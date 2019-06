Strassenumfrage: Kennen Sie die Rote?

Wir widmen uns diese Woche dem ­Innenleben der Roten Fabrik (im engeren und weiteren Sinne des Wortes). Kennen die Zürcherinnen und Zürcher das Kulturzentrum, das aus den 1980er-Unruhen heraus entstand? Die Antwort gibt es im Video.

Nine Shades of Red

Die Rote ist nicht nur Ziegel, sie ist unter anderem auch Chindsgi (entstanden aus der 68er-Frauenbewegung als kreative Alternative zum stundenlangen gemeinsamen «Häfelen» der Kids, das in jener Zeit beliebt war); ist auch Artist-in-Residence (zurzeit Yara Mekawei, Klangkünstlerin aus Kairo); ist auch Ludothek (spielen wir doch mal wieder eine Runde «Rappel Zappel»); ist auch Spielbus (fast so lustig wie der «Zappel» ist eine Runde mit dem Hüpfstock – vielleicht aber auch etwas schmerzhafter); ist auch Bewegungsraum (wenn die Tür unten zu ist: Stell dich in der Einfahrt unter das zweite Fenster und mach dich bemerkbar – pfeifen, Steinchen werfen, rufen –, bis jemand aus dem Fenster schaut); ist auch Fabrik-TV (persönliches Highlight: «Allschall – Ein Lautgedicht auf Rollen»); ist auch Segelschule (hier lernen Sie endlich, wie man diesen Stopperstek knüpft); ist auch Druckatelier (alles, von Tief- über Hoch- bis Siebdruck); und ist auch Theater Hora (die Truppe, deren Ensemblemitglieder alle eine IV-zertifizierte geistige Behinderung haben, gilt als Vorzeigeprojekt).

Alle Akteure der Roten Fabrik finden Sie hier. (Tages-Anzeiger)