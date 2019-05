Zürichs erster Sporttempel

Danach, als man die Rennbahn abgebrochen und den Rasen umgepflügt hatte, war die Hardau wieder das, was sie bereits davor gewesen war – ein peripherer landwirtschaftlicher Fleck, auf dem in rauen Mengen Kies abgebaut und, in den dadurch entstandenen Gruben, in nicht minder rauen Mengen städtischer Abfall entsorgt wurde.

Dazwischen jedoch, präzis von 1892 bis 1911, ging es hier turbulent zu und her. Da war dieses Gelände im heutigen Kreis 4, wo nun vier markante Hochhäuser und die 2011 von Sislej Xhafa errichtete, überdimensionierte «Y»-Schaukel stehen, reisserisch formuliert Radsportmekka und Fussballdom in einem … und 1896 gar Arena für ein wohltätiges römisches Opferfest!

Doch alles schön der Reihe nach, und die begann bei Carl Bockhorn, dem Besitzer der Kies- und Abfallgrube. Der in Albisrieden wohnhafte Landwirt versprach sich einen höheren Profit, wenn es ihm gelänge, die Bürger und nicht bloss deren Güsel auf das Areal zu bringen, das damals noch nicht zur Stadt gehörte (die Eingemeindung der Hard fand 1893 statt, die Hardstrasse war noch ein kleiner Weg, die Bullingerstrasse inexistent). Und so entschied sich Bockhorn nach einem Vorstoss von lokalen Velo-Gruppierungen zur Finanzierung einer Velorennbahn – schliesslich hatte der Radsport, der im Ausland die Massen begeisterte, auch in Zürich Anhänger gefunden, wie Arnold Wehrles Buch «500 Jahre Spiel und Sport in Zürich» von 1960 zu entnehmen ist: «Aus dem Jahr 1884 datieren die ersten Versuche zur Abhaltung eigentlicher Radrennen in Zürich. Im Zentrum der Limmatstadt veranstaltete der Bicycle-Club auf der Strecke Bahnhof-Bahnhofstrasse-Limmatquai einen Wettbewerb, dem bald andere folgten.»

Andere Zeiten, andere Klamotten: Die Hardau um 1900. Foto: Sportmuseum Schweiz

Im gleichen Lexikon erfährt man, dass die Rennbahn zuerst gar nicht in der Hardau, sondern auf einem Gelände zwischen Badener- und Albisriederstrasse projektiert gewesen war. Oder das: «Fräulein Marie Maag von Aussersihl liess sich als erste Dame in die Föderation Schweizerischer Velocipedisten aufnehmen.» Das war 1892, und am 28. August desselben Jahres wurde dann auch Zürichs erstes Velodrom eröffnet; bereits Wochen später, am 2. Oktober, radelte auf der 400 Meter langen und sieben Meter breiten Hardau-Bahn Théo Champion – nomen est omen! – zum ersten nationalen Sprintmeistertitel.

Die diebischen «Velomarder»

Da in Zürich damals schon neun (!) Veloclubs existierten, schien der Hardau eine rosige Zukunft beschieden – doch erstaunlicherweise war das Gegenteil der Fall. Das erste Problem manifestierte sich bereits zwei Jahre nach dem Start, als sich mit dem Veloclub der Stadt Zürich «wegen stagnierenden Betriebs» der grösste der neun Clubs von der Hardau lossagte. Dann waren da die «Velomarder» (sprich Fahrraddiebe), die ihr Unwesen mit Vorliebe in und um die Hardau trieben. Der Euphemismus stammte vom «Schweizer Sportblatt», das in der gleichnamigen Rubrik Diebstähle auflistete, zum Beispiel so: «Es wurde gestohlen in Zürich: ein Velo (Pneumatik), System Schönfeld, mit der Polizeinummer 4800, aus einem Hauseingang an der Birmensdorferstrasse.» Besonders gravierend jedoch war eine Fehlkonstruktion, wie man einer Ausgabe des «Tages-Anzeiger-Magazins» von 1975 entnimmt: «1904: Motorradunfälle wegen ungenügender Kurvenüberhöhung und gefährlicher Manöver, Schrittmacher Käser schwang während der Rennen einen englischen Schlüssel. Stadtzürcherischer Polizeivorstand verbietet Töffrennen.»

Glücklich, wer direkt an der Rennbahn wohnte. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich

In dieser Zeit, liest man in «500 Jahre Spiel und Sport in Zürich», habe man versucht, das Publikum mit «Sensationsmeetings» in die Hardau zu locken: «So stand auch einmal ein Match zwischen Velofahrern und dem Prärienreiter Cody auf dem Programm.» Doch man gab nicht auf, steckte 10000 Franken in den Bau stärker überhöhter Kurven – was laut Tagi-Magi fruchtete: «Aus der Umgebung des Albisriederplatzes gehen Väter mit Söhnen in die Hardau, das Tempo des motorisierten Schrittmachers mit einem Velofahrer an der Rolle ist sensationell … international haben nur Berlin-Treptow, Leipzig, München, Buffalobahn Paris, Genf-Varembé mehr Relevanz.»

Doch nicht nur Gümmeler sorgten auf der Hardau für Furore, auf dem Rasen im Innern des Velodroms wurden auch Fussballspiele durchgeführt; zwei davon gingen in die Geschichte ein. Zum einen war es das erste in Zürich ausgetragene Länderspiel, es fand am 8. Januar 1911 vor 3000 Zuschauern (auf Schnee!) zwischen der Schweiz und Ungarn statt und endete 2:0. Für das Lokalkolorit wichtiger war die Partie vom 30. August 1896 – das nämlich war, wie man der Inschrift eines jüngst wiederentdeckten Trinkhorns entnehmen kann, der erste Match des FC Zürich, ausgetragen gegen Phönix St. Gallen; er endete 3:3.

Das 1911 auf Schnee ausgetragene Spiel Schweiz - Ungarn. Foto: FCZ-Museum

Am 28. August 1911 fand auf der Hardau das letzte Rennen statt, danach liess Carl Bockhorn die Arena abbrechen. Das nächste Mal in die Zeitung kam die Hardau am 18. Juli 1920 – in der wegen eines Gewitters mit Wasser gefüllten Kiesgrube war jemand ertrunken. (Tages-Anzeiger)