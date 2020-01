Bewohner aus denkmalgeschützten Häusern wehren sich

Vom Bau des neuen Tramdepots Hard mit der städtischen Wohnsiedlung sind über 60 Bewohnerinnen und Bewohner sehr direkt betroffen. Sie leben in Wohnungen in fünf Häusern, die im Jahr 1911 für die Angestellten der Verkehrsbetriebe errichtet wurden.

Der Neubau des Tramdepots wird direkt an die Häuser im Heimatstil gebaut, die unter Denkmalschutz stehen. Deshalb werden bei Wohnungen auf der Seite der Hardturmstrasse drei Fenster zugemauert. Auf der Limmatseite wird ein Badezimmerfenster zugemauert. Die Massnahmen geschehen laut der Stadt in Absprache mit dem Denkmalschutz.

Ein Teil der Bewohner hat sich zur «IG Leben im Altbau Depot Hard» zusammengeschlossen. Sie stören sich vor allem daran, dass sie bis 2025 auf einer Baustelle leben müssen, wenn das Stimmvolk am 9. Februar Ja sagt – und dann ab dem kommenden Herbst gebaut wird.

Sie bemängeln auch die Kommunikation der Stadt. In der Abstimmungszeitung heisst es bloss: «Der denkmalgeschützte Teil des Depots wird instand gesetzt», und an einer Infoveranstaltung für das gesamte Quartier im vergangenen Sommer wurden die baulichen Massnahmen bei den denkmalgeschützten Häusern nur am Rand erwähnt.

Schon damals liess die Stadt offen, inwiefern die Bewohner für die Bauarbeiten entschädigt werden. Nächste Woche trifft sich die IG erstmals mit städtischen Vertretern.