Wie wir Zürich verlassen – in 10 Punkten

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Wir müssen Zürich verlassen. Nicht morgen, aber irgendwann bestimmt. Wir – das sind alle, die nicht jeden Monat 5000 Franken für eine Wohnung bezahlen können. Also die Mehrheit jener, die in dieser Stadt mehr schlecht als recht erwachsen geworden sind während einer Zeit, als Zürich noch nicht das Lieblingsmotiv von Rankings und Hochglanzmagazinen war. Sie haben die schnappatmende Stadt damals wiederbelebt – die einen mit Kreativität und Eigeninitiative, die anderen, indem sie einfach nur dabei waren, nachts tanzten und tags Kaffee tranken und entspannt aussahen.

Wir müssen Zürich also verlassen. Das Problem ist: Wenn alle warten, bis sie an der Reihe sind, wird die eine in Fischenthal mit vier Katzen unglücklich und der andere, weil er in Schöftland die Partnerin an einen Typ aus dem Akkordeonorchester verliert. So muss es nicht enden. Was wir brauchen, ist ein guter Plan. Und hier ist einer: Wir gehen zusammen und nehmen unser Zürich mit in eine Stadt, die noch unverbraucht ist. Es ist sogar ein richtiger 10-Punkte-Plan.

1. Wahl der passenden Stadt

Baden ist zu sehr bachab, Winterthur zu verzweifelt, Zug zu steuergünstig, und Frauenfeld liegt im Thurgau. Deshalb dachten wir an Schaffhausen, wegen der super Flussbadi. Leider wäre diese Wahl aber so naheliegend, dass uns die Gentrifizierung da schnell wieder einholen würde – darum entscheiden wir uns für Chur. Chur ist gut versteckt hinter den Bergen. Chur ist die älteste Stadt der Schweiz, also ziemlich cool. Chur hat Hochhäuser, auch cool. Chur hat eine Seilbahn, sehr cool. Chur hat einen reaktionären Bischof... Aber, hey, Chur hat auch eine Willkommenskultur, die Neuansiedlungen begünstigt: Als nach dem grossen Brand deutschsprachige Handwerker die Stadt wieder aufbauten, gaben die Einheimischen ihr Rätoromanisch einfach auf. Das kommt gut.

Fast wie im Niederdorf: Die Churer Altstadt. Foto: Keystone / Arno Balzarini

2. Verbreiten der Idee

Ein Marschbefehl käme in Zürich nicht gut an. Die Idee vom Auszug muss subtiler in die Köpfe gepflanzt werden. Am besten unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Falls Sie bereits eine seltsame Zuneigung für Chur verspüren: Das liegt daran, dass wir einen Kollegen im Kino Riffraff haben, der in alle Filme Einzelbilder von glücklichen Menschen in der Churer Altstadt reingeschnitten hat. Noch in Arbeit ist ein Song von Stereoluchs, eine züritüütsche Neuinterpretation von Bob Marleys «Exodus», die dieses Jahr in allen Sommerbars laufen wird. Einfach mitwippen und eingrooven.

3. Ansiedeln von Pionieren

Man könnte sagen: «Chur hat eine unüberschaubare Zahl an gemütlichen Cafés, guten Restaurants und aufregenden Clubs.» Bloss wäre das eine Lüge. Wir arbeiten aber dran, dass Chur der Place to be wird, damit man einen richtig gescheiten Grund hat, dorthin gehen zu wollen. Genauer gesagt: Unser Fachmann vor Ort arbeitet daran. Falls Sie sich gefragt haben sollten, warum man eigentlich den Zürcher Gastrokönig Michel Péclard so lange nicht gesehen hat, ahnen Sie es jetzt vielleicht. Wir werden ihn nach getaner Arbeit auch bestimmt wieder freilassen, versprochen.

