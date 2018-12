Wo zeigt sich Ihre Eitelkeit?

Beim Abmischen meiner Songs.

Was haben Sie immer in Ihrem Kühlschrank?

Spinat, Mandelmilch und rotes Pesto für Notfälle.

Welches Talent hätten Sie gern?

Ich hätte gern den Überblick über die nächsten zwei Wochen. Ich kann gerade mal drei Tage vorausdenken.

In welcher Situation wären Sie lieber ein Mann?

Beim Lohn.

Das liebste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Mein schwarzer Seidenkimono. Ich trage ihn auf der Bühne, Privat und auf Reisen. Darin fühle ich mich geborgen.

Wann haben Sie das letzte Mal bedauert, Ihr Handy nicht ausgeschaltet zu haben?

Kurz vor einem Konzert, als mich meine Untermieterin mehrfach kontaktierte, was mich aus meiner meditativen Sammlung herauswarf.

«Das Glück findet einen, wenn man aufhört, daran zu glauben, dass es einen findet.»

Ihr Lieblingssong? Und warum?

«All the World Is Green» von Tom Waits. In wenigen Zeilen sagt dieser Song so vieles über das Leben aus – er ist hochkonzentriert, komplex und wirkt dabei so simpel. Diese Reduktion, in der alle Vielfalt steckt, fasziniert mich. Und das Klarinettensolo in der Bridge ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente.

Wohin gehen Sie in der Stadt, wenn Sie allein sein wollen?

Ins Kosmos, dort kann ich mich in diverse Ecken zurückziehen. Und ins Café Hotel Rivington & Sons, ein faszinierender Ort in Zürich – wie Zeitreisen.

Eindrücklichste Zürcher Figur, lebend oder tot?

Ich kann mich zwischen Beat Richner und Hugo Lötscher nicht entscheiden.

Wann haben Sie das letzte Mal getanzt?

Im Rothaus beim nächtlichen Plakataufhängen für unser Konzert im Moods.

Wann findet einen das Glück?

Wenn man aufhört, daran zu glauben, dass es einen findet.

Weshalb sind Sie keine Veganerin?

Weil es als Musikerin immer wieder stressige Situationen gibt, in denen das einzig Erträgliche Bier und Pizza am Bellevue ist. Dazwischen lebe ich immer wieder vegan.

Aufgezeichnet von Carmen Roshard

(Tages-Anzeiger)