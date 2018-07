Schweiz? Schweden? Viertelfinal!

1. Helpline benutzen

Wir sind alles Strichmännchen. Das lehrt uns jede dieser Ikea-Packungsbeilage, die uns in x Schritten den Weg von den Einzelteilen zum schönen skandinavischen Möbel (oder in diesem Fall zum Viertelfinalisten) weist. Und als Strichmännchen werden wir geduzt. Doch, Sie auch, Frau Gaberthül, oder wie Sie immer heissen mögen. Schau: «Wohnst du noch, oder lebst du schon?» Bevor wir uns als Strichmännchen den Kopf zerbrechen, auch das steht in jeder Bauanleitung, wenden wir uns an die Helpline (0848 801 100). Wichtig, wenn du da ­anrufst: Die Anleitung hältst du in der rechten, das Telefon in der linken Hand.

2. Schritt für Schritt vorgehen

Eigentlich kann man auf dem Weg zur Schwedin, zum Schweden nichts falsch machen. Es reicht, wenn man sich strikt an die Anleitung hält: Schritt für Schritt, steg för steg vorgehen, sich langsam und sorgfältig Punkt für Punkt, punkt för punkt in die Transformation hineinbegeben. Ein bisschen ist das wie Bürokratie – und darin kennen wir Schweizerinnen und Schweizer uns ja bestens aus. Weniger als Kraft ist der richtige Kniff gefragt, der richtige Dreh. Immer im Kopf haben: Es ist genau diese schwedische Coolness, die wir erlangen wollen.

3. Weiche Unterlage, evtl. Rasen

Damit wir, während wir uns selbst zusammenbauen, anderes nicht zerstören, zerkratzen oder durchbohren, sei geraten, eine weiche Unterlage zu benutzen. Manch einer mag instinktiv an sein Bett denken, aber das würde in eine falsche Richtung lenken und uns zu einer Rast verleiten, wo wir doch Grösseres im Sinn haben. Wir wollen wachsen, in die Höhe und Breite, denn in Schweden hat man Platz: Es ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Weiche Unterlagen wie eine dünne Decke oder ein Teppich sind ideal, es kann auch Rasen sein – auf die Gefahr hin, dass dies unliebsame Erinnerungen wachruft.

4. Mit Bedacht auf die Nachbarn

Einer der wichtigsten Schritte zur Inte­gration in die schwedische Gesellschaft ist es, sich an ihren Verhaltenskodex zu halten. Das Gesetz von Jante, ein Begriff, der auf den Roman «Ein Flüchtling kreuzt seine Spur» von 1933 zurückgeht, wird noch immer als Zusammenfassung der sozialen Spielregeln in Skandinavien verstanden. Jener Roman handelt vom kleingeistigen Milieu der Kleinstadt Jante und dem dortigen Anpassungsdruck. ­Besagt das Gesetz, sein egoistisches Erfolgsstreben zu begrenzen? Oder seine persönliche Entfaltung zu unterdrücken? Die Schweden sind sich nicht einig. Auf unsere Situation bezogen, bedeutet das: Unsere Nachbarn sind sicher froh, wenn wir uns nicht mitten in der Nacht lärmend zusammenbauen.

5. Alles hängt am Inbusschlüssel

Inbus, nicht Imbus. Im Bus ist es derzeit gefährlich, deshalb kontrollieren wir gemeinsam mit unserem Kundenberater (zu zweit und mit Bleistift hinter dem Ohr geht alles einfacher, auch das erfährst du am Anfang jeder Anleitung), ob wir über ein gültiges Werkzeug ver­fügen. Inbus- oder Innensechskantschlüssel. Dieses Werkzeug ist so etwas wie das Markenzeichen des Do-it-yourself-Schweden. Wichtig in diesem Zusammenhang: Im Vergleich zu einer gleich grossen (Schweizer-)Kreuzschlitzschraube kann eine Innensechskantschraube etwa das zehnfache Drehmoment aufnehmen. Der Schwede ist robuster, du bist robuster, DU bist im Viertelfinal. Inviertelfinalschlüssel heisst das Ding bis morgen Abend.

