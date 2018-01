Planespotter im siebten Himmel

Ist irgendwo die Air Force One im Anflug, zieht das die Hobbyfotografen an wie ein in Blüte stehender Busch Molarda die Bienen. Hunderte Objektive richten sich dann in den bewölkten Himmel – alle bis zum Anschlag ausgefahren. So geschehen beim An- und Abflug des US-Präsidenten in Kloten vergangene Woche. Salven von Klickgeräuschen brandeten über das Feld bei Oberglatt und erzeugten ein Rauschen wie eine Hundertschar Maienkäfer auf einer Wiese.

«Das Ereignis des Jahres», schreiben die Planespotter zu ihren Bildern, die sie bei Instagram hochluden. Die Fülle der Bilder machen den Befund deutlich. Von allen Seiten wurde das in verschiedenen Blautönen gehaltene kraftvolle Flugzeug abgebildet. Mal deutlich die weichen Rundungen betonend, mal frontal als brutale Nahaufnahme, sodass der Kopf des Flugzeugs aussieht wie ein aufgeblasener Schlumpf. Mal versteckt sich der stählerne Vogel subtil hinter anderen Flugzeugen, sodass sich seine Rundungen nur erahnen lassen.

Manchmal erscheint er auch nur als bewusst beiläufige Beobachtung, als Nebendarsteller quasi eines in ähnlichen Farbtönen gehaltenen Krans der Firma Kibag. «Ich kann noch immer nicht glauben, was letzten Donnerstag geschah. Mir fehlen nach wie vor die Worte», schreibt einer bei Instagram. Vereinzelt waren die Fotografen auch froh, dass dieser Frühling wieder vorbei ist. Einer schreibt: «Hau bloss wieder ab!» (Tages-Anzeiger)