Diese Vorteile hat der Nebel

Wie jedes Jahr: Pünktlich zum Wechsel auf Winterzeit haben alle mit hüsteln und schnäuzen begonnen und diesen Spaniel-Blick aufgesetzt, der besagt, ich leide erbärmlich. An der Kälte und ganz besonders am Nebel. Doch verrät dieses Verhalten nicht Sensibilität, sondern dünne Kleidung, Wehleidigkeit und ­fehlendes Feingefühl. Denn der Nebel hat viel mehr Vorzüge, als man ihm ­zuschreibt: politisch, dermatologisch, optisch, metaphysisch und poetisch. ­Immer wieder poetisch.

Poetisch 1:

Im Nebel ruhet noch die Welt,

noch träumen Wald und Wiesen;

bald siehst du, wenn der Schleier fällt,

den blauen Himmel unverstellt,

herbstkräftig die gedämpfte Welt,

in warmem Golde fliessen.

Eduard Mörike, Septembermorgen

Politisch: Niemand liebt den Nebel in diesen Tagen mehr als die Zürcher Sozialdemokraten. Seit ihrem Fiasko mit dem Nein zum Stadion sind sie froh, auf der Strasse nicht erkannt zu werden. Die Kälte gibt ihnen die Möglichkeit, sich unauffällig unter Mützen und Halstüchern zu verstecken. Jetzt profitieren sie selbst davon, dass sie sich immer gegen das Vermummungsverbot gewehrt haben, mit dem die Bürgerlichen die Chaoten entwaffnen wollen. Sollte einem also im Kreis 4 eine Gruppe dick verpackter Leute entgegenkommen, ist es mit ­hoher Wahrscheinlichkeit die SP-Geschäftsleitung auf dem Weg von der Krisensitzung in die Gruppentherapie.

Poetisch 2:

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;

Schenk ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag

Vergolden, ja vergolden!

Theodor Storm, Oktoberlied

Dermatologisch: Ein Vorzug des Nebels ergibt sich allein schon aus seiner Beschaffenheit. Nebel ist kalte Luft, in der Wasser zu Tröpfchen kondensiert ist – eine Wolke mit Bodenkontakt. Pure Feuchtigkeit. Genau das, was unsere Haut braucht und wofür uns die Kosmetikindustrie alle möglichen Cremes und Applikationen andrehen will. Nebel ist natürliche Hautpflege, niederschwellig und kostengünstig. Die westfälische Naturheilpraktikerin U. Hark-Rohrberg brachte es in ihrem zu Unrecht vergessenen Standardwerk «Schleimhaut mit Scharm» auf den Punkt: «Geht in den Nebel und spreizt die Nasenflügel.» Sind diese kalt und steif, öffnet man sie mit Daumen und Zeigfinger. «Die Haut vergisst keinen Sonnenstrahl» ist der Kernsatz der Dermatologie. Er muss ergänzt werden mit dem Gebot «Haut will Nebel». In Zeiten der Erderwärmung empfiehlt sich der Nebel überdies als der Neffe des Schattens.

Optisch: Selbst wer keinen Wert auf seidige Haut legt und die ledrige Variante bevorzugt, muss dem Nebel zugutehalten, dass er die Welt mit Abwechslung bereichert: gedämpfte Farben, mehr Nuan­cen in Grau, Silber und Anthrazit. Im Wald wird das zum Spektakel, weil der bleiche Hintergrund aus Bäumen Scherenschnitte macht. Der Nebel betont die nahen Baumstämme, erhebt sie zu Persönlichkeiten, weil die fernen Bäume verschwunden sind. Die beschränkte Sicht beflügelt wiederum die Fantasie – im Guten wie im Unheimlichen: Was taucht hinter der nächsten Wegbiegung auf? Ein Reh? Eine Wildsau? Ein Verirrter? Die SP-Geschäftsleitung? Verhüllen, um neu zu sehen – so hat einst Verpackungskünstler Christo die Kunstwelt bewegt. Die Natur tut das ohne Werbung und Eintrittspreise.

Poetisch 3:

Seltsam, im Nebel zu wandern!

Einsam ist jeder Busch und Stein,

Kein Baum sieht den anderen,

Jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,

Als noch mein Leben licht war;

Nun, da der Nebel fällt,

Ist keiner mehr sichtbar.

Hermann Hesse, Im Nebel

Metaphysisch: Wenn die Welt im Auge kleiner wird, regt sich nicht nur die Fantasie, sondern auch das Denken – man kommt sich selber näher. Allein im Nebelwald stellen sich die tieferen Gedanken ein als in der Masse der Halbnackten in Seebad Enge oder im Oberen Letten, wo alle über Pop-ups reden.

Ist das Tapsen im Nebel nicht ein Sinnbild für das Dasein? Bloss die Hand vor den Augen sehen und nicht wissen, was dahinter ist? Wer bin ich? Und wer nicht? Was war vorher und was wird kommen? Ist nicht die ganze Welt nebulös, ihr Entstehen unerklärlich, ihr Sein unverständlich? Und wir Menschlein sind staunend mittendrin in diesem Sternennebel, mal jubelnd, mal voller Furcht. Warnung: Nebel kann melancholisch machen (siehe Gedichte); für die labile Psyche besteht gar die Gefahr von Schwermut. Das soll hier nicht verschwiegen werden.

Also: Wer die Schönheit, die Vielfalt und die Tiefe des Nebels erleben will, muss mit offenen Sinnen unterwegs sein. Deshalb nicht ständig das Handy bearbeiten! Noch wichtiger ist, auf gar keinen Fall diesen Film anschauen: «The Fog – Nebel des Grauens».

Poetisch 4:

Du, trüber Nebel, hüllst mir

Das Tal mit seinem Fluss,

Den Berg mit seinem Waldrevier,

Und jeden Sonnengruss

Nimm fort in deine graue Nacht

Die Erde weit und breit.

Nimm fort, was mich so traurig macht,

Auch die Vergangenheit!

Nikolaus Lenau, Nebel

