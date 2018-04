Lovato auf den ersten Blick

Es gibt Momente im Leben, da will man einfach nur ins Bett. Endlich ins Bett, wieder ins Bett, zurück ins Bett. Da sehnt man sich nach einer gewissen Wärme, nach Geborgenheit, nach diesem Gefühl des Zwischendrin. Matratze, Bettdecke. Schlaf, Wachsein.

Das war so ein Moment, so ein Tag, den man auch im Bett hätte verbringen können. Grau, kalt, feucht, überhaupt mittelmässig. Ein Mann stiess einen Kinderwagen vor sich her, ein anderer hupte, beide taten ihre Sache, eben, mittelmässig, sahen sich dabei beiläufig an, was keiner von beiden wusste: Es war für einige Zeit der letzte Kontakt zwischen dem Mann und einem realen Menschen, den er wirklich wahrnahm – dann nämlich tauchte er in eine kuschelig warme Welt ab, die sich in seinem Kopf genauso anfühlte wie das Zwischendrin zwischen Matratze und Bettdecke, ein bisschen besser sogar noch, wie zwischen Matratze und einem frisch gebügelten Bettduvet.

Alles so zufällig, alles so schön

Grund dafür: eine leicht bekleidete Frau auf einem Plakat, die auf ihrem Bett sass und dem Mann direkt in die Augen schaute. Wie sie da sass, so schwarzweiss, wie sie in die Welt schaute, so unschuldig, wie der Bettinhalt (ein gebügeltes Duvet, klar) so zufällig drapiert war, wie ihr der Bademantel, gerade eben muss es gewesen sein, so über die Schultern rutschte, wie sie kaum hörbar und vor allem ohne die Lippen zu bewegen dem Mann so «Hi» zuhauchte...

So wirbt Demi Lovato für ihre Tour: «Tell Me You Love Me» – Yes! Bild: PD

Unter dem Bild stand Demi Lovato, der Mann wollte alles über diese Frau erfahren. Also: sie googeln.

D - e - m - i

L - o - v - a - t - o

Enter.

Die Suchresultate führten ihn zu einem Superstar – von dem er noch nie etwas gehört hatte:

Demi Lovato ist 25, sie wurde in New Mexico geboren, heisst eigentlich Demetria Devonne Lovato, und sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Songwriterin.

Sie wurde bekannt durch eine Rolle in einem Film des Disney Channel.

Demi Lovato ist unglaublich: Sie ist (laut ihrer eigenen Homepage) viel mehr als «nur» eine, die an einem kalten, vernieselten Tag Wärme aus ihrem Bett in die Welt tragen kann. Sie ist «eine Grammy-nominierte und Multiplatin-ausgezeichnete Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Anwältin, Philanthropin und Businessfrau». Zudem ist sie «einer der grössten Namen in den sozialen Medien», mit mehr als 145 Millionen Menschen, die ihr folgen.

Das Video zum Titelsong ihrer Tour, «Tell Me You Love Me», wurde auf Youtube bald 100 Millionen Mal angeklickt. Das Magazin «Rolling Stone» beschrieb den Song als «anschwellende Ballade voll von Hörnern und Klatschen». Ihren Song «Sorry Not Sorry» haben sich mehr als 325 Millionen Menschen angesehen.

Video: «Sorry Not Sorry» von Demi Lovato Quelle: Youtube Demi war, was man gemeinhin als Problemhaufen bezeichnet: Sie fühlte sich dick, verletzte sich selbst, fühlte sich gemobbt und entwickelte Essstörungen. Sie hat eine sehr bewegte Familiengeschichte, die sich aber zum Guten wendete: Ihr Stiefvater war Manager bei Ford, gab seinen Job dann aber auf und managt seither Demi.

Vor einem Jahr setzte «Time» sie auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt.

Ihr Konzert vom 21. März in Newark musste wegen extremer Wetterbedingungen verschoben werden.

Ein Ticket für das Konzert in Zürich kostet von 62.65 (Stehplatz) über 68.55 (Sitzplatz) bis 299 Franken (Zugang zur Star-Lounge mit Fingerfood).

Der Tagi-Musikkritiker Benedikt Sartorius sagt: «Demi Lovato ist ein Disney-Channel-Star, einer der ganz grossen Stars heute unter den Jugendlichen/Kindern. Sie kommt nach Zürich. Ich habe noch nie einen Song von ihr gehört.»

2016 wurde ihr der Glaad’s Vanguard Award verliehen, ein Preis für Lovatos Einsatz für gleiche Rechte für LGBT-Menschen.

Demi Lovato hat eine eigene Sportbekleidungskollektion.

Sie macht sich für eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA stark.

Es gibt viele Bilder von ihr, auf denen sie sich in einem Bett räkelt.

Sie sagt: «Es ist eine grosse Verantwortung, mich zu daten. Ich komme mit ein bisschen Gepäck, you know?»

Demi Lovato liess sich mehrmals in eine Klinik einweisen, sie kämpft mit allerlei Problemen, angeblich leidet sie an einer bipolaren Störung.

Zum Cover des «Billboard Magazine» schrieb ein Fan auf demilovato.com: «Du bist eine Legende.»

Für «Skyscraper» erhielt Lovato an den MTV Video Music Awards 2012 eine Auszeichnung in der Kategorie «Best Video with a Message». Die Ballade ermutigt, stark zu bleiben und an sich selbst zu glauben. Wie ein Wolkenkratzer, der in einer zerstörten Stadt als Einziger stehen geblieben ist.

Während eines 90-minütigen Konzerts wechselte Demi Lovato «viermal die Frisur!», schreibt Hollywoodlive.com.

Bei ihrer Unterschrift hat das i-Pünktchen die Form eines Herzchens.

In «20 Minuten» las der Mann: «Lange Zeit hatte Sängerin Demi Lovato mit Komplexen zu kämpfen, wie sie einst ‹Us Weekly› verriet. Mittlerweile steht sie zu ihren Kurven und fühlt sich wohl in ihrer Haut. Das bewies sie erneut diese Woche, als sie ein Foto auf Instagram teilte, auf dem sie ihre Beine in den Fokus rückte. ‹Ich nenne sie Keine-Diät-Oberschenkel und bin stolz auf sie›, kommentierte der Popstar unters Bild.»

Demi Lovato ist an den Billboard Music Awards am 20. Mai in den Kategorien Top Female Artist, Top Social Artist, Top Dance/Electronic Song nominiert.

Demi Lovatos Lebensmotto: «Schäme dich nie für deine Gefühle. Du hast das Recht, alles zu fühlen, was du willst, und zu tun, was dich glücklich macht.»

Der Mann ist Demi Lovato (also dem Plakat) immer wieder begegnet. Heute geht er davon aus, dass sie mit dem Bett-Bild nicht nur ihn ansprechen will. Ein bisschen Zeit und ein bisschen Distanz führten zu dieser etwas ernüchternden Erkenntnis. Trotzdem: Frage an die Veranstalter: Kann der Mann Demi Lovato am Konzert in Zürich persönlich treffen? (Tages-Anzeiger)