Tennis mit Mario-Kart-Ästhetik

Was da passierte, vor einigen Wochen am Sonnenberg... man darf, ja, vielleicht muss man sogar viel hineininterpretieren.

Sturzenegger und Brusa machen sich auf, Pádel zu spielen. Eine Sportart, deren Wurzeln in Mexiko liegen und die in Spanien und Südamerika populär ist. Und die Brusa bei einem Besuch in Basel entdeckt hat. Da kommt was, ein Trend rollt an, hat er zu Sturzenegger gesagt. Weil der Tennis spielt und sich ein gewisses Ballgefühl zuschreibt, interessierte ihn die Sache. Er meldete alsbald, dass er den einzigen Pádel-Platz in der Stadt entdeckt habe und spielen wolle. Sofort. Sturzenegger gegen Brusa, Fachwissen gegen Intuition, Technik gegen Psychologie.

So zumindest die Auslegung Brusas. Jene von Sturzenegger: überragende Spielintelligenz gegen ausgefuchste Taktik, Killerinstinkt gegen Überlebenskunst.

Der Vorstand gibt sich die Ehre

Da gehen die beiden also auf den Platz, der sich in einem Käfig befindet, verscheuchen zwei Typen und ein paar Kinder, «sorry, reserviert», und schlagen erste Bälle mit Pádeln, dicken Schaumstoffplatten mit Löchern. Die Regeln? Keine Ahnung. Ausser die eine aus Basel: «Paragraf 6. Pflege dein Outfit. Spiel mit Stil.» Für die beiden eine Selbstverständlichkeit.

«Topspin», rief der Kleinere der beiden Verscheuchten von aussen seine Analyse mitten in einen Ballwechsel, «Ihr kommt vom Tennis!» Richtig, sagte Sturzenegger, nicht falsch, meinte Brusa, und bald standen Martin und Ralph im Ring. Ralph Bachmann, der Kleinere der beiden, stellte sich vor als «Kommunikationsverantwortlicher vom Schweizer Pádel-Verband». Martin als Martin, er kam vor 28 Jahren aus Argentinien in die Schweiz, wo er lange Zeit aktiv in der Liga mitspielte.

Die Szene, sagten die beiden, sei überschaubar – was ja gerade diese Begegnung zeige. Da gehen Sturzenegger und Brusa einmal auf den Platz, und schon ist der Vorstand des nationalen Verbands da. Aber da rolle etwas an, der Boom stünde bevor, auch dank des Kurses für Schulkinder, den Ralph und Martin während der Schulferien im Sonnenberg veranstalten.

Die beiden anerboten sich, Sturzenegger und Brusa eine kurze Einführung in den Pádel-Sport zu geben, die Raffinessen und Eigenheiten des Sports spielerisch zu demonstrieren.

Was also ist Pádel? Sobald man den Court betritt, fühlt man sich auf einem Tennisfeld im Pocketformat. Gespielt wird auf gesandetem Kunstrasen. Die Farben sind grell, die Schläger komplett aus Plastik und nicht wie beim Tennis mit Saiten bespannt. «Lächerlich», denkt sich Sturzenegger. Die Grandezza des sandigen Tenniscourts weicht einer bunten Verspieltheit mit Mario-Kart-Ästhetik. Schlägt man den Ball, tönt das dumpf. Etwa so, wie wenn Roger Federer vor dem nächsten Service beiläufig mit dem Racket den Sand aus seinen Schuhen klopft, bevor er sich durchstreckt und den Ball mit Wucht und Schnitt zum Ass schlägt. Pádel? Eher plump als elegant also. Überhaupt, sagen Ralph und Martin, spielt man Pádel ohne Kraft, sondern mit Gefühl.

Sturzeneggers Enttäuschung weicht dann schnell der kindlichen Freude. Ihm gelingt (Killerinstinkt!) eine gefühlvolle Longline der Wand entlang. Brusa verdreht sich, Brusa gräbt und ächzt – für nichts. Der Punkt, auch dieser Punkt, geht an Neo-Pádler Sturzenegger, professionell unterstützt durch Ralph.

Denken, nicht rennen

Sturzenegger baut sich selber auf. Jeder gelungene Schlag gibt ihm Bestätigung; er ist nun beinahe überschwänglich. «Renn nicht so viel! Der Ball kommt zu dir, wenn du nur richtig hinstehst», korrigiert Ralph.

Sturzenegger hastet dem Ball hinterher wie ein überdrehter Welpe dem Schmetterling. Das mag die Zuschauer belustigen, ist aber hochgradig ineffizient. Ehe Sturzenegger die Kontrolle über seinen Körper zurückerhält, fällt der Ball zweimal auf den Boden. Der Punkt geht ans Team Brusa, unterstützt durch den argentinischen Pádel-Pionier Martin. Die Ähnlichkeit zum Tennis ist trügerisch. Pádel spielt sich nicht wie Tennis. Mehr mit Unterschnitt denn mit Topspin, mehr mit Geduld als mit Druck. «Es bringt nichts, wenn du auf den Ball dreschst», versucht Ralph Sturzenegger zu bändigen.

