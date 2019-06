Wo der Schattenmann regiert

Sie haben es bestimmt gehört: Es wird heiss. Mit der Hitze kommen die Hitzelästerer und mit diesen die Sonnenanbeter, die sich über die undankbaren Stänkerer aufregen. In diesem aufgeheizten Klima wollen wir einen Beitrag zum friedlichen Miteinander liefern, und zwar in Form von Empfehlungen: Wir zeigen, wo man der Hitze effektiv entflieht, sodass es gar keinen Anlass zur Klage gibt.

Unser Mittel der Wahl: der Schatten. In einem Interview mit dieser Zeitung hat der Schattenmann kürzlich moniert, er werde diskriminiert. Gerade in Zeiten der Dominanz der Sonne sollten wir ihm unsere Wertschätzung schenken. Wir zelebrieren Tätigkeiten an Orten, wo der Schatten Alleinherrscher ist:

Aufräumen im Keller

Schweizerinnen und Schweizer haben einen Hang zur Zwangsneurose. Ihr Gebot der Sonnenstunde heisst: Rasen mähen, Unkraut jäten, Balkon herrichten. Doch wir verweigern uns dem Diktat der Sonne, aufräumen geht auch im Schatten! Es ist Zeit, den Keller auszumisten. Der ist immer schattig, immer kühl – und immer voller Gerümpel.

Picknick unter der Strasse

Wer nicht ganz so ordnungsliebend ist, der findet Orte der permanenten Schattigkeit auch draussen. In den überfüllten Parks muss sich der Schatten aber an allen Ecken und Enden von Sonne und Hitze geschlagen geben. Wir schlagen deshalb vor, die oft als Unort verschmähten Bahn- und Strassenunterführungen zu neuem Leben zu erwecken und ein unterirdisches Picknick zu veranstalten!

Abkühlen im Supermarkt

All jenen, die sich in den überhitzten Strassenschluchten fortbewegen müssen, empfehlen wir das Supermarkt-Hopping. Überall dort, wo die offenen Kühlregale noch nicht dem Klimaschutz zum Opfer gefallen sind, können Sie sich in den Konsumtempeln herrlich abkühlen – um dann erholt den Weg bis zum nächsten in Angriff zu nehmen.

Filmmarathon im Kino

Ununterbrochenes Fernsehen, das ist für Pflichtbewusste nur an regnerischen Tagen schamfrei zu geniessen. Das wollen wir ändern. Wir legen Ihnen einen Filmmarathon im Kino ans Herz. Das Kino ist ein Hitzefluchtort erster Güte: Es ist immer dunkel und meist kühl. Und weil alle in den Gartenbeizen hocken und in der Badi schwitzen, hat man die Säle oft ganz für sich allein. Glace schlecken kann man schliesslich auch ohne Getropfe!

Feuer mit Feuer bekämpfen

Wenn alles nichts bringt, schlagen Sie die Sonne mit ihren eigenen Mitteln! Legen Sie sich eine Weile auf den überhitzten Teer in der Innenstadt. Danach fühlt sich alles wie Schatten an.

(Tages-Anzeiger)