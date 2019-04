Knistern geht anders

«Wer hat nur die Diamanten gestohlen, um sie in deinen Augen zu verstecken?» Das ist der reizendste von «198 schlechten Anmachsprüchen», die die deutsche Flirtuniversity derzeit auf ihrer Website listet – der Rest baumelt abgrundtief unter der berüchtigten Gürtellinie.

Der Moralist erkennt darin bloss ein weiteres Indiz für unseren gesellschaftlichen Niedergang. Der Optimist indes sagt: «Freunde, das können wir besser. Also: gescheiter, lustiger, reizender!» Es scheint, als sei er vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) erhört worden. Dessen Leitung hat sich nämlich vom diesjährigen Welttag des Buches zu einem verwegenen Experiment inspirieren lassen. Und am Dienstagabend im Papiersaal auf dem Sihl­city-Areal mithilfe einer Werbeagentur ein Speeddating namens «Sags mit einem Buch» durchgeführt.

Erste Auswahl am Büchertisch

Angemeldet haben sich 30 Frauen und 30 Männer. Sie alle treffen gegen 19.30 Uhr ein, sie alle haben ein Buch dabei, mit dem sie sich charakterisieren, inszenieren oder schlicht präsentieren wollen; ob Roman, Fachliteratur, Bildband oder Comic, ist egal. Jeder Mann gibt sein Buch beim Entree ab und erhält ein Namensschild und eine Nummer, dieselbe Zahl wird auf sein Buch geklebt. Dann setzt er sich zu seinesgleichen im vorderen Teil des Saals und süffelt den Welcome-Drink. Die Bücher der Männer werden in den hinteren Teil der Räumlichkeit gebracht und dort auf einem Tisch ausgelegt. In diesem hinteren Teil versammeln sich die Frauen, die auch ein Namensschild und ebenfalls ein Getränk, aber keine Nummer erhalten haben – dies, weil sie es sind, die auf dem Büchertisch ihren Favoriten und damit den ersten Dating-Partner des Abends auswählen.

Diese Glocke gibt das Kommando für den Tischwechsel. Foto: Sabina Bobst

Das Rendez-vous dauert sieben Minuten, danach erklingt eine Glocke, die Frauen wechseln den Tisch, die Männer bleiben sitzen. Dieses Prozedere wird siebenmal wiederholt, alle dürfen also siebenmal sieben Minuten lang bücherflirten. Auch noch wichtig: Da es keine öffentliche Veranstaltung ist, werden in diesem Bericht alle Personen anonymisiert wiedergegeben.

Um 20.15 Uhr ist das Vorglühen fertig. Die Männer setzen sich, die Frauen treten für die Qual der Wahl (und teilweise umgekehrt) an den Büchertisch und suchen danach das dazugehörige maskuline Pendant. Rasch erfüllt ein launiges und lautes Stimmengewirr den Raum, knisternde Atmosphäre geht anders. Wir nehmen eine erste Hörprobe:

Berta: Storytelling, Typo, Zeichnen … deswegen mag ich das.

Conradin: Ja, mir bedeuten Comics ­relativ viel. Ich habe schon früh viel «Asterix» und «Lucky Luke» gelesen ...

Berta: «Lucky Luke»! Damit bin ich auch gross geworden!

Conradin: Ich finde es einfach ein ­super tolles Medium.

Von den Veranstaltern ist zu erfahren, dass die jüngste Person 25 und die älteste 63 ist. Zudem habe es viele Leute mit akademischem Hintergrund, was beim Thema Buch nicht überrasche. Aber auch eine Journalistin, eine Schriftstellerin und andere Kreativmenschen lassen sich auf das Abenteuer ein. Die einen haben sich schön gemacht, andere setzen auf legere Kluft, man sieht Modeschmuck und Echtgold, dezente und offensivere Tattoos, Parfüm-mässig haben sich die meisten zurückgehalten. Auffallend ist, dass man neben unterschiedlichen Schweizer und deutschen Dialekten an einem Tisch Englisch und an einem anderen Französisch vernimmt – und dass man allüberall furios und doch innig bei der Sache ist. Der richtige Moment, um kurz in einen weiteren munteren Dialog reinzuhorchen.

