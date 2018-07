Wer war Sophie Huber?

Am Anfang dieser Spurensuche steht ein Geständnis. Cora Piantonis Vater Albert hatte gerade eine Bemerkung über uneheliche Kinder zu seiner Mutter gemacht, damals im Sommer 1963 im Eiscafé Adria in der Münchner Leoplodstrasse. «Auch ich bin ein uneheliches Kind», gestand Piantonis Grossmutter ihrem Sohn. Albert war da 20, seine Mutter knapp 50.

Piantonis Urgrossmutter Sophie Huber hatte sich 1913 als junge Frau nach Zürich aufgemacht, um hier als Dienstmädchen zu arbeiten. Wie viele Dienstmädchen aus Bayern und Österreich damals, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Nach einem Jahr wurde sie schwanger – von ihrem Dienstherrn. Oder von dessen Sohn. Es ist nicht überliefert. Nur, dass sie wieder zurückging nach Bayern und dort eine Tochter zur Welt brachte, Piantonis Grossmutter.

Seit 2001 lebt Piantoni nun selber in Zürich. Die Künstlerin und Fotografin ist wie die Urgrossmutter aus München in die Schweiz gekommen, zum Studieren allerdings. Die 42-Jährige – rote Lippen, rot gefärbtes Haar, eine Vorliebe für bunte Schals und dazu beneidenswert gelassen – wohnt mit ihrem Mann und zwei Töchtern im Alter von zwei und zehn Jahren im Kreis 4.

Als Abschlussarbeit organisierte Piantoni eine Ausstellung über die Deutschen in der Schweiz, zusammen mit Münchner und Zürcher Künstlern. Die Parallelen zwischen ihrem Leben und dem der Urgrossmutter machten sie neugierig. «Ich wollte wissen, was sie hier erlebt hat, und herausfinden, wer meine Urgrossmutter, wer mein Urgrossvater war und ob ich möglicherweise noch Verwandte in Zürich habe.» Piantoni begab sich auf Spurensuche.

Spur 1: Der Name

Albert Eisenring soll er geheissen haben, der Urgrossvater aus Zürich. Piantoni schreibt also alle Eisenrings im Telefonbuch an. Doch sie zweifelt, ob sie überhaupt eine Antwort erhält. Ihre Grossmutter hatte den Vater erst spät über ihre Herkunft eingeweiht. Fast wäre diese Information verloren gegangen. «Was, wenn sich auch sonst niemand erinnert? Wenn alle Spuren, alle Fäden enden, lange bevor ich sie aufgreifen kann?», fragt sich Piantoni.

Vater Albert. Was suchten er und seine Mutter 1947 in Aussersihl? Foto: PD

Ein Dutzend Anrufe bekommt sie. Der vielversprechendste von einem Alois Eisenring, einem Künstlerkollegen. Er ist aber kein direkter Verwandter, wie sich bald herausstellt. Piantoni schaut sich die Sternbilder an, die Eisenring malt. Ansonsten erhält sie höfliche Absagen, erstaunliche manchmal, wie diese: «Leider waren meine Schwiegereltern nicht sehr gesprächig, und deshalb habe ich über die Verwandtschaft nichts erfahren», schreibt eine angeheiratete Eisenring. Immerhin dies erfährt Piantoni aus den Antwortbriefen: Eisenrings stammen ursprünglich aus St. Gallen und dem Thurgau.

Spur 2: Der Musiker

Ein Musiker sei er gewesen, der Albert Eisenring, und wohlhabend. So wohlhabend auf jeden Fall, dass sich die Familie ein Dienstmädchen leisten konnte. Ein Pianist, vielleicht Professor an der Musikhochschule? Ein Eisenring findet sich aber nicht in den Aufzeichnungen des Zürcher Konservatoriums. Diese reichen nur ein halbes Jahrhundert zurück. Auch im Staatsarchiv findet Piantoni nichts.

