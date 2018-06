«Ich meinte, er sei hässig auf mich»

André Seidenberg

Der «Platzspitz-Arzt» als Amateurschauspieler

Der Allgemeinpraktiker André Seidenberg erlangte in den 1980er- und 1990er-Jahren nationale Bekanntheit als sogenannter Platzspitz-Arzt. Der Titel wurde ihm von den Medien verliehen, weil er sich als einer der ersten Mediziner intensiv um Menschen kümmerte, die sich mit dem damals noch kaum erforschten HIV-Virus infiziert hatten oder bereits an Aids erkrankt waren, was damals praktisch immer tödlich endete. Dank seinen Erfahrungen wurde Seidenberg auch zum engagierten Verfechter der kontrollierten Drogenabgabe.



In den letzten Berufsjahren kümmerte sich der 67-Jährige nebst HIV-Patienten auch um Schwangerschaftsabbrüche. Seine Erlebnisse hat er unter dem Ti­tel «Friedhofgefühle auf dem Platzspitz» am 11. November 2017 im «Magazin» veröffentlicht – nachzulesen ist die Geschichte auch in seinem Blog https://harmeschi.ch. (thw)