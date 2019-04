Was passiert eigentlich, wenn ein Erwachsener sändeln geht

Mit Sand spielen, wie spannend kann das schon sein? Das frage ich mich, als ich vor der Shedhalle der Roten Fabrik stehe. Und: Hätte ich etwas vorbereiten müssen? Das Wetter ist frühlingshaft, aber das ist nur der eine Grund, warum ich zögere, hineinzugehen. Der andere: Ich weiss nicht genau, was ich da soll.

«Los, Hunziker, geh sändeln!», hiess es. Für solch vermeintliche Schnapsideen bin ich fast immer zu haben, aber ich weiss eben auch, dass das mit dem Schreiben schnell schwierig wird, wenn sich fast nichts ereignet, über das sich schreiben liesse. Darum Bedenken.

«Ich überlege mal noch, wie man das vielleicht interessant aufziehen könnte», habe ich darauf geantwortet, es dann aber doch nicht getan. Einerseits, weil meines Erachtens ein Zauber im Unbelasteten steckt. Andererseits, weil mich zu viel Vorbereitung lähmt. Und dann wären da noch chronische Faulheit und akute Uninspiriertheit.

Immerhin: Mein kleiner Rucksack ist halb voll mit Sändeliutensilien. Eine kleine, knallrote Schaufel, zwei unterschiedlich grosse Kesseli, ein rundes Förmli. Alles von meiner Tochter ausgeliehen. Auch das habe ich im Vorfeld entschieden: Ich gehe ohne Kind. Mit Kind wäre es zu logisch, zu natürlich. Da könnte ich genauso gut auch auf den nächsten Spielplatz gehen.

Angst vor Treibsand

Ohne Kind ist es experimentell, schräg, erzwungen. Und das schien mir spannender. Später wird sich zeigen: Die Sändelisachen brauche ich gar nicht.

Sand ist körniges Sediment, mehrheitlich Quarz, sagt Wikipedia. Und befindet sich, was die Feinheit anbelangt, zwischen Schluff und Kies. Wobei ich Schluff noch nie gehört habe, das Wort aber wahnsinnig toll finde. Ausserdem: 2016 wurde Sand von der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften zum Gestein des Jahres gekürt. Ein Fakt, fast so kurios, wie Schluff toll ist.

Als Kind hatte ich Angst vor Treibsand, was von einigen Wildwestfilmen herrührte, aber jeder Berechtigung entbehrte. Auch wusste ich früh, dass man auf Sand kein Haus bauen darf. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wer macht sich über Sand schon Gedanken?

Schön hell ist es hier, schön leer

Die Initianten des Sand-Experiments in der Roten Fabrik jedenfalls wünschen sich Begegnungen und gemeinsame Projekte. Ich weiss allerdings nicht, ob ich mir Begegnungen wünsche. Es ist Mittwochnachmittag, 14.22 Uhr bei Sonnenschein, darum male ich mir nicht allzu gute Chancen aus, viele Menschen in der Shedhalle anzutreffen. Ich gehe hinein.

Schön hell ist es hier, schön leer. Ein Fotograf macht Fotos, zwei Kinder, beide ungefähr fünf Jahre alt, spielen in einem grossen Haufen, einem Sandhaufen natürlich, der mitten im Raum liegt. Eine Art Aufseherin sitzt im Kabäuschen, jetzt noch ich, damit sind wir schon alle.

Überall ist Sand, nicht zentimeterhoch, das ist er nur in der Mitte des ­Raums, wo, wie ich später erfahre, die 13 Kubikmeter Sand angeliefert wurden. Ausserdem liegen noch ein halbes Dutzend kleinere Haufen in der Halle. Jemand hat sich aber die Mühe gemacht, mit einem Strassenbesen feine Bahnen zu legen, sodass praktisch im ganzen Raum eine dünne Schicht Sand den Boden bedeckt.

Das Baustellenklima erleichtert Erwachsenen den Zugang.

Bevor ich ankam, hatte ich mir vorgestellt, es würde wie ein Sandstrand wirken. Tatsächlich erinnert es eher an eine Baustelle: Neben dem Sand und den zwei Strassenbesen sind auch zwei grosse Schaufeln und zwei Garetten zu finden. Das gefällt mir – und ist wahrscheinlich raffiniert kalkuliert: Das Baustellenklima erleichtert Erwachsenen den Zugang, die sich sonst mit den bunten Eimerchen, Schäufelchen und Rechenchen (sic?), die da herumliegen, seltsam oder unwohl fühlen würden.

Ich lege Rucksack und Jacke ab, schnappe mir eine Schaufel und beginne, Sand in eine Garette zu hieven. Irgendwie muss man ja anfangen. Ich schaufle also, bis die Garette voll ist, dann stosse ich diese ungefähr zwei Meter weit und kippe sie wieder aus. So. Haben wir das. Und jetzt?

Der Fotograf – er gehört zur Roten Fabrik – fotografiert noch immer, und die Kinder sehen auch nicht so aus, als ob sie Hilfe brauchten. Darum geselle ich mich kurz zur «Aufpasserin». Sie hat ein Atelier auf dem Areal und plant eine Performance neben dem Shedhallen-Sand, vertritt jetzt gerade ihre ­Kollegin, die ausgefallen ist, weil sie ­allergisch auf den Staub reagiert hat, der vom Sand hier kommt. Deswegen habe sie, die Aushilfe, den Sand heute etwas gewässert.

