«Ich bin mega gay – und das mega gern»

Stell dir vor, du stündest in einem Erker in der Innenstadt. Unter dir stehen Dutzende Menschen und gucken hoch. Wenn du ironisch bist, machst du dich über dieses Machtgefälle lustig. Wenn nicht, findest du es befremdend. Du siehst Freundinnen und Fremde, dazwischen einen Typen, den du nur von Facebook kennst, deine Knutscherei der letzten Gayparty und dein Mami.

Jetzt kannst du alles sagen, was du immer wolltest. Beispielsweise, dass niemand checkt, wie heiss Leonardo DiCaprio früher ausgesehen hat. So stehst du in einem Erker und rufst: «DiCaprio i de Nünzger isch so heiss gsi!» Oder dass du seit Jahren denkst, dass dunkle Langhaarkatzen wie Gewitterwolken aussehen, doch wenn du es deinen Mitmenschen erzählst, erhältst du bloss ein «Njä». Dann stehst du in einem Erker und schreist es stattdessen Fremden ins Gesicht. Denn: Das ist ein herziger Vergleich, den du wirklich mal loswerden wolltest.

Das Krasse ist: Ich kann widersprechen und hab ein bisschen mehr recht, weil ich hier oben bin und ihr da unten. Dieses Machtgefälle ist komisch, denn ich habe nicht immer «mehr recht». So glaube ich, dass im Ausgang weniger Queen dafür mehr Taylor Swift laufen sollte. Viele geben mir da nicht recht. Das ist gut so, denn ich bin nicht als Musikexpertin hier oben.

Mehr Queers als Bauern

Ich bin hier, weil ich mega gay bin. Und das mega gerne. Es ist gar mein Job, denn ich bin Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS). Ich bin hier, weil ich ultrafest auf Frauen stehe, gleichzeitig selbst eine Frau bin und die ganze Zeit darüber reden muss, will und kann. Und dann sagen alle immer so: «Frau Rosewasser, mer händs checkt, du findsch Fraue heiss, aber I don’t fucking care!» Cool, dass du offen bist und dir das egal ist, aber: Es ist nicht egal.

Ich bin hier, weil ich auf Frauen stehe, und das immer noch Grund ist, mich in einen Erker zu stellen. Weil jetzt viele denken: «Hetti nöd dänkt, sie gseet nöd wiene Lesbe us.» Und andere: «Ja moll, wäni sie so alueg, irgendwie schon na gay.» Dann sind aber auch die, die denken: «Fuck, ändlich seits mal öpper. Sie isch chli wie ich.» Diese Menschen sind queer. «Queer» ist eine Art Über-Wort für alle Identitäten, die nicht der Geschlechternorm entsprechen. Schwule Männer, lesbische Frauen, Transpersonen und Identitäten, von denen die meisten noch nie gehört haben.

Das Spannende an all diesen queeren Menschen ist, dass es viel mehr gibt, als wir denken. Jedes Mal, wenn ich an der Pride Zürich bin – also an der Demonstration für die Rechte von uns Queers –, denke ich: «Ir sind eh nöd all gay? Aber ir gseend ja voll nöd lesbisch us? Und vu dem hetti nie dänkt, dass er uf Manne staat?» Dies zeigt mir: In unserem Alltag ist alles hetero. Wir haben 364 Tage im Jahr Straight Pride. Jede Parfümwerbung ist hetero, jeder Smalltalk am Familientreffen, unsere Schulbücher und unsere Ehen sind hetero. Auch die Medien sind übertrieben hetero, und sind sies mal nicht, sind sie schwul. Ginge es nach den Zeitungen, wäre alles schwul: Die Ehe für alle, das Diskriminierungsgesetz, gar die Lesbenorganisation Schweiz wurde letztens von «20 Minuten» als Lesben- und Schwulenorganisation bezeichnet. Auf dieser Welt trägt alles eine Hetero-Maske, und nehmen wir diese einmal ab, kommt darunter eine Schwulen-Maske hervor. Grüsse vom Patriarchat.

