Mehr Woodstock braucht die Stadt

Zu einfach, zu symmetrisch, zu dicht. So das Urteil über die hölzernen Langbauten auf dem ehemaligen Zollfreilager-Areal beim ersten Anblick, als die Wohnhäuser im Herbst 2016 eben erst fertig gebaut waren. Sie erinnerten an Kaninchenställe. Simpel geplant, ökobewusst, Prinzip Baukasten: hölzerne, quadratische Wohnkisten, schön systematisch aufeinandergestapelt. 30 Stück nebeneinander, sechs Reihen hoch. 180 bodentiefe Fenster und Veranden über die ganze Länge gliedern jede Fassade. Und dies dreimal nebeneinander. Da leben Stadtbürger dicht nebeneinander wie eingepfercht. Moderne Architektur in einer Stadt wie Zürich sieht wahrlich anders aus, dachte man.

Doch dann müssen irgendwie magische Kräfte gewirkt haben. Bei jedem Besuch erschienen die Riegel ansprechender. Mehr noch: Das Werk des Berner Architekten Rolf Mühlethaler begann zu faszinieren. Die scheinbar einfachsten Häuser auf dem Areal entwickelten sich zu den prägendsten. Und das hat drei Gründe.

Da wäre erstens der Baustoff. Holzbauten sind in der Stadt eine Rarität. Bis auf einige Zeitzeugen in Kernzonen und vereinzelten modernen Kleinbauten existiert Holz als Baustoff nicht. Da setzen die drei Langhäuser mit 187 Wohnungen in ihrer Dimension einen überraschenden Kontrapunkt. Vorbei sind die Zeiten, da Holz nur für Landwirtschaftsbauten, Lagerhäuser und Umweltbewusste taugte. Gerade in der Stadt kann Holz im Wohnbau seine wahre Wirkung entfalten: Es setzt warme Akzente in der kalten, urbanen Anonymität. Holz atmet, lebt, verwittert. Holz nimmt ein, statt abzuweisen. Von Urbanisierung des Baustoffes Holz war schon die Rede. Das passt.

Bau ohne Schnörkel

Zweitens trägt die klare Formsprache zur Raffinesse des Baus bei. Sie zieht sich bei allen drei Bauten durch. Da wurde nicht an einer Stelle von der Struktur abgewichen, nichts Originelles erfunden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber genau das macht es aus. Mühlethaler schuf, wie im «Hochparterre» treffend beschrieben, «eine kohärente Struktur, die in repetitiver Strenge zu architektonischer Anmut findet». Die Wettbewerbsjury sprach in ihrem Urteil von japanischer Poetik. Und genau diese Klarheit lässt auch dem Holz den nötigen Raum, all seine Qualitäten ausspielen zu können. Drittens sind die Proportionen geschickt gewählt. Die Langhäuser markieren mit ihren 20 Metern Höhe, 18 Metern Breite und Längen zwischen 70 und 100 Metern eine gewisse Präsenz. Sie begrenzen das Areal ohne einen Durchgang. Dennoch wirken die Baukörper leicht, sie trennen den Raum nicht, sondern schaffen zusammen mit den begrünten Innenhöfen eine Einheit.

Die Zürcher brauchen also einen Berner, der ihnen zeigt, wie sich in urbanem Umfeld Wohnraum mit Herz und Seele erstellen lässt. Einer, wo neues Stadtleben entstehen kann. Da entfaltet der Projektname «Woodstock» doppelte Wirkung. Bloss den Kindern will man diesen lieblichen Baustil nicht richtig vermitteln: Die Spielhäuser auf der Wiese sind mit Holz ausgekleidet, aber aussen mit Beton verputzt. Schade: Zürich braucht mehr Woodstock!

GPS-Koordinaten 47.380516, 8.49036

