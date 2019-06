Den Liebling zu Tode gestreichelt

Jetzt ist es weg. Einfach nicht mehr da. Das pelzige, unförmige Ding mit den lieb dreinschauenden Knopfaugen, das am Eingang des Zoologischen Museums Wache zu halten schien, steht nicht mehr. Das tut das Riesenfaultier offenbar schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Aber wir haben es erst jetzt gemerkt. Man geht ja nicht alle Tage ins Zoologische Museum. Auch wenn man das gern täte.

«Was, das Riesenfaultier ist weg?» Geradezu entsetzt reagierte der Sohn, der früher, als er noch ein Söhnchen war, jeweils jubelnd auf das Urvieh zurannte und es mit seinen Patschehändchen über den Kopf streichelte. So, wie es Tausende von Kindern taten. Und heimlich auch ein paar Eltern.

Diese streichelnden, nicht immer ganz sauberen Patschehändchen sind offenbar ein Grund, weshalb das Riesenfaultier verschwunden ist, wie im Museum zu erfahren war. Der Pelz sei im Laufe der Jahre zottelig und klebrig geworden, sagt Leiterin Isabel Klusman. Man habe befürchten müssen, dass es Ungeziefer anlockt, das auf die anderen Exponate überspringen könnte.

Und gleich folgt der nächste Schock: Das Riesenfaultier ist nicht etwa vorübergehend weg. In der Reinigung. Oder beim Ausstopfer, der wohl korrekt Präparator heisst. Es ist weg für immer. Es wurde entsorgt.

Mehr als zwanzig Schaffelle



Höchste Zeit für einen Nachruf also. Das Riesenfaultier, mit vollem Namen Megatherium americanum, kurz Meggie, genannt, kam im Oktober 2000 im Zoologischen Museum der Universität Zürich zur Welt. Das Museum war seit 1890 im Besitz eines Skeletts dieser bereits vor etwa 30000 Jahren ausgestorbenen Spezies, welches der Schweizer Santiago Roth in der Pampa Argentiniens ausgegraben hatte.

Vor knapp 20 Jahren wurden diese Knochen neu hergerichtet. Gleichzeitig beauftragte das Museum einen Präparator, zur Veranschaulichung ein lebensgrosses Modell herzustellen. Das tat dieser nach dem damaligen Stand des Wissens und unter Verwendung von über 20 gefärbten Schaffellen. Meggie war demnach schlicht ein Riesenstofftier in der Form eines Riesenfaultiers.

Der Mammut hatte das Nachsehen



Das tat seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es stahl allen die Show. Dem Giraffen und Eisbären, dem Tiger und dem Beluga, dem Mammutskelett aus Niederweningen oder dem Riesenhirschen aus Limerick. Bei unseren Besuchen wurde zuerst immer das Riesenfaultier umarmt, dann ging es schnurstracks zum Abguss des schlapp daliegenden Mammutbabys aus Sibirien, vor dem sich das Söhnchen stets ein wenig gruselte. «Wie echt tot» sehe es aus, fand das Söhnchen und rannte die Treppe hinunter zum Riesengürteltier, das eben unecht tot sei.

Fast ganz lebendig aber wirkte Meggie mit ihren lieb dreinschauenden Knopfaugen. Vor dem Verlassen des Museums musste das Urtier natürlich nochmals gestreichelt und umarmt werden. Vom Ausgang her wurde ihm zum Abschied nachgewinkt. Ausgestorben? In Kinderköpfen ist das ein unwichtiges Detail. Das Riesenfaultier lebte hier, im Zoologischen Museum, und jetzt. Also: Dort und früher. Denn jetzt ist es eben in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Korrekter: Es wurde zu Tode gestreichelt.

Wissenschaftlich unkorrekt



Damit sind wir bei einem nächsten tragischen Punkt dieser Lebensgeschichte. Meggie gab es gar nie so, wie sie in den Kinderköpfen existierte. Denn mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Riesenfaultiere von dieser Art wohl gar kein Fell hatten – dafür war es viel zu heiss in deren Heimat. Sie hatten wohl nur eine ledrige Haut mit Borsten, etwa wie ein Elefant. Der Kopf glich dem eines Nashorns, einfach ohne Horn und ... Halt! So genau wollen wir es gar nicht wissen. Wir lassen uns doch nicht die Erinnerung an das putzige Tier mit den lieben Augen madig machen.

In Wahrheit, fanden Forscher heraus, hatte das Riesenfaultier kein Fell, sondern Borsten.

Das Wissen über die Unwissenschaftlichkeit seiner Erscheinung gab Meggie allerdings den Rest. Die Ironie der Geschichte: Hätte unser Riesenfaultier kein Fell, sondern nur Borsten gehabt, wäre es wohl auch nicht zu Tode gestreichelt worden.

Noch da ist das Skelett des Riesenfaultiers im unteren Stock des Zoologischen Museums. Auch das Riesengürteltier, das etwas gruselige Mammut­baby, der Riesenhirsch, die Giraffe, der Beluga, sie alle gibt es weiterhin. Nur Meggie nicht mehr. Obwohl sie irgendwie weiterlebt. In einer offenen Schublade des Museumsshops entdecken wir lauter kleine Riesenfaultier-Pelztiere mit lieb dreinschauenden Knopfaugen.

Neu steht da ein Einhorn



Übrigens: Ungefähr an der Stelle, wo das grosse Riesenfaultier-Pelztier Meggie einst stand, präsentiert sich im Moment – und vorübergehend – ein Einhorn. Von wegen wissenschaftlich korrekt, brummle ich. Doch der Sohn würde interessiert fragen: «Ach, so sehen also Einhörner aus?» – wenn er noch Söhnchen wäre. Zum Abschied winken ­würde er ihm aber ganz bestimmt nicht. Diese Ehre gebührte nur Meggie. (Tages-Anzeiger)