Die unerhörte Schwerelosigkeit des Seins

Ruhe ist mehr als Stille. Und nicht immer bringt Stille auch Ruhe. Im Gegenteil: Was gemeinhin als Lärm gilt, kann helfen, zur Ruhe zu finden. Eine Ausstellung in der Stadtgärtnerei inspiriert zum Nachdenken über die Ruhe. Uns hat sie zur Frage gebracht: Wo finden wir Ruhe? Sieben Antworten.

1. Auf der Reise

Der Lärm macht den Schlaf zum bewussten Genuss

Die Maschine fliegt der Nacht entgegen, taucht ins Dunkel. Und irgendwann taucht man ab. Es ist unbequem, es ist laut. Die Triebwerke, die Lüftung, beides surrt monoton. Alles um einen herum entfernt sich – und weg ist man.

Obwohl es laut (oder zumindest nicht leise) ist, scheint der Schall in ein schwarzes Loch gesaugt worden zu sein. So muss sich Schwerelosigkeit anfühlen.

Das Fühlen ist entscheidend. Dieser surrende Teppich, der einen in den absoluten Ruhezustand versetzt, lässt das Fühlen nämlich noch zu, es dringt noch zu einem durch. Man fällt in einen bewussten, spürbaren Schlaf. Er ist vielleicht, nein sicher, nicht so erholsam wie der, in dem wir nichts mehr um und in uns wahrnehmen. Aber er ist schöner. Es gibt Apps, die einen Soundteppich (Dampfabzug, Staubsauger, Mutterleibrauschen, Laubbläser et cetera) ins Schlafzimmer legen. Er soll Schlaflosen helfen, Schlaf zu finden. (bra)

2. Hinter Glas

Der Prime Tower als Schaltzentrale

Es braucht diesen kleinen Reiz, die Kühle des Glases. Die Stirn an der Scheibe, schaut man vom Clouds im Prime Tower oben auf die Stadt da unten. Auf das Gleisfeld, das von hier oben nach Märklin aussieht. Die Züglein da unten, die sich über die Weichen schlängeln, links, rechts, links, links, «Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in wenigen Minuten in Zürich HB ein . . .» Man legt in Gedanken die rechte Hand auf den schwarzen Plastikknopf des Steuergeräts, dreht ihn süferli nach links. Mit einem kaum wahrnehmbaren Einrasten steht die Welt still. (bra)

3. In der Geschichte

Das Hörbuch entführt in eine andere Welt

Das einfachste Mittel, um abzuschalten, ist Alkohol. Sich alleine darauf zu verlassen, wäre allerdings ungesund. Auch gute Hörbücher können wirken. Letzthin nach Feierabend auf dem Sofa liegend die Playtaste gedrückt: Kafka, «Der Prozess». Die auditive Umsetzung ist derart realistisch, dass die Alltagssorgen innert Kürze vergessen sind. Die schöne Sprache, von einer angenehmen Stimme vorgetragen, schmeichelt dem Ohr. Bei der Schlussszene ist es vorbei mit der Ruhe. Zu hören: Lederriemen, die enger geschnallt werden, Metallzwingen, die am Kopf festgeschraubt werden – eine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Die Stromgeräusche erklingen minutenlang, der neu gekaufte High-End-Kopfhörer entfaltet seine volle Wirkung. Danach: Ruhe. Und zwar für immer – aber nur für den Protagonisten. Mein Herz pocht. Alkohol wäre jetzt eine Option. Oder das nächste Hörbuch: Rosamunde Pilcher. (mrs)

4. Im Schlafzimmer:

Stille in Zeiten des Nachtlebens

Stille kann auch einfach als Absenz von Lärm betrachtet werden. Besonders zum Tragen kommt das in einem Schlafzimmer, dessen Fenster auf die Zürcher Ausgehmeile gerichtet sind. Hier sind die Momente der Lärmfreiheit unter der Woche unbeständig und am Wochenende rar. Doch es gibt sie. Zum Beispiel am Sonntagmorgen zwischen acht und neun Uhr, nachdem der Putzwagen seine zweite Runde gedreht hat und bevor die Kolonnen anrollen.

Ansonsten gilt es in einem solchen Zimmer die Stille künstlich zu erzeugen. Zum Beispiel mit Ohrstöpseln. Oder neuerdings mit Schallschutzmassnahmen in Form von zwei alten Kissen, die zwischen Fensterladen und Scheibe geklemmt einen erstaunlichen Effekt oder, besser, Anti-Effekt erzeugen. (dsa)

5. Beim Abwasch

Stress abbauen im Angesicht des Spülguts

Abwaschen gilt allgemein als unqualifizierte, niedrige Arbeit und kommt gerne auch als Erziehungsmassnahme bei renitenten Teenagern zum Einsatz. Die Redewendung «Vom Tellerwäscher zum Millionär» beschreibt eine bei null, also beim Abwasch, gestartete Bilderbuchkarriere. Dabei kann der Abwasch ein Moment der Ruhe und des Glücks sein, vom Scheppern des Geschirrs mal abgesehen. Abwaschen kann sogar Stress abbauen und inspirierend wirken. Atmet der Abwascher oder die Abwascherin dazu noch den feinen Duft des Spülmittels ein, spürt die Wärme des Wassers angenehm über die Hände fliessen, nimmt die Beschaffenheit des Spülguts bewusst wahr und säubert das Geschirr besonders sorgsam, kann sich der Geist entfalten, und die Gedanken können verreisen, wohin sie wollen. Wenn das also kein Grund ist, die Spülmaschine ab und an zu vernachlässigen? (roc)

6. Am Rockkonzert

Die Pause vor und nach der Ekstase

Es muss lautstärke- und stromgitarren-mässig schon richtig heftig und wuchtig sein, damit es funktioniert. Stilistisch gesprochen reden wir von Grunge, Punkfunk, Alternative Rock, Black Metal oder anverwandten Zwittern. Ist diese Voraussetzung gegeben, braucht es weiter die Bereitschaft der Band zur musikalischen Dramaturgie, zu einer Sinus-Kosinus-Kurven-Dynamik. Oder weniger theatralisch und technisch gesagt: Statt das Set atem- und pausenlos durchzuziehen, muss sie erst fähig sein, innezuhalten. Und danach fähig sein, der erspielten Ekstase den tosenden Applaus zu gönnen. Und schliesslich fähig sein, dem verebbten Applaus diesen Moment des lautlosen Echos zu gönnen, in dem die ganze aufgeheizte, überdrehte Meute im Saal für Bruchteile einer Sekunde ­totenstill dasteht, bis zur letzten Faser gespannt darauf wartend, bis sich der Sänger räuspert, der Drummer draufhaut, der Bassist oder Gitarrist loswummert. Es gibt für mich kaum Ergreifenderes als diese winzigen Inseln der Ruhe, die so selten (und drum genauso magisch) sind wie auf- und verglühende Sternschnuppen. (thw)

7. In der Musik

Das vierfache Piano tötet den letzten Ton

Es klingt wie ein Widerspruch, aber Musik und Stille gehören auf jeden Fall zusammen. Wie wohltuend am Feierabend doch das Aufsetzen des Kopfhörers vor der Stereoanlage ist. 9. Sinfonie von Gustav Mahler, 4. Satz, «Adagio, sehr langsam und doch zurückhaltend». Am Schluss bleibt von einem riesigen Sinfonieorchester nur noch der Hauch eines vierfachen Pianos übrig. Die letzten Takte der Musik verklingen nicht, sie ersterben. So schreibt es Mahler in der Partitur vor. Ersterbend. Ruhe, Stille. Total. (wsc)

