«Ich hatte Tickets für ein Konzert – doch dann starb er»

Können Sie sich an das erste Mal Michael Jackson erinnern?

Auf mein Idol traf ich in der Primarschule. Ich war neu in Egnach. Alle waren von ihm begeistert. In «Wetten dass...?» sah ich ihn dann zum ersten Mal live im Fernsehen. Er sang den «Earth Song» und «Dangerous». Ich: Hühnerhaut. Diese Energie und Bühnenpräsenz, wie er sich bewegte! Ab dann gab es nur noch ihn für mich.

Sie haben als Kind jeden Tag Jackson gehört. Wurde Ihnen nie langweilig?

Nein! Es gab viel zu entdecken. Jackson hatte ja schon eine Menge gemacht.

Ist es, wie verliebt zu sein?

Das hat mich eine Freundin auch schon gefragt. Aber nein. Michael Jackson war für mich ein Idol, ein Vorbild. Er war mir sympathisch und hat mich neben meinen Eltern wohl am stärksten geprägt. Er versuchte immer zu vermitteln, dass wir Menschen alle gleich sind, egal welche Hautfarbe, welche Religion wir haben. Er wusste, dass er als Musiker mehr bewegen kann als mancher Politiker.

Die Begeisterung lässt bei vielen in der Pubertät nach. Bei Ihnen nicht.

Es verändert sich einiges, man wird kritischer. Ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Vater, ein Ingenieur, fast an mir verzweifelte, als ich elf Jahre alt war. Ich wollte ihm damals weismachen, dass Michael Jackson den «Lean», den man im Clip zu «Smooth Criminal» sieht, bei dem er sich wie ein Brett vornüberneigt, dank hartem Training beherrsche.

Was hat sich noch verändert?

An die Stelle des Hypes trat der Skandal. Mein Idol wurde als Musiker nicht mehr ernst genommen. Nicht ganz einfach. In den 80ern hatte Jackson ja selbst die Gerüchte übers Schlafen im Sauerstoffzelt und Baden in Mineralwasser gestreut.

Das rächte sich.

Das hat mich sehr getroffen. Ich wollte die Diskussion wieder auf seine Musik, seine Kunst, sein Engagement lenken.

Sie gründeten einen Fanclub.

Das war 2001. Es gab damals gerade nicht mehr so viele von uns.

Was macht Jackson bis heute so faszinierend?

Seine Musik ist ehrlich. Ich spüre ihn, die Seele in seiner Musik, die Leidenschaft darin. Erstaunlich an seiner Karriere ist, dass er den Sprung vom Kinderstar zum eigenständigen Künstler schaffte. Als der Erfolg mit den Jackson Five nachliess, erfand er sich neu, schrieb selber Songs, produzierte selber. Und hatte noch mehr Erfolg als davor.

Sie waren nie an einem Konzert.

Ich hatte Tickets für eines in London 2009. Doch dann starb er.

Ist die Show «Thriller – Live», die gerade in Zürich gastiert, ein Ersatz?

Nicht ganz. Ich hätte lieber in den 70ern oder Anfang der 80er ein Konzert besucht.

Sie haben Jahrgang 84!

Ja, eben! Ich kam zu spät. Aber damals sang Jackson noch live und tanzte dazu. Das war purer, roher, emotionaler als in den 90ern, als Show und Tanz wichtiger wurden. Die «Dangerous»-Tour war zur Hälfte Play-back gesungen.

Kann einer überhaupt ein richtiger Fan sein, wenn er zu spät zur Welt gekommen ist?

Klar. Als Jackson wegen der Missbrauchsvorwürfe negativ in den Medien war, verzeichnete der Fanclub speziell viele Neuanmeldungen von jungen Personen.

Wie erklären Sie sich das?

Sie sahen, wie ihn die Beschuldigungen verletzten. Das waren Leute, die sich auf Youtube Clips angeschaut hatten und mehr dahinter sahen als den Clown.

«Wir konnten als einzige deutschsprachige Website mit dem Vater über den bevorstehenden Prozess sprechen.»Ueli Meier

Heute verwalten Sie die Gerüchte, die nostalgischen Gefühle und den Jackson-Kult von Hunderten.

Wir entlarven falsche Storys und liefern Hintergrundinformation – so professionell wie möglich. Einige Fans kritisieren, wir würden Jackson zu wenig hypen.

Welche Jackson-Rituale pflegen Sie?

Mit Songs wie «Who Is It» oder «Jam» motiviere ich mich. Das funktioniert wegen der Flashbacks in die Kindheit, als ich die Lieder täglich gehört habe.

Sie haben 2005 Michael Jacksons Vater getroffen. Weshalb?

Das war, als Michael vor Gericht stand. Wir konnten als einzige deutschsprachige Website mit dem Vater über den bevorstehenden Prozess sprechen. Die Fans waren nervös. Zum Glück wurde Michael Jackson freigesprochen.

Jackson hatte andere dunkle Seiten.

Er war ein Perfektionist, viele hatten Angst vor seinem Urteil. Weil er jeden entliess, der ihm unangenehme Wahrheiten sagte, war er irgendwann nur noch von Jasagern umgeben, die ihn betrogen.

Sie haben Michael Jackson einmal die Hand gereicht.

Das war in London, 2002. Er hatte Krach mit seiner Plattenfirma und rief zu einer Demo auf. Ich wollte an den restlichen Tagen die Stadt besichtigen, doch dann war ich ständig vor seinem Hotel. Ich hatte ja immer gedacht: So etwas mache ich nicht, so fanatisch bin ich nicht. Aber inmitten feiernder Fans packt es einen. Als Kind hatte ich schon den Urgrossvater genötigt, sich seine Clips anzusehen. Und jetzt plötzlich war er so nahe! Ich stand zuvorderst bei seiner Limousine. Er liess die Scheibe runter, sass da und reichte mir die Hand.

Wie war das?

Ich war beeindruckt von seiner warmen Ausstrahlung. Da war viel Charisma. Und irgendwie war er doch ganz normal, menschlich. Wir alle haben die Fotos gesehen von seinem seltsamen, operierten, maskenhaften Gesicht. So war es nicht.

Sie verbringen Stunden mit dem Schreiben von Jackson-News oder dem Organisieren von Partys. Was sagt Ihre Freundin dazu?

Wenn viel läuft, kann ich schon mal jeden zweiten Abend daran arbeiten. Ich vernachlässige Kollegen, manchmal auch die Beziehung. Und immer mal wieder denke ich, ich könnte ja auch etwas Sinnvolleres machen, Asylbewerber integrieren zum Beispiel. Aber schliesslich gibt meine Arbeit den Fans etwas, es entstehen Freundschaften in der Community. Und so tief in einem Thema drin zu stecken, ist einfach unendlich spannend. Nur schon die Todesumstände Jacksons, ein grosser Krimi!

Was haben Sie in all den Jahren über Fans gelernt?

Ich kann nur von Jackson-Fans reden: Der Grossteil sind sehr ehrliche Leute. Was Michael Jackson vermitteln wollte: Universelle Liebe, Verständnis und Toleranz für Unterschiede, das leben die meisten Fans.

