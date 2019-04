Was bleibt, hat Klasse und Qualität – für Zürich, aus Zürich

Der Zürcher zweifelte diesen Frühling, war gar ein wenig gekränkt: vom ­Ausbleiben der E-Trottinette in seiner schönen Stadt. Im Herbst noch hatte sich Zürich unter die Grossen eingereiht. Dank dem Hype geteilter Elektro-Scooter: New York, Kopenhagen, Barcelona, Zürich! Nach Los Angeles kamen die Trottinette von Lime bald in Zürich zum Einsatz. Als erste Stadt in Europa! ­Konkurrent Bird folgte. Doch dann verschwanden die einen in die Winter­pause und kamen nicht wieder, die anderen wurden wegen Unfallgefahr eingezogen und waren auch nicht mehr gesehen.

Ein Glück, dass diese Woche Flash seinen Dienst aufgenommen hat: 550 Trottinette für Zürich, so viele ­waren es noch nie!

Freiheit auf zwei Rädli

Das Free-Floating-Elektrotrottinett – trotz seinem wenig ästhetischen, rechtwinkligen Äusseren oft unachtsam hingelehnt oder umgeworfen und deshalb meistens im Weg: Es schmeichelt den Zürcherinnen und Zürchern sehr. Es bestätigt ihnen, dass sie schneller sind als andere (etwa die Berner), smarter (all die Start-ups, Zürich: eine Smart City!) und allen anderen immer einen Schritt voraus. Das Elektrotrotti, es ist ein total zürcherisches Ding.

Das Trotti schmeichelt uns aber nicht nur, es macht uns auch frei. Das sagt ­zumindest Jörg Beckmann, Verkehrs­soziologe und Direktor der Mobilitätsakademie des TCS: «Freiheit erlangen vom erbarmungslosen Taktfahrplan.» Vor zwanzig, dreissig Jahren hätten wir dazu keine andere Möglichkeit gehabt als das Privatauto. «Jetzt haben wir dank geteilten Scootern, Velos und Autos mehr Möglichkeiten als je zuvor.»

Bei seiner Analyse sieht Beckmann grosszügig darüber hinweg, dass Freiheit vom Taktfahrplan in Zürich auch ohne Auto längst Realität ist: seit Trams im 7-Minuten-Takt fahren, also eigentlich immer. Trottinett- oder Tramfahren, es ist ähnlich unkompliziert.

Eine Stadt wie gemacht fürs Trotti

Die Trottis geben Zürich aber nicht nur, Zürich gibt auch den Trottis: perfekte Strassen, makellose Deckbeläge, präzis gefräste Auffahrrampen, Velowege und -streifen. Wim Ouboter, Chef von Micro Mobility, sagt: «In der Schweiz haben wir deshalb im Verhältnis zur Bevölkerung immer am meisten Trottis verkauft.» Der Küsnachter kennt noch ein triftiges Argument, warum das Trotti einfach zu Zürich gehört: «Weil es hier erfunden wurde.» Ouboter, Erfinder der Scooter, wohnte im Zürcher Seefeld, als er nach einer Möglichkeit suchte, schnell und praktisch zum Sternen-Grill zu kommen. Die Strecke war ihm zu lang zum Laufen und zu kurz fürs Velo. ­Ouboter entwickelte das faltbare Mini-Trottinett und löste vor bald zwanzig Jahren einen weltweiten Boom aus.

Und jetzt, elektrisch und per Smartphone geteilt, kommt sein Trotti zurück an den Geburtsort, als Teil der Sharing-Economy-Welle. Wobei ja die «Economy» das Interessante dran ist. Autos und Velos und Staubsauger teilen ist ein prima Distinktionsmerkmal für Lifestyle-Öko-Zürcher – und Elektro-Trotti-Fahren ist nicht billig.

Hundegebell, hämisches Grinsen

Aber taugt es zum Statussymbol? Soziologe Beckmann wird bei aller Euphorie nachdenklich. Die wichtigste Frage sei beim E-Trottinett tatsächlich noch nicht geklärt: «Mach ich mich damit zum Helden oder zum Affen?»

Man hat sie schon selber erlebt, die Schattenseiten des E-Trotti: Hunde bellen einen argwöhnisch an, ihre Halter lachen hämisch. Man fürchtet, dabei auszusehen wie diese Gelbwesten auf ihren Segway-Rollern. Dass Walter Beller mit einer dreirädrigen Version auf seine Baustellen fährt, macht es auch nicht besser.

Für Mark van Huisseling ist die Sache klar. «Elektrotrottinette sind eine praktische Sache. Das ist die gute Nachricht», sagt der in Stilfragen bewanderte Zürcher Autor. «Die weniger gute: Praktisch ist das Gegenteil von sexy.» Das gelte auch für Kleidung, findet ­Huisseling. So betrachtet, müsse leider gesagt werden, dass Trottinette zu Zürich passten. Wir möchten widersprechen, aber Huisseling ist noch nicht zu Ende: «Man sollte, falls man älter ist als acht Jahre, grundsätzlich nicht mehr Trottinett fahren. Ausser man arbeitet auf einem Flugzeugträger. Oder in einem Lagerhaus von Amazon.» Unsere Stilexpertin Bettina Weber pflichtet ihm bei: «Es sieht doof aus. Und angestrengt. Und so verkrampft originell und jugendlich.» Ein Erwachsener ­könne auf einem Rollbrett durchaus eine Falle machen, schrieb sie einst in dieser Zeitung, «auf einem Trottinett niemals».

Wim Ouboter sieht das natürlich anders: «Es geht nicht mehr um Coolness, ­sondern um Spass und Zeitersparnis in der Kombination mit dem ÖV.»

Typisch Züri!

Wie auch immer, dank der Zürcher Reglementierungswut (seit dieser Woche werden monatlich zehn Franken pro Leihgefährt auf Zürcher Strassen fällig) sind nach der Pleite der gelben O-Bikes auch die grünen Velos von Lime aus den Zürcher Strassen verschwunden.

Es ist wie beim goldenen Bootsvermieterhäuschen Lago, dem extra für ­Zürich entwickelten Cobra-Tram oder dem Zürcher Pfosten «Millennium» des Tiefbaudepartements, der schwarz und schlicht für ein «ruhiges, offenes, elegantes Stadtbild» sorgen soll: Was bleibt, hat Klasse und Qualität – für Zürich, aus Zürich. Geblieben sind die schwarzen und weissen zuverlässigen Leih-Elektrovelos des Zürcher Anbieters Smide, die Publibikes der Stadt und die schwarzen, smarten Scooter von Flash, die an der Seepromenade automatisch abbremsen und auf dem Sechseläutenplatz nicht abgestellt werden können. Alles smart, alles Weltklasse, aber nicht sehr bunt – typisch Züri eben.

(Tages-Anzeiger)