Abigail: Richard Ford ist einer der grossen amerikanischen Schriftsteller und schon so zwischen 70 und 80.

Herbert: Okay.

Abigail: Und das ist eine Trilogie. Also da gibt es noch so ein dickes Buch davor, das heisst «Der Sportreporter». Und danach folgt dann «Die Lage des Landes». Und es handelt eigentlich nur von einem Menschen, Frank Bas­combe, der ein ganz normaler Typ ist … dessen Leben wird beschrieben.

Herbert: Und hat diese Trilogie einen Zusammenhang?

Ein interessierter Beobachter des emsigen Treibens ist auch Martin Spillmann, einstiger «Werber des Jahres», der sich trotz Rentenalter nicht an den Ruhestand gewöhnen kann oder will – und deshalb als Vermittler geholfen hat, diesen Event auf die Beine zu stellen. Er verrät, dass er auch seine Gemahlin einst mithilfe von Büchern von sich habe überzeugen können: Sie sei allein in die Ferien gefahren, und er habe ihr sieben Romane mitgegeben, «offenbar waren es die richtigen». Auf die Frage, ob er sich noch an die Titel erinnern könne, denkt er eine Weile nach, dann lacht er und sagt: «Eines war ‹Lady Chatterley’s Lover› von D. H. Lawrence … sie war damals eben noch in einer anderen Beziehung.» Beziehung? Das passende Stichwort für einen weiteren Lauschangriff:

Renée: Ich fühl mich in einem Kontrast zu unserer Zeit. Man nimmt sich noch Zeit, um in eine Antwort hineinzuleben.

Kurt: Absolut, absolut! Du hast völlig recht. Ich finde auch, man muss … also dass das möglich ist, denke ich, braucht man einfach gewisse Grenzen. Wenn du ständig am Handy bist und eine Frage auftaucht und du kannst es sofort nachgoogeln, dann…

Selbst an seinem Welttag wird das arme Buch zweckentfremdet. Foto: Sabina Bobst

Gegen 21.30 Uhr klingelt die letzte Glocke, die Show ist vorbei beziehungsweise: Sie erhält ein Encore, eine Zusatzrunde bei Häppchen und Spiritus. Hier hört man Aussagekräftigeres als in den kurzen Gesprächsfetzen an den Tischen. Zum Beispiel Bilanzen, die von «Super, mein bislang substanziellstes Speeddating» bis «Grottenschlecht … vielleicht habe ich einfach die falschen Männer erwischt». Eine Frau moniert die fehlende Segmentierung («Ich bin knapp 60 und musste gleich mit drei jungen Männern diskutieren, sie waren amüsant und höflich, aber ich will doch jemanden in meinem Alter kennen lernen»), derweil ein Mann erzählt, er habe herausfinden wollen, wie sehr das jeweilige Buch die Frau charakterisiere, die es ausgewählt habe, «das war äusserst interessant».

In England flirten sie über Sättel

An einem weiteren Stehtisch wird über Sinn und Sinnlichkeit des Bichsel-Zitats «Wenn ich zwei Menschen sehe, die auf der Strasse aufeinander zugehen und sich umarmen, ist mein erster Gedanke: Die haben dasselbe Buch gelesen» diskutiert, nebenan läuft eine Fachsimpelei über andere spezielle Flirt-Formate – wie etwa in England, wo ein Speeddating für Velocracks existiert, die sich mit Wissen über Bremsen, Sättel und so weiter bezirzen wollen.

Eines aber wird in dieser Nachbetrachtung klar: Niemand hier will mittels toller oder origineller Lektüre den Marktwert steigern – egal ob er «Homo Faber», Michel Houllebecqs «Unterwerfung» (oder wie «Mentaltraining für Läufer» oder «Findet mich das Glück?» von Fischli/Weiss, um nur einige zu nennen) ausgewählt hat – die Leidenschaft ist spürbar, ist echt… und auch wenn es nicht bei jedem Date gefunkt hat, ist das Buch der Gewinner des Abends. (Tages-Anzeiger)