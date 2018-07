Wo Pünktlichkeit entsteht

Das Gespräch beginnt pünktlich um 14.30 Uhr. Produktionschef Ronald Jäger trägt ein massgeschneidertes blaues Hemd, dunkle Jeans, Lederschuhe, am Handgelenk eine IWC Portugieser – eine gepflegte Erscheinung durchwegs. Der gross gewachsene Mann hat etwas von Captain Piccard von der Enterprise. «Pünktlichkeit», sagt er, «ist Wertschätzung gegenüber dem anderen.» Sie habe etwas nachgelassen, diese Tugend, sogar im Uhrmachergeschäft, seit er vor bald 50 Jahren hier in Schaffhausen die Lehre begonnen hat.

Der Produktionschef ist ein höflicher, anständiger Mensch, in einem Unternehmen, bei dem höchstens die Produktpreise unanständig scheinen: 4400 Franken kostet das günstigste Modell: eine Portofino oder eine Pilot’s Watch Automatic, 640?000 das teuerste: eine Portugieser Sidérale Scafusia, auf der Vorderseite eine Uhr, auf der Rückseite ein astronomisches Instrument. Uhrmacher Hansjörg Kittlas erstellt sie in wochenlanger Arbeit als Einzelstück in der kleinen Spezialitätenabteilung.

Zutritt wird wie überall in der Manufaktur nur im weissen Arbeitskittel gewährt, Kittlas beugt sich gerade über Einzelteile eines Tourbillons. Es ist ein Anker, so heisst das Teil, dass die Verbindung zwischen der Unruh, dem Taktgeber der Uhr, und dem Räderwerk herstellt. Er ist kaum länger als ein Streichholzkopf und fein wie ein Haar. Kittlas versieht die zwei stark beanspruchten Enden mit winzigen, rosa leuchtenden Stäbchen aus Rubin, um den Verschleiss zu minimieren. Der Edelstein ist beständiger als Stahl. Rosa leuchten im Uhrwerk auch ein halbes Dutzend Scheibchen von einem Millimeter Durchmesser. Es sind die Lagersteine für die Räder des Uhrwerks. Sie stammen nicht aus Minen in Myanmar oder Sri Lanka, es sind synthetische Edelsteine aus industrieller Produktion. Es gibt sowieso kaum noch etwas, das die Verantwortlichen für Nachhaltigkeit kritisieren könnten: Die Uhrmacher in Schaffhausen verwenden recyceltes Gold, die Produktion findet in der Schweiz statt – zu entsprechenden Löhnen.

Billige Schweizer Arbeitskraft

Ironischerweise waren es die tiefen Löhne, die den amerikanischen Uhrmacher Florentine Ariosto Jones vor 150 Jahren zur Gründung der IWC in Schaffhausen bewegten: Die Schweiz war 1868 im Vergleich mit den USA ein Billiglohnland. Aber gute Uhrmacher gab es hier, vor allem im Jurabogen, das wusste der junge Unternehmer aus Boston. Weil man sich im Welschland aber vor seinen Plänen fürchtete, Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen und damit Einzelteile in bisher unbekannter Präzision zu fertigen – eine Voraussetzung für die Serienproduktion, wie sie in der amerikanischen Uhrenindustrie schon verbreitet war –, musste er sich nach einem anderen Ort umsehen.

Im Städtchen Schaffhausen wurde Jones fündig: Im Obstgarten des Klosters Allerheiligen konnte er seine Uhren­fabrik bauen, die International Watch Company, direkt am Rhein, der Fluss lieferte die Energie. Mit der Eisenbahn und per Schiff sollten die am Rheinufer produzierten Taschenuhren zurück in die USA gelangen, wo die Nachfrage gerade explodierte.

Doch Jones hatte sich verkalkuliert, ein Neubau für die Produktion verschlang viel Geld, und amerikanische Einfuhrzölle machten auch seinem Nachfolger einen Strich durch die Rechnung. Erst elf Jahre später schafften es die neuen Eigentümer – die Schaffhauser Industriellenfamilien Rauschenbach und Homberger –, das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zu führen.

«In der Krise nimmt man, was man kriegt.»Ronald Jäger, IWC-Produktionsleiter

Auch Ronald Jäger erlebte, kaum hatte er die Lehre abgeschlossen, eine Krise. Die Erfindung der Quarzuhr, 100-mal genauer als jede mechanische Uhr und dabei 100-mal billiger, machte der Schweizer Uhrenindustrie in den 70er-Jahren zu schaffen. IWC reduzierte von 400 auf 150 Mitarbeiter und schloss die Lehrwerkstatt.

