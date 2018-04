Wieso Kunstrasen? Ein Kontra & Kontra

NEIN

Wir bestehen auf Öl auf Leinwand, auf Stollen auf Rasen.Nicola Brusa

Nun sah man am Sonntag genau, wo das hinführt. Welch ein Schlamassel! Der FC Zürich zu Gast im Wankdorf – in gewissen Kreisen sprach man ehrfürchtig vom «kleinen Cupfinal» – fühlte sich unwohl. Verlagerte unbewusst das Spiel in die Luft, hohe Bälle statt gepflegte Kurzpässe, hüpfen statt rennen, zechelen statt marschieren. Magnins Mannen taten alles, um die ungeliebte Unterlage zu vermeiden. Ein Spieler verhielt sich im Vorfeld sogar unangemessen – Suspendierung! – damit er nicht mittun musste.

Am 27. Mai kommt es zum «grossen Cupfinal». Die gleichen Mannschaften, das gleiche Stadion, die gleiche Spielunterlage. Die gleichen Voraussetzungen? Eben nicht. Um die Ungerechtigkeit zu erkennen und zu würdigen, drängt sich ein kleiner Exkurs in die Kunstgeschichte auf.

Man muss weder Fussball- noch Kunstexperte sein, um zu erkennen: Der Fussball kann nicht ohne die Kunst, die Kunst kann nicht ohne den Fussball. Seit Menschengedenken (also seit 1975, als Sepp Blatter bei der Fifa begann) flanieren die beiden Hand in Hand durch die Kultur­geschichte. Winston Churchill sagte über die Kunst (und er meinte den Fussball mit): «Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.»

Die Künste sind im Fussball allgegenwertig. Im Stadion wollen wir Drama, Theater und Schauspiel, wir wollen Poesie und Architektur, wir wollen Dada und Tanz. Auf der Bühne dort unten bejubeln wir den gelungenen Kunstschuss, die Ballkünstler Zidane und Chapuisat, wir bewundern die Kunstfiguren Ronaldo und Ibrahimovic, verehren Haarkünstler wie Higuita, Gress oder Pogba.

Das Kunsthaus Zürich, übrigens, thematisiert den Kunstrasen derzeit kritisch. Während der Bauarbeiten an der alten Eingangshalle hat ein unbekannter Künstler ein grünes Flecklein auf dem provisorischen Trottoir angebracht. Es mahnt an das Falsche in der Kunst. Insider vermuten darin ein Spätwerk von Implenia (oder ist es doch ein älterer Zschokke?). Implenia hat ja bereits bei den Stützen im Letzi­grund mit subversiver (Bau-)Kunst auf den Verlust der Kunst im Fussball aufmerksam gemacht.

Was also heisst das alles für die Diskussion um den Kunstrasen in Bern? Genau: Wir wollen ihn nicht.

Plastik im Stadion ist gut . . . in Form eines Bierbechers!Thomas Wyss

Es gibt da diesen alten Witz, in dem der Erste fragt: «Hey, weisst du, wie das Zündhölzli zweimal brennt?» Der andere schüttelt ahnungslos den Kopf, worauf der Erste das Streichholz mittels Reibfläche der Schachtel anzündet und sagt «einmal», danach die Flamme ausbläst und den noch heissen Zündkopf dem andern auf den Handrücken drückt und sagt «zweimal». Und was fürs Zündhölzli gilt, gilt auch für den Plastikrasen (genau, Plastik, nicht Kunst – Monets Gemälde oder Beethovens Fünfte sind Kunst!): Einerseits hinterlässt er bei Fussballern höllisch brennende Hautabschürfungen, wenn sie im vollen Lauf durch den Gegenspieler dreckig von hinten umgehauen werden – bekanntester Vertreter dieser Foul-Art ist FCB-Akteur Valentin Stocker; auch darum wird er, Sankt Joggeli ausgenommen, auf allen Schweizer Plätzen innig gehasst – und danach meterweit über den grünlichen Kunststoff schlittern. Andrerseits brennt er los, wenn die Allianz der vermummten (hier bitte ein Schimpfwort nach Wahl ) aus der Kurve 2000 Grad heisse Bengalos draufschmeisst.

Das ist ziemlich gefährlich, vor allem aber stinkt es fürchterlich. Damit sind wir bei Argument zwei: Natur­rasen duftet nämlich selbst dann noch betörend, wenn er im feuchten oder heuigen Zustand Feuer fängt –Plastik indes riecht bereits frisch ab Werk nicht sehr angenehm (darum werden daraus ja auch Abfallsäcke gefertigt).

Eng verwandt mit dem Olfaktorischen – Punkt drei – ist die Ästhetik. Konkret gefragt: Waren Sie mal an Weihnachten auf Hawaii? Und haben dort, in der Badehose oder im Bikini am Waikiki liegend, all die Hunderten extra aufgestellten Kunststoffchristbäume mitsamt den bunten Elektrokerzen ertragen müssen? Wenn Augen (Pardon) kotzen könnten, bei solch visueller Folter würden sies tun. Das Problem: Der Anblick von Plastikrasen ist nochmals deutlich hässlicher!

Als FCZ-Anhänger könnte man noch anmerken, die elende Plastikunterlage sei schlicht wettbewerbsverzerrend, das habe man bei der Hauptprobe am Sonntag gesehen, da wäre es fast noch «fairer», das Stade de Suisse mit Sand zu füllen und Beachsoccer spielen zu lassen, aber es bringt eh nix («Fussballmafia SFV!»). Darum bloss noch dies: Plastik im Stadion ist gut. . . solange er die Form eines Bierbechers hat! (Tages-Anzeiger)