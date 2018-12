Jetzt kann alles noch gut werden

Zehn Tage noch, dann ist 2018 geschafft. Oder: Zehn Tage, dann ist 2018 bereits wieder vorbei. Was tun in diesen zehn verbleibenden Tagen? Also: ausser Gans essen und Bordeaux trinken oder Fleischröllchen in Bouillon tunken ­natürlich.

Wir vom Bellevue haben uns dazu entschieden, im alten Jahr noch einmal richtig erfolgreich zu sein und uns zu diesem Zweck gute Vorsätze zu fassen. Jetzt ist der richtige Moment, jetzt ziehen wir es durch, jetzt bleiben wir hart. Dann nehmen wir dieses Gefühl, (doch) noch etwas geschafft zu haben, mit in das nächste Jahr. Gut möglich, dass wir in der Euphorie dann gleich nochmals Vorsätze fassen. Für 2019. (bra)

Lustig schreiben

Was ich dieses Jahr unbedingt schaffen wollte, was ich eigentlich jedes Jahr schaffen will, und was ich auch kommendes Jahr werde schaffen wollen, aber eben jetzt noch unbedingt in den verbleibenden zehn Tagen: etwas Lustiges schreiben. Kein Witz. (slm)

Nicht prokrastinieren

Nicht alles immer auf den letzten Moment verschieben. (bra)

Ein Bildarchiv anlegen

Ich habe kürzlich einen amerikanischen Indie-Film gesehen, in der eine Mutter einer anderen klagte, sie habe bisher kein einziges Album mit Fotos ihres Kindes angelegt, dabei sei das ja schon fünf! «Ich bin auch so eine!», dachte ich schaudernd: Ich habe nämlich kein einziges Bild des überdokumentierten Lebens meiner dreijährigen Tochter ausgedruckt, geschweige denn archiviert, in ein Album geklebt oder aufgehängt. Dabei könnte ich schon morgen Opfer eines Diebstahls werden: Wenn mein Handy oder Computer geklaut würde, wäre alles weg (ich mach doch keine Back-ups)! Sollte ich bis am 31.12. noch ein paar ruhige Stunden haben, werde ich ein Bildarchiv anlegen und die schönsten Fotos vom ersten Zähnchen bis zu den Flopferien im verregneten Madrid ausdrucken. (cs)

Bücher verräumen

Sie stapeln sich gefährlich, überall in der Dreizimmerwohnung: Bücher. Gebunden, kartoniert, im Schuber, ange­strichen, durchgelesen, original verschweisst. Ein Teil davon muss weg, zumindest die in der Küche und im WC. Nur schon damit es Platz gibt für die neuen Bücher, die die Kinder zu Weihnachten bekommen. Der Selektionsprozess wird brutal, doch nun muss es sein: Vor Silvester sind zwei Kisten voll und verschenkt, ich schwöre. Oder zumindest im Keller. Denn man weiss ja nie. Genau dann, wenn der Bildband mit den 100 wichtigsten Militärschlachten der letzten 2000 Jahre weg ist, werde ich ihn brauchen. Ich schwöre. (dhe)

Triumphieren

Den Kollegen Loser im Tennis bezwingen. (phz)

Mit Gleichmut fluten

Die Vorsatz-Klassiker habe ich schon durch. Rauchen tue ich seit zwanzig Jahren nicht mehr. Abgenommen habe ich diverse Male (und auch wieder zu). Weniger Alkohol trinken ­gelingt mit der spärlichen Zeit, die einem zum Trinken noch bleibt, ohnehin problemlos. Also wäre da nur noch dieser Wunsch nach mehr Gelassenheit, also der Versuch, mich auf den Jahreswechsel hin wie von Zauberhand mit wohliger Gleichmut zu fluten. Für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass dies nicht klappt, bleibt mir immer noch die Hoffnung auf die Altersmilde. Und die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt. (tif)

Jugendlich musizieren

Man(n) wird ja nicht jünger. Wieso also nicht vor der Midlifecrisis noch kurz einen Vorsatz aus der Jugend abhaken, jenen vom Silvester 2003 zum Beispiel. Also: die Gitarre vom Staub befreien, die Saiten spannen und «Stairway to Heaven» von Led Zeppelin lernen. Himmlisch wär es für mich – und ein Sorry an die Nachbarn schicke ich gleich vorneweg. (sip)

Die Arbeit einstellen

Wenigstens einmal schwimmend den See überqueren? Ja, das hätte ich mir Anfang Jahr eigentlich wirklich vornehmen können, oder gar sollen, doch dafür ist es jetzt zu kalt. Noch einmal im Hive ausgelassen mit den jungen Menschen schwofen und trinken? Auch das wäre ein valabler 2018er-Vorsatz gewesen, doch dafür bin ich inzwischen zu alt (oder zumindest zu müde). Was sicher machbar wäre: an einem der verbleibenden zehn Tage auf Alkohol verzichten. Oder mal um 21 Uhr ins Bett. Brächte letztlich aber eh nichts. Nein, der beste Vorsatz für den Rest des alten Jahres: per sofort mit dem Arbeiten aufhören! Erstens hab ich das heuer zur Genüge getan, zweitens ist das null anstrengend, drittens, jedenfalls in der Medienbranche, eine mentale Vorbereitung auf kommende Zeiten. (thw)

Fragen beantworten

Vor dem Jahreswechsel eine Frage ­beantworten, wie man sie schon länger mit sich rumträgt: Should I stay or should I go? (dsa)

Zürich anschauen

Man findet es toll, in einer Stadt zu leben, und verhält sich trotzdem wie im Dorf. Besucht immer die gleichen Lokale, fährt immer die gleichen Strassen, bewegt sich in den gleichen Quartieren. Würde eine Tracking-App die eigenen Wege rot markieren, wären zwei Stadtkreise dunkelrot übermalt, der Rest unbefleckt. Diese Ignoranz muss aufhören. Die letzten Atemzüge des Jahres eignen sich perfekt für Streifzüge durch das Seefeld, für ein Seebach-Sight­seeing, ein Villen-Watching am Züriberg oder für ein Hochhaus-Hochschauen in Altstetten. Aber nur, wenn es nicht regnet. Und nicht zu kalt ist. Dann nämlich bleiben Städter lieber im Dorf. (bat)

Adorno retournieren

Sie kennen doch sicher Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno. Ich habe ein Buch von ihm zu Hause. Es handelt von der Möglichkeit eines anderen Seins, der Notwendigkeit, im späten Kapitalismus ein radikal neues Leben zu führen, ­auszubrechen aus den Konventionen. Ich muss das Buch unbedingt zurückgeben. Sonst gibts eine Mahnung von der ZB, uiui. (lsch)

Freundlich sein

Allen ein gutes neues Jahr wünschen. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für die Treue danken. Sich anständig verabschieden. Ade! (bra)