Feuchter Sand hat mehr Substanz, mehr Charakter

Was mich zuerst irritiert, stellt sich später als angenehm heraus: Feuchter Sand ist mir sympathischer. Er hat mehr Substanz, mehr Charakter und ist tatsächlich weniger staubig. Ich gestehe, dass ich mir nichts überlegt hatte, jetzt aber das Gefühl habe, ich brauchte ein Projekt. «Ja, der Raum generiert Anspruch», sagt die Aufpasserin, und ich finde, das trifft es ganz gut. Ferner sehe ich es als meine Aufgabe, diesen Anspruch zu überwinden.

Denn das, so habe ich inzwischen entschieden, kann es eigentlich nicht sein: dass ich ein Projekt brauche oder ein Ziel. Ich will sändeln um des Sändelns willen. Wie es die Kinder tun, für sie ist der Sand Mittel zum Zweck. Sie bauen höchstens Schlösser, damit sie Ritter und/oder Prinzessin spielen können. Jetzt spüre ich sie, meine Mission, die aber keine Mission sein will, weil: kein Druck.

Erneut schnappe ich mir die Schaufel und hebe Sand in den Schubkarren. Diesmal fülle ich deren zwei. Den entstandenen Haufen glätte ich mit dem Schaufelrücken. Ganz nett. Ein neuer Haufen, nur stehe ich diesmal hinein, hinterlasse tiefe Krater und befinde: Zerstörtes, Imperfektes ist schöner als Gebautes, Glattes. Wobei mir aber das Bauen mehr Spass macht als das Zerstören. Gar nicht mal so oberflächlich, diese Erkenntnis.

Wir haben es verlernt, zu spielen.

Obwohl, ich will ja gar keine Erkenntnisse. Ich stütze mich auf die Schaufel. Nicht weil ich ausser Atem wäre, sondern weil ich kurz überlegen muss, wie ich weitermache. Was kann ich noch mit dem Sand anstellen? Buddeln, klar, aber ehrlich gesagt, mag ich es nicht besonders, Sand mit blossen Händenanzufassen. Immer bleiben auf der Haut Rückstände, die man mühsam abwischen oder abklopfen muss. Auch hineinsetzen möchte ich mich nicht, Sand an und in der Kleidung behagt mir ebenso wenig.

Ich muss aber auch gar nicht das ganze Repertoire durchgehen. Nein, ich kann machen, was ich will. Was mir gefällt. Und mir gefällt das Schaufeln. Darum schaufle ich Sand vom einen Haufen zum anderen, sinnlos. Das ist völlig okay, ich brauche weder Ziel, noch Zweck, noch Sinn. Solange ich ­zufrieden bin mit dem, was ich tue, hier und jetzt.

Es ist doch so: Wir haben es verlernt, zu spielen. Oder ganz unbeschwert im Moment zu sein. Immer sind wir auf der Suche, organisieren, analysieren, optimieren. Wann habe ich zuletzt so etwas gemacht? Geschaufelt, obwohl es nichts zu schaufeln gibt? Geschaufelt, nur weil mir das Schaufeln gefällt? Das normalerweise einen Zweck erfüllt – nämlich ein Material von A nach B zu bugsieren. Das ist wie Karotten zu schälen, ohne dass ich sie dann koche oder esse. Verdammt seltsam, aber auch sehr wohltuend. Solange man es schafft, sich der Tätigkeit hinzugeben, ohne etwas beabsichtigen zu wollen.

Egal, Herrgott!

Da, ich bin auf etwas gestossen. Ein Plastikbecher kommt zum Vorschein. Grandios, ich wusste nicht mal, dass ich Schatzsucher bin, aber nun habe ich einen gefunden. Nun werde ich richtig wagemutig: Ich schütte Sand auf die kleinen Podeste im Raum, die wohl als Sitzmöglichkeiten gedacht sind. Darf ich das? Ziemt sich das? Egal, das ist ein ­Experiment im Experiment, Herrgott! Und da hat es sogar Sandrückstände an der Wand.

Ich mache das jetzt einfach. Ich schütte dreierlei Sand auf die drei zusammengerückten Podeste. Feucht, kaum feucht und staubtrocken. Am Ende habe ich eine Art Triptychon von Sandgebilden. Das fühlte sich gut an, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht ­zufrieden. Denn: Ich wollte ja gar kein Ergebnis. Mein Zwang zur Originalität hat mich ein Werk erschaffen lassen. Ich Narr!

Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass es sowieso bald wieder verschwinden wird, hier hat kein Œuvre Anspruch auf eine Zukunft. Ich schaufle noch ein wenig, aber langsam habe ich genug, bald bin ich eine Stunde hier. Ich könnte locker noch länger bleiben, hätte ich eine Vorgabe oder gäbe es etwas, das es sändelenderweise zu überlegen gälte. Aber so ergiebig ist das Mit-Sand-Spielen um des Sändelens willen dann doch nicht. Ich brauchte mehr Übung, um es für mich als Meditation zu etablieren.

Zum Schluss darf ich meine Arbeit betiteln und mich an der Wand verewigen. Ich schreibe bei Titel «kein Titel» hin, pinne den Zettel an die Wand und verabschiede mich mit einem guten Gefühl. Ich bilanziere: Wann ist ein Sandhaufen interessant? Wenn du etwas Interessantes daraus machst. Sand is what you make of it. Und wenn das mal nicht tiefgründig ist und sich auf fast alles im Leben sinnvoll anwenden lässt ... ach, Mist, jetzt auch noch eine Lebensweisheit, die ich nicht wollte.

(Tages-Anzeiger)