4. Sensibilisierung

Ganz wichtig: Man muss die Churer behutsam vorbereiten auf das, was da kommt. Zunächst nur mit einer Nuance des Zungenschlags: Die beiden Maskottchen von Graubünden-Tourismus nennt man einfach «Steinböögg». Dann folgt eine Neuauflage des Kinderbuchs, «Gian und Böögg». Sobald das akzeptiert ist, wird in den Werbespots der Steinbock Giachen durch den Sechseläuten-Böögg ersetzt, der mit seinen träfen Sprüchen in authentischer Zürischnure die Herzen der Churer erobert. Viel versprechen wir uns von der Zweitverwertung einer Sensibilisierungskampagne, die sich im Zusammenhang mit dem Wolfsrudel am Calanda bestens bewährt hat. Die Einheimischen werden auf spielerische Weise animiert, den Zürchern in ihrem natürlichen Habitat näherzukommen und diese Begegnungen zu dokumentieren. Slogan: «Bilder schiessen statt abschiessen».

5. Rekrutierung

Jetzt beginnt die heisse Phase. Um einen Treck ans Ziel zu bringen, braucht es genug Wagen, Proviant und Gewehre (wir halten uns hier an die Fachliteratur). Wir müssen also genau wissen, wie viele Leute mitkommen. Deshalb schwärmen unsere Rekrutierungsagenten an alle Zürcher Hotspots aus. Wenn Sie dort also von attraktiven Menschen angelächelt werden, die Sie sonst nie beachten würden, wenn Sie sogar in ein Gespräch verwickelt werden, wenn Ihr Gegenüber dann plötzlich eine Unterschriftenliste zieht und Sie enttäuscht zusammensacken, weil sie merken, dass man Ihnen schon wieder nur eine Mitgliedschaft bei Vier Pfoten aufschwatzen will: Dann entspannen Sie sich, und unterschreiben Sie. Sie sind auserwählt worden.

6. Sicherung von Wohnraum

Eine 3½-Zimmer-Wohnung für deutlich unter 2000 Franken ist in Chur der Normalfall. Müssen wir mehr sagen? Okay, die Leerstandsziffer ist auch dort nicht berauschend. Aber das scheint uns jetzt echt nicht so ein grosses Problem; das lösen wir, wenn wir dort sind. Wichtiger ist doch, dass der Umzug ein fröhliches Fest der Zuversicht wird. Eine einzige Party. Darum müssen wir uns kümmern. Um die Tänzer, die vorangehen. Um die DJs. Um die Love-Mobiles. Damit die Churer bei unserer Ankunft schon von weitem sehen: Die kommen in Frieden. Hey, follow your heart, believe in love.

7. Logistisches I

Müssen wir den Schwarzen Block auch mitnehmen? Passt der überhaupt auf einen Wagen? Was hat der für eine Seitenlänge? Soll jemand abklären.

So lang wie breit? Der Schwarze Block. Foto: Keystone / Sebastian Willnow

8. Logistisches II

Wenn man in eine Stadt zieht, die tatsächlich nur einen Verein hat: Kann man diesen Slogan dann bitte zurücklassen?

9. Logistisches III

Chur hat drei verschiedene Hochschulen, aber keine geisteswissenschaftliche. Wir müssen also unbedingt die Uni mitnehmen, als Lockstoff für unsere Zielgruppe. Sie war immer der wichtigste Vorwand für Tagträumer ohne nennenswerte Wertschöpfung, nach Zürich zu ziehen. Es soll einfach jeder einen Stein mitnehmen, nummerieren und auf dem Bauplan eintragen. Macht sich übrigens auch bei den Churern gut: wenn man nicht mit leeren Händen kommt.

10. Infrastruktur

Der Rhein ist ein Problem, er bedroht das Unterfangen. Die Umsiedler werden sich im Sommer gewohnheitsmässig in den Fluss stürzen und vom eisigen Wasser fortgerissen werden wie Lemminge. Das lässt sich verhindern, indem man zwischen Stadt und Rhein einen Badesee ausbaggert. Darum kümmern sich zum Glück schon die örtlichen Grünliberalen, also Mitgliedschaft beantragen. Zweitens sollte man den Plessur-Kanal in Chur zu einer Flussbadi ausbauen, samt Holzrost und Wasserheizung. Das kostet natürlich – aber für so was gibt es sicher städtische Subventionen. Das gibt es doch in Chur, oder? Subventionen? (Tages-Anzeiger)