Jäger überbrückte die Zeit mit Militärdienst – ein Glücksfall. «Meine beste Ausbildung», sagt der Produktionsleiter. Mit 22 Jahren führte er 46 Leute. Zurück von der Offiziersschule, war er gezwungen, eine Abteilung bei der IWC zu übernehmen. Jäger hätte gerne noch etwas anderes gemacht, etwas von der Welt gesehen. «Aber in der Krise nimmt man, was man kriegt.»

1000 Tage Disziplin gelernt

Geblieben sind Jäger von 1000 Diensttagen: Disziplin, Erfahrung in der Führung und das Wissen, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Jägers Sitzungen beginnen pünktlich, eine oder maximal zwei Minuten «Spatzung» gibt er. «Jeder, der später reinkommt, hat ein schlechtes Gewissen.» Und wenn er am Morgen pünktlich im Büro erscheint und seine Runde durch die Produktion macht, so ist er sich sicher, dass die Arbeitsleistung höher ist, einfach weil der Chef Disziplin vorlebt.

Seit der Krise in den 70er-Jahren, als die einst stolze IWC für nur 3,5 Millionen Franken an den Automobilzulieferer VDO verkauft wurde, geht es bergauf. Seit dem Jahr 2000 gehört IWC zum Luxusgüterkonzern Richemont. Rund 800 Mitarbeiter zählt das Unternehmen in Schaffhausen, weitere 500 sind über die ganze Welt verteilt. Gemäss einer Schätzung der «Bilanz»setzt IWC jedes Jahr 745 Millionen Franken um. Im Sommer wird am Stadtrand von Schaffhausen das neue Manufakturzentrum eröffnet, das Platz für bis zu 400 Mitarbeitende bietet. IWC soll weiter wachsen und künftig noch mehr Uhrwerke selber herstellen.

Die Arbeitsplätze bei IWC sehen heute nicht viel anders aus als vor 150 Jahren: An langen Tischen sitzen Uhrmacher und Montagefachleute, helle Arbeitsleuchten über den Tischen. In gelben Plastikschatullen liegen Gehäuse, Uhrwerke und Zifferblätter bereit. In Fünfer- oder in Zehnerserien setzen die Mitarbeiter die Uhren zusammen, still und konzentriert, hier und dort ist ein Kopfhörer in einem Ohr zu sehen.

Um Pünktlichkeit, Disziplin und Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter zu erhöhen, greift Ronald Jäger auch mal auf unorthodoxe Mittel zurück: Als er erfuhr, dass einzelne Mitarbeiter bis zu 200 private Kurznachrichten abarbeiten an einem Arbeitstag, hat er Mobiltelefone aus den Produktionsräumen verbannt. Er selber nimmt aus Höflichkeit sowie aus Gründen der Effizienz auch kein Smartphone an Meetings mit.

Die Uhr geht niemals nach

Die Krise der 70er-Jahre hat zu neuem Ehrgeiz bei den Herstellern mechanischer Uhren geführt. Ging eine Uhr noch bis zu 6 Sekunden pro Tag vor, als Jägers Karriere bei IWC begann, so sind es heute 4 Sekunden. Das Uhrwerk wird so fein reguliert, das es niemals nachgeht. Der Träger soll stets pünktlich sein, einen Moment zu früh vielleicht, aber niemals zu spät.

Die Uhrmacherei hat Ronald Jäger geprägt. Seine Frau hat längst akzeptiert, dass er beim Nachhausekommen zuerst die Fussmatte des Autos reinigt und seine Schuhe putzt – egal wie spät es geworden ist. Im nächsten Jahr wird er pensioniert, und Unpünktlichkeit, die er noch immer als Unhöflichkeit empfindet, bringt ihn nicht mehr ganz so schnell aus dem Takt.

Schliesslich gibt es das eine nicht ohne das andere: die Pünktlichkeit nicht ohne Grosszügigkeit und Gelassenheit. Das zeigt sich in der Schaffhauser Manufaktur bei der Endkontrolle. Wer hier die Lupe bemüht, wird immer einen Schönheitsfehler entdecken, einen Staubfaden, ein nicht perfekt gestanztes Teil oder eine unschön aufgedruckte Ziffer. Als abgenommen gilt eine Uhr deshalb, wenn von Auge aus 30 Zentimetern Entfernung und bei guter Beleuchtung kein Fehler sichtbar ist. Wer zu genau hinschaut, wird eine IWC niemals fertigstellen können.

(Tages-Anzeiger)