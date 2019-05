Ein Stolperstein von einem Haus

Ernst Lerch glaubte an einen Scherz, als ihn ein Mitarbeiter anrief und sagte: «Die Bude brennt.» «Mach keine Witze», antwortete der Schreinermeister. Dann hörte der Chef durch das Telefon einen Knall. Sofort fuhr er zu seiner Firma. Die Industriehalle im idyllischen Biglenthal im Kanton Bern, in der er eingemietet war, am Fuss eines malerischen Hügelzugs gelegen, stand in Flammen, es stieg schwarzer Rauch in den blauen Himmel, vorbei am alten Berner Bauernhaus weiter oben am Hang.

Die Halle war bis auf ein paar Fassadenbleche hin. Glücklicherweise war kein Mitarbeiter ernsthaft verletzt. Doch im Feuer war die Arbeit der letzten Wochen verbrannt: sämtliche bereits gefertigten Fensterlaibungen für das Alterszentrum Trotte in Zürich-Wipkingen.

Bis ein neuer Schreiner gefunden war, der mit dem Rest des Eichenfurniers neue Fensterlaibungen fertigte, zum gleichen Preis wie der Berner Schreinermeister, vergingen Monate. Ein Glück, hatte der Holzhändler extra für den Zürcher Bau genug Bäume aus Ostschweizer Wäldern reserviert, 24 Stück, um den vielen Schreinerarbeiten in der Trotte ein gleichmässiges Aussehen zu verleihen. Ein Glück auch, war der Brand in Biglenthal der letzte Stolperstein auf dem langen Weg zum ersten Neubau eines Alterszentrums der Stadt Zürich seit 30 Jahren.

«Dabei hatte alles so positiv begonnen», sagte Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) am Montag anlässlich des Medienrundgangs durch den endlich fertiggestellten Bau. 2006 geplant, hatten die Zürcher vier Jahre später mit 98 Prozent Ja gesagt zum Objektkredit von 62 Millionen Franken. Eine Instandsetzung des Vorgängerbaus aus den Sechzigerjahren hätte nichts gebracht, weil genauso teuer, aber nicht mehr funktional genug.

Der Esssaal für die Bewohner. Die Cafeteria im Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich. Bild: Urs Jaudas

Doch dann verzögerten Einsprachen von Anwohnern das Projekt. Diese störten sich am grossen Volumen, das im Gegensatz zum Vorgängerbau aber eher schmaler ausfällt und Platz für einen grosszügigen, öffentlich zugänglichen Garten zwischen Alterszentrum und ehemaliger Trotte lässt. Weil die Gerichte eine der Einsprachen guthiessen, mussten die Pläne 2015 überarbeitet werden. Das Dach, eigentlich flacher vorgesehen, musste im Süden tiefer hinuntergezogen werden, was einige Zimmer kostete, aber auch mithalf, den Bau unter Einhaltung des 62-Millionen-Kredits fertigzustellen.

In den Zimmern domnieren die Schreinerarbeiten in Eiche.

Ostschweizer Eichenfurnier fasst nicht nur die Fenster der 85 Einzel- und der 4 Doppelzimmer ein, auch die Loggien in den Zimmern sind mit einem Büchergestell aus dem gleichmässig gemaserten Holz abgetrennt. Eiche fasst das Badezimmer ein, Eichenfurnier überzieht Einbauschränke und Nischen. Am Boden: Eichenparkett. In den Gängen wechseln sich Holzelemente und gestockter, rauer Beton ab. Und auch in den Begegnungsräumen sorgt das Holz für wohnliche Stimmung: in der Cafeteria im Erdgeschoss oder im Gemeinschaftsraum im obersten Geschoss mit Terrasse und Blick auf Zürich-West. In den Genuss dieses Ausblicks kommt jede Bewohnerin des Hauses. Dank der Anordnung der Zimmer gegen Osten und Westen mit leicht vorspringenden Erkern, einer «gefalteten» Fassade.

Begegnungszone: Sitzgruppe beim Lichtschacht im Zentrum des Gebäudes. Bild: Urs Jaudas

Auf der Terrasse erklärte Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri («Traumhaft, ich habe Freude!»), weshalb es solch ein altmodisches Alterszentrum mit Einzelzimmern noch braucht, wo doch die meisten Menschen lieber bis ins hohe Alter zu Hause gepflegt werden: Die Auslastung von 97,5 Prozent der Stadtzürcher Alterszentren und Wartefristen von 200 Tagen sprechen für sich.

Dem Bedürfnis nach sozialem Austausch kommt man in der Trotte mit vielen gemeinschaftlich nutzbaren Räumen entgegen. Mit der Dachterrasse, aber auch dem Garten und Sitzgruppen bei den Lichtschächten im Zentrum des Gebäudes. In Gemeinschaftsküchen können sich Bewohnerinnen zusammentun und nach eigenem Gusto kochen, wenn sie mögen. Die Einzelzimmer mit eigener Dusche sorgen für ein Gefühl von Sicherheit und Privatsphäre, wenn gewünscht.

Wie wird der Tag heute? Das Glücksrad ist Teil der Kunstinstallation im Gebäude. Bild: Urs Jaudas

Als Erstes werden Ende Mai 50 Bewohnerinnen des temporären Altersheims Triemli einziehen. Dann folgen 43 Personen vornehmlich aus dem Quartier. Rund 5000 Franken kostet ein Zimmer im Monat (132 Franken pro Tag für die Hotellerie, 10 Franken für Betreuung und 22 Franken für die Pflege).