Tatsächlich: Rohgewalt, im Tennis durchaus ein probates Mittel, führt beim Pádeln kaum zum Erfolg. Sturzenegger schnaubt, schlägt den Schläger auf die Netzkante. Die Erkenntnis setzt ihm zu: Er muss sich als Spieler neu erfinden. Gleichzeitig beobachtet er, wie Taktiker Brusa zusehends erstarkt, die Schwächen Sturzeneggers gnadenlos ausnutzt.

«Geil, geil!»Ralph Bachmann

Was den gemeinen Tennisspieler am meisten verwirrt: Der Court wird gerahmt durch eine Käfigwand, die teilweise aus Plexiglas besteht. Trifft der Ball auf das Glas, wird das Spiel fortgesetzt. Das erinnert an Squash, wobei beim Pádeln die Wandberührung nicht direkt erfolgen darf. Der Ball muss immer zuerst auf dem Boden aufspringen. Die zusätzliche Spieloption führt dazu, dass sich bereits Anfänger wie Brusa und Sturzenegger lange Ballwechsel liefern können. Sturzenegger wagt den Stoppball, Brusa strauchelt. Gefühl statt Rohgewalt. Tennis-Terminator Sturzenegger wagt die feine Klinge. «Geil, geil!», ruft Ralph. Taktiker Brusa rotiert. Was jetzt?

Pádeln hat das Potenzial zur neuen Trendsportart. Während die Lizenzen beim Tennis rückläufig sind, steigen sie bei der Sportart an. 2018 rechnet der Verband mit 160 Lizenzierten. Die Zahlen seien nur ein Teil der Wahrheit, sagt Baumann. In den Nachbarländern sei dieser sichtbar, in der Schweiz rolle er gerade an. Im Raum Zürich spriessen die Plätze wie Pilze aus dem Boden. Also fast. Es begann 2010 in Unterengstringen – dem ersten Platz der Schweiz. Es folgten Horgen, Bassersdorf und Wädenswil. Letzterer Standort bietet die modernste Anlage der Schweiz. Der Platz, auf dem sich Brusa/Sturzenegger nun versuchen, liegt auf dem Sonnenberg. Er bietet ab diesem Jahr die einzige Pádel-Möglichkeit für Stadtzürcher.

Mexiko–Spanien–Sonnenberg

Der Ursprung von Pádel liegt in Mexiko. Deshalb ist die korrekte (oder zumindest ursprüngliche) Schreibweise Pádel mit einem Akzent auf dem A. Dort soll Ende der 1960er-Jahre ein gewisser Enrique Corcuera ein kleines Tennisfeld hinter seinem Haus mit einer Mauer und einem Zaun eingefasst haben. Bei einem Besuch 1974 begeisterte Corcuera seinen Freund Alfonso Hohenlohe aus Spanien für das Spiel – dieser brachte den Sport nach Spanien, verfeinerte das Regelwerk und baute erste Courts. Ein Jahr später – ein Freund aus Argentinien war in Spanien zu Besuch – fand das Spiel den Weg nach Argentinien. Bis heute ist Pádel in Südamerika und Spanien sehr populär. Das Spiel biete, was ein gutes Spiel auszeichne, sagt Baumann: «Man kann es relativ schnell – und hat nachher viel Zeit, um die Technik zu verfeinern.»

Im Netz gibt es spektakuläre Videos aus den Ligen in Europa und Südamerika. Schier endlose Ballwechsel, noch mal ein Hin und sogar nochmals ein Her, unglaubliche Punkte, Rückschläge von ausserhalb des Käfigs. Pádel ist Verteidigungssport: Das offensive Spiel gibt es eigentlich kaum. «Es geht darum, keine Fehler zu machen», erklärt Ralph. Oder zumindest weniger als die beiden gegenüber. Anfängerfehler Nummer 1: zu viel Kraft im Schlag, der Ball fliegt direkt an die Rückwand des Feldes, was nicht erlaubt ist. Anfängerfehler Nummer 2: dem Ball nachrennen, statt auf ihn zu warten.

Sturzenegger hat seine Lektion gelernt. Die innere Spannung, nun mehr keine destruktive Kraft mehr, sondern ein Katalysator. Er ist jetzt geschmeidige Raubkatze, nicht mehr Terminator. Gelegentliche Aussetzer, Temperamentsausbrüche sind nach wie vor die Regel. Ein Wechsel zwischen Genie und Wahnsinn – so die Eigenperspektive. In Wahrheit: ein Pádel-Anfänger auf Identitätssuche. Brusa setzt derweil beharrlich auf seine Stärke: die Psychologie! Trashtalk! (Tages-Anzeiger)