«Ausatmen, bis die Schamlippen flattern»

Eigentlich passe ich exakt in die Zielgruppe: Fitnessbewusst, weiblich und vor allem eitel. Deshalb wundert es mich selbst, wie ich es die vergangenen dreissig Jahre geschafft habe, Pilates weiträumig zu umschiffen. Damit ist seit letzter Woche Schluss, seit ich ins Studio von Karolina Schmid pilgerte, um mich mal eben gepflegt etwas foltern zu lassen. Zumindest war das der erste Eindruck ob all der furchteinflössenden Gerätschaften, die zu dieser speziellen Art von Gymnastik gehören.

Erfunden hat das Ganze der Deutsche Joseph Pilates und zwar bereits in den Zwanzigerjahren. In den Neunzigern entdeckte es dann Hollywood als Königsweg zum damaligen Schönheitsideal: Mit viel Haltung, Haarspray und möglichst wenig Fett. Bald schon schwörten nicht nur Stars auf die Retro-Gymnastik, sondern auch alle, die es gern wären. Schmid – gebürtige Kanadierin– führt in der Mühle Tiefenbrunnen das älteste Pilates-Studio Zürichs. Hier schweben blonde Züriberg-Ladys ein und aus und gönnen sich nach dem Training Champagner. Und Schmid musste ihre Expertise bald auf soziale Gymnastik ausdehnen: Die in ihrem Studio trainierenden ersten und zweiten Ehefrauen sollten sich nicht in die Haare kriegen - am besten gar nicht zu sehen bekommen.

Da ist die Gefahr bei mir gering. Und so führte mich Schmid an all die obskuren Gerätschaften in ihrem wunderschönen Studio, das allein schon ein Besuch wert ist. Mal sanft, mal streng leitete sie mich durch die Retrogymnastik, die man sich als uneheliches Kind von Yoga und Krankenturnen vorstellen kann. Und die relativ hohe Anforderungen ans Körperbewusstsein stellt. Man braucht nicht einfach Muskeln, es geht um die tiefen Muskelschichten. Man pumpt nicht einfach, sondern geht in sich, konzentriert sich, koordiniert die Bewegung mit dem Atem. Ein bisschen Folter ist es auch, aber das merkt man erst am tagelang anhaltenden Muskelkater danach. Während des Trainings bleibt nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, was nun da genau mit einem angestellt wird. Es heisst: Schulterspitzchen aufs Brett pressen, Rippenbogen nach unten und Beckenboden hochziehen, während man gleichzeitig die Beine senkt und “jetzt ausatmen, bis die Schamlippen flattern”, so ruft Schmid. Die Muskeln brennen, aber keine Zeit, jetzt Rückbeuge, in den Spagat und gleich darauf in den nächsten Raum in die Hängeseile. Uff! Die Ladys trinken danach Champagner? Ich brauche nach dieser Tortur eher eine Whisky-Kur. Und zwar, bis die Leber flattert.

Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.