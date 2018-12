Wo zeigt sich Ihre Eitelkeit?

Etwa, wenn ich so einen Fragebogen ausfülle und weiss, dass meine Antworten nicht originell genug sind.

Was haben Sie immer in Ihrem Kühlschrank?

Zutaten für mein Morgenmüesli: Beeren, Naturjoghurt, Mandelmilch.

Welches Talent hätten Sie gern?

Singen können wie Freddie Mercury.

In welcher Situation wären Sie lieber eine Frau?

Beim Golf, da dürfen Frauen näher beim Green abschlagen.

Das liebste Kleidungsstück?

Ich trage immer das, was meine Frau für mich kauft. Sie hat Stil und Klasse. Beides geht mir ab.

Ihr Lieblingssong? Und warum?

Ich liebe die Songs, die ich nach der Geburt meiner Töchter im Radio gehört habe: «Isn’t She Lovely» von Stevie Wonder und «My Song» von Elton John mit der Zeile «How wonderful life is while you’re in the world».

Wohin gehen Sie in der Stadt, wenn Sie allein sein wollen?

Durch den Wald auf den Loorenkopf-Turm mit dem fantastischen Weitblick.

Eindrücklichste Zürcher Figur, lebend oder tot?

Meine Eltern, dank deren bedingungsloser Liebe ich das Selbstwertgefühl entwickeln konnte, um die Person zu werden, die ich heute bin.

Verdienen Sie genug? Und wie viel?

Früher hatte ich Glück. Heute bin ich froh, wenn ich mit meinen Radios (Radio 1 und Planet 105) trotz grossem Einsatz aller kein Geld verliere.

Wann findet einen das Glück?

Wenn man sich nicht verbiegt und mit Familie und Umfeld im Reinen ist.

Welchen Sinn sehen Sie darin, Kinder auf die Welt zu bringen?

Nichts hat mir mehr Glück bereitet als meine drei Kinder. Ich bin stolz, dass sie sich zu sehr wertvollen Menschen entwickelt haben.

Erzählen Sie uns einen Witz!

Als Moses mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai kam, sagte er dem Volk Israel: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich konnte Gott von 15 auf 10 Gebote runterbringen. Die schlechte ist, Ehebruch ist immer noch drin. (Tages-Anzeiger)