6. Wo sind wir schon schwedisch?

Es ist immer gut, wenn man weiss, was die eigene Ausgangslage ist. Sind wir nicht in mancherlei Hinsicht bereits etwas schwedisch – oder wenigstens vergleichbar? Auch Schweden hat den Euro nicht, obwohl es seit 1995 in der EU ist. Auch Schweden ist eine Demokratie, rangiert auf dem Demokratieindex allerdings auf Platz drei (nach Norwegen und Island) und vor uns (Platz neun). Schweden hat den Begriff Smultronställe, der einen Ort meint, an den man immer wieder gerne zurückkommt – wir haben immerhin den Begriff Schweizerkrankheit geprägt, das Heimweh. Schweden hat ein Meer, wir nicht. Schweden hat einen König, wir nicht. Der Anspruch ist mindestens, als royales Wesen aus der Metamorphose hervorzugehen.

7. Visualisiere das Idealbild

Andreas Granqvist ist nicht nur der Anti-Zlatan, schrieb der «Tages-Anzeiger», Andreas Granqvist ist eine Fichte. Daran richten wir uns. Mit Fichte, Nadelholz, Immergrün und Kettensäge im Hinterkopf (klar, Frau Gaberthül, Weihnachten geht auch, so ein Viertelfinal ist ja auch ein Geschenk, aber ab sofort Gaberthülqvist, abgemacht?) stellen wir uns die Fichte in ihrer reinsten Form vor (du siehst sie im Wind tanzen, Frau Gaberthülqvist? Du hast eine Inbusschraube locker.) Genau, da steht ein Billy vor uns. Schlicht, stabil, ergebnisorientiert, erfolgreich, bereit, Nobelpreisträgerwerke in sich aufzunehmen. Und Zlatans Biografie «Ich bin Zlatan».

8. Nur nöd juflen

Nur nicht juflen! Es kommt schon gut mit uns. Lieber die einzelnen Teile nochmals auseinandernehmen und dann frisch wieder zusammensetzen. Lieber nochmals den Plan studieren, die vorangegangenen Schritte rekapitulieren, die Schrauben nochmals rausdrehen und mit mehr Gefühl wieder eindrehen. Auch wenn vermeintlich nichts vorwärtsgeht, passiert etwas mit uns. Die Seele muss ja auch irgendwie nachkommen, besagt ein Sprichwort.

9. Hilfe holen, wenn es nötig ist

Und falls es allein nicht geht, gibt es Adressen, an die man sich wenden kann: Das schwedische Konsulat an der Stadelhoferstrasse40 in 8001Zürich. Die schwedische Kirche an der Kurvenstrasse1 in 8006Zürich. Die Ikea-Filialen in Dietikon oder Spreitenbach.

10. Die Verschmelzung

Immer wieder die Frage: Wie fühlen wir uns? Schon schwedisch oder noch schweizerisch? Fühlen wir Daim, Tob­lerone oder Daimlerone? Volvo, Subaru oder Volbaru? Stockholm, Zürich oder Stockich? Zürich, Stockholm oder Züriholm? Cervelat, Köttbullar oder Cervellar? Gripen, Victorinox oder Griporinox? Antworte ehrlich, höre auf dein Inneres. (Ja, Frau Gaberthülqvist? Du betrügst nicht mich, du betrügst dich selber, wenn du schummelst!) Der Idealzustand ist eine wohlige Hin-und-Her­gerissenheit.

11. Bist dus, Billy?

Wir sind so weit. Alle Schrauben sind angezogen. Du und deine Vision sind verschmolzen. Du schneidest Cervellar NUR mit deinem Griporinox, du bist Pippi Petkovic, du bist Heidi Ibrahimovic, DU bist Viertelfinal. Mit diesem Selbstbewusstsein stellst du dich als wunderbarste, vollendetste, perfekteste Form einer Fichte in Nachbars Wohnzimmer. Du stellst dich dem ultimativen Test. Bist dus, Billy? Ja, ich bin es, Billy, Billy Gaberthülqvist.

12. Gebührend feiern

Denn jetzt stehen in dir in einer Reihe: Mommsen, Faulkner, Churchill, Neruda, Fo, Grass, Tranströmer, Munro, Dylan, und und und. «Liest du noch, oder regalst du schon?» DU bist Viertelfinal.

(Tages-Anzeiger)