Eine resolute Person soll sie gewesen sein, die Sophie, die Urgrossmutter; eine Macherin. Das sagte zumindest Piantonis Vater Albert. Zurück in Bayern, übernahm sie ein Gasthaus, heiratete einen Mann, von dem sie sich aber bald wieder trennte. Sie soll bis zum Tag der Geburt im Gasthaus gearbeitet, Bierfässer gestemmt haben. Später verliebte sie sich wieder. Der neue Mann wurde zum offiziellen Vater von Piantonis Grossmutter.

Spur 3: Der Brunnen

Das leicht verwackelte Foto fiel Piantoni sofort auf. Es zeigt einen kleinen Jungen, er sitzt in kurzen Hosen auf dem Rand eines grossen Brunnens. Es ist Piantonis Vater Albert. Der Brunnen steht am Bullingerplatz. Das Bild ist Teil einer Serie, die Coras Vater im Nachlass der Grossmutter findet. Auf allen ist Albert an einem Zürcher Brunnen zu sehen. Auf dem Paradeplatz, am Bellevue, an der Seepromenade, an den Touristenhotspots der Stadt also, im Sommer 1947. Aber was suchte die Grossmutter am Bullingerplatz, dort draussen in Aussersihl? Warum war sie überhaupt nach Zürich gereist mit ihrem fünfjährigen Sohn? War sie vielleicht auf der Suche nach ihrem Vater Albert Eisenring, nach dem sie ihren Sohn Albert benannt hatte?

«Der Versuch, sich in einem anderen Leben einzuleben.»Cora Piantoni

Wieder steigt Piantoni ins Staatsarchiv. Sie will herausfinden, wie es 1913 rund um den Bullingerplatz aussah. Hat die Familie Eisenring wirklich hier gewohnt? War es eine passende Gegend für Leute mit Dienstmädchen? Oder doch viel eher ein Ort der Arbeiter, Labor für Genossenschaftssiedlungen? Obwohl vieles für Letzteres spricht, versucht sie es mit einem Suchplakat.

Piantoni hängt das Plakat in den Kreisen 2, 3, 4 und 5 auf. Sie kommt mit Passanten ins Gespräch, und es meldet sich sogar jemand – ein Journalist des «Tages-Anzeigers» (nicht der Autor dieser Zeilen). Doch die Sache verläuft im Sand.

Gefunden: Arbeit

Es ist die letzte Spur, die Cora Piantoni verfolgt hat in ihrer über die Jahre immer wieder aufgenommenen Recherche. Wenig hat sie dabei herausfinden können. Dafür hat sie ein Thema gefunden, das sie als Künstlerin immer wieder beschäftigt: die Arbeit und wie sie Menschen zusammenbringt. Sei es in der Ausstellung über die Deutschen in Zürich, mit der alles begann, oder in ihrer letzten Einzelausstellung: «Buon Lavoro» im Corner College im Kreis 4. Piantoni sprach dafür – ausgehend von ihrer Familiengeschichte – mit Hausangestellten über deren Situation im heutigen Zürich. «Mich interessiert, wie es ist, in einer Familie zu arbeiten und gleichzeitig selbst eine Familie in der eigenen Heimat zu haben», sagt Piantoni. «Der tägliche Umgang an einem Arbeitsplatz, der sehr privat ist. Der Versuch, sich in einem anderen Leben einzuleben.»

Carmen, eine ehemalige Haushaltshilfe aus Bolivien, hat sie dabei besonders fasziniert. Carmen hatte Pädagogik studiert, diskutierte gern, reflektierte ihre Arbeit und organisierte sich mit anderen Frauen, wollte ihnen zeigen, dass sie selbst entscheiden können über ihr Leben – keine typische Hausangestellte. Vermutlich kam Carmen dem Naturell von Piantonis Urgrossmutter am nächsten, von der Cora Piantoni sich wünscht, dass sie noch ein paar Spuren mehr in Zürich hinterlassen hat als die, die sie bisher entdecken konnte.

Sind Sie ein(e) Eisenring, oder haben Sie Informationen, die Cora Piantoni weiterhelfen könnten? Melden Sie sich bei post@piantoni.de

Piantonis Filme und Texte zum Thema Arbeitsgemeinschaften sind auch in ihrem Buch «Buon Lavoro» zu finden, erschienen bei Archive Books, Berlin 2017. www.piantoni.de (Tages-Anzeiger)