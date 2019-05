Nur ja nie nüchtern

Die Gesetzesänderung des Bundes, dass auf Gewässern keine Promillegrenze mehr gilt, erscheint logisch: Gehört doch Bier zu einer Bootstour auf der Limmat dazu wie, sagen wir, Sonnenbrand. Doch geht uns die Erlaubnis entschieden zu wenig weit. Denn die Mischung von praller Sonne, lauter Musik aus Boomboxen und Langweile erfordert Bier oder Prosecco. Ein vom Bund beschlossener Mindestpegel wäre der Situation also angemessener gewesen. Wir finden aber auch: Für folgende Tätigkeiten wäre ein Mindestpegel an gewissen (legalen) Substanzen und sonstigen Hilfsmitteln ebenso wünschenswert.

Schokolade am Rockkonzert

Rockkonzerte sind Herausforderungen. Man steht, man wartet, man steht, und legt die Band einmal los, übt man sich in Geduld. Man beginnt zu schwitzen und wird andauernd von anderen Schwitzenden berührt. Und schliesslich spielt die Band nach zweistündigem Konzert noch eine halbstündige Zugabe. Da wird einem um den Mund herum langweilig, wie man so schön sagt. Damit diesem Umstand nicht allein mit Bier begegnet wird, sollte der Bund eine pragmatische Politik des geringeren Schadens fahren. An Konzerten nie ohne ein Mindestmass an Kakao im Blut. Der Pegel muss während der ganzen Zeit konstant gehalten werden. Das macht erwiesenermassen entspannt und glücklich. Und man ist mit Futtern anstatt mit Bechern beschäftigt.

Coca-Cola am Podium

Es wird ja generell viel geschwatzt. Besonders gut zu beobachten ist das an Podiumsveranstaltungen. Gäbe es so was wie eine strenge Bullshit-Kontrolle, könnte man diese Veranstaltungen auf die Hälfte der Zeit herunterdampfen. Weil es so etwas aber nicht gibt, braucht es ein Mindestmass an Coca-Cola, das jeder Teilnehmer im Blut haben muss, um sich wach, konzentriert und stets leicht überzuckert zu halten. Über den Grenzwert wird derzeit noch gestritten.

Streicheleinheiten im Offroader

Es ist ein Phänomen. Je wuchtiger das Auto, desto griesgrämiger die Fahrerin oder der Fahrer. Das kann fatale Folgen haben für die anderen Verkehrsteilnehmer. Eine Art private Verkehrsberuhigung wäre also vonnöten. Stressreduktion im Kleinen. Da bekanntermassen Streicheleinheiten das Stresshormon eindämmen, braucht es in jedem Auto auf dem Beifahrersitz eine Person, die den Fahrer im Stadtverkehr am Nacken krault. Ist diese aber nicht verfügbar, tut es auch eine Einrichtung am Fahrersitz. Je grösser das Auto, umso heftiger muss gestreichelt werden.

Es Käfeli beim Einkaufen

Da hat jemand schon die richtige Idee gehabt. Kaffee gibt es beim Einkaufen sowohl im Schuhgeschäft wie auch bei den Occasionen-Verkäufern. Die Infrastruktur ist also vorhanden für eine totale Koffeinisierung der Einkaufszonen. Es braucht nur noch eine konsequente Anwendung. Damit speditives Shoppen auch in Zukunft möglich bleibt.

Beethoven aus der Boombox

Die Londoner Tube hat es vorgemacht: Klassische Musik beruhigt – und senkt die Kriminalitätsrate. Weil es aber nicht so leicht ist, die ganze Gegend am See während der Wochenenden mit Bach oder Brahms zu beschallen, braucht es von der Stadt kuratierte Klassik-Playlists, die jeder anhören muss, der sich in den Problemgegenden Langstrasse und Zürisee herumtreibt. Beethoven-Boombox für alle! Leider sind auch Hörkontrollen nötig.

Bier an der Fasnacht

Die grosse Ausnahme: Alkohol ist an all jenen Orten bereits präsent, an denen er gebraucht wird. Beim Apéro, beim Beziehungsgespräch oder an der Fasnacht. Man muss nur noch dafür sorgen, dass die Regel auch eingehalten wird. Es braucht lediglich noch die Promilleuntergrenzkontrolle.

CBD und Fischfett am Züri-Fäscht

Apropos Körperkontakt. Im Direktkontakt mit Bekannten ist er stressmindernd, findet er aber ungewollt und mit lauter Fremden statt, hebt er den Cortisolspiegel erheblich. Am Züri-Fäscht oder an der Street Parade braucht es also zwei Mittel, die man zu sich nehmen muss: erstens, Fischfett, das man sich einreiben kann, damit man stinkt. Zweitens CBD, das man zur Beruhigung entweder raucht oder in Kaugummiform zu sich nimmt.

(Tages-Anzeiger)