Anna Rosenwasser ist Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz. Foto: Lea Reutimann

Doch: Uns gibt es, und wir sind viele. Studien sagen, dass zehn Prozent aller Menschen queer sind. Ich glaube gar: Es sind noch mehr, mindestens die Hälfte. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt gerade neben einer Lesbe stehst, ist sehr hoch. Aber dies ist eine Sondersituation.

Wir Queers – und vor allem wir queeren Frauen – haben ein Problem: Wir sind unsichtbar. In der Schweiz gibt es mehr Queers als Bauern! Doch von denen wissen wir, dass es sie gibt. Sie kommen in Märchen, im Unterricht, in den Medien vor. Beim Znacht sagen deine Eltern vielleicht: «Jaja, de Häberli hät sin Hof im Griff.» Stell dir vor, deine Eltern würden so locker über Queers reden: «Jaja, geschter im Frohsinn hani de Lesbestammtisch gsee. Dasch scho rächt.» Aber queerfreundlich wird man nicht nur, wenn man zufällig queerfreundliche Eltern hat. Eine Primarlehrerin erzählte mir letztens folgende Geschichte: Ein Kind kam zu ihr und outete sich als trans. Bisher hatte es in der Rolle eines Jungen gelebt, aber nun wusste sie, dass sie ein Mädchen ist. Die Lehrerin erklärte das der Klasse: Eure Mitschülerin hat jetzt einen neuen Namen, sie ist ein Mädchen. Dann wartete sie etwas nervös ab. Wie würden die Kinder reagieren? Verstehen sie so was? Eine Kinderhand schnellte hoch: «Isch das jetzt enart en Geburtstag?» Die Lehrerin überlegte kurz: «Ja, enart.» Dann eine zweite Kinderhand: «Dörfemer dänn Happy Birthday singe?» Und es wurde gesungen.

Kinder kommen nicht queerfeindlich zur Welt, sie werden dazu gemacht. Ich will, dass sämtliche Generationen in Feierlaune sind, wenn eine Person sich als lesbisch, bi oder trans outet. Klar, dies sind verschiedene Identitäten, aber uns verbindet eine harte Tatsache: Die gesellschaftlichen Vorstellungen, was ein Mann und was eine Frau ist, sind veraltet. Eine Frau muss einen Bombenkörper haben, aber wehe, sie fühlt sich wohl darin. Sie soll sexy sein, aber wenn sie Sex liebt, ist sie eine Schlampe. Und: Im Ausgang darf sie mal mit Frauen knutschen, weil das heiss ist. Aber gevögelt wird hetero. Grüsse vom Patriarchat. Manchmal frage ich mich, ob ich hier stünde, wenn ich 50 wäre und weniger herzig.

Jugendliche Queers in der Schweiz haben eine fünfmal höhere Suizidalitätsrate. Weil sie sich allein fühlen; weil die Welt tut, als seien alle hetero.

Wir haben 2019, und ich kann meine Freundin nicht heiraten, in Zürich sind genderneutrale Toiletten verboten, und keine einzige Parlamentarierin fühlt sich sicher genug, sich zu outen. Wir haben 2019, und Queers wachsen mit dem Gefühl auf, dass sie allein sind mit ihrem Begehren, ihrer Identität, ihrer Liebe. Glaubt mir, ich hasse den folgenden Satz, aber er ist so schlimm, dass ich ihn direkt in Zürichs Herz rammen will: Jugendliche Queers in der Schweiz haben eine fünfmal höhere Suizidalitätsrate. Weil sie sich allein fühlen; weil die Welt tut, als seien alle hetero.

«Mir doch egal, mit wem du is Bett gaasch.» Dies ist nicht genug in einer Welt, in der wir nicht daran denken dürfen, jemanden des gleichen Geschlechts attraktiv zu finden, wo Worte wie «Kampflesbe» und «Schwuchtel» zu den häufigsten Schimpfwörtern gehören. Unter diesen Umständen ist es revolutionär, uns selbst zu sein. Es ist politisch, wenn wir uns und andere lieben; eine Revolution, wenn wir uns Komplimente machen, rumknutschen, uns feiern.

(Tages-Anzeiger)