Schauspieler stärker hervorsteht.

Vom Spannungsfeld verschiedener Beziehungen erzählt «Sohn meines Vaters». Video: YouTube/VINCA FILM

Mit dem Endresultat ist Noyau zufrieden: «Als ich den Film das erste Mal sah, habe ich mich selbst gar nicht wahrgenommen.» Ähnlich ging es seinen Freunden. Eine Kollegin betonte jedoch, dass sie nicht glaube, dass ein Mann in den frühen Zwanzigern bereits so zeichnen kann wie Simon. Dem stimmt ­Noyau zu und zeigt etwas widerwillig seine Fingerzeichnungen, die er direkt nach der Ausbildung gemacht hat: «Dafür schäme ich mich heute wirklich.»

Die Pinsel, Illustrationen und Papierchen sind inzwischen alle wieder zurück in Noyaus Atelier. Als die Ausstatter diese zurückbringen, seien alle ­Materialien genaustens mit Etiketten beschriftet gewesen, erinnert er sich und schmunzelt: «Nun warte ich auf ein Telefonat mit weiteren Filmangeboten.» Schliesslich soll es mit dem neuen Standbein als Handmodel weitergehen.

Noyaus Ausstellung «Painting-of: Bilder aus ‹Sohn meines Vaters›» ist derzeit in der Kinoallee des Kosmos zu sehen, der Film läuft noch in den Zürcher Kinos.