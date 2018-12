«Car ist auf dem Autobahn-Stummel in die Mauer geprallt»

Auf der Zürcher Sihlhochstrasse ist am Sonntagmorgen ein Reisebus schwer verunfallt. Was wissen Sie über den Unfallhergang?

Der Car ist auf der Sihlhochstrasse in Schleudern geraten und links an der abwärts führenden Rampe Richtung Zürich vorbei gefahren und auf dem Autobahnstummel in die Begrenzungsmauer geprallt.

Ist das die Spur, die in 10 Metern Höhe oberhalb der Sihl abrupt endet?

Genau.

Einst als Teil des «Expressstrassen-Ypsilons» gedacht: der Autobahn-Stummel über der Sihl. Archivbild

Was wissen Sie über die Strassenverhältnisse zum Unfallzeitpunkt?

Die Strasse war vereist und schneebedeckt. Die Verhältnisse prekär.

Die Glatteisgefahr war bekannt, zumal bei Brücken immer die Möglichkeit besteht, dass es von unten gefriert. Weshalb war auf der Silhochstrasse nicht gesalzen?

Es ist normal, dass um diese Uhrzeit nicht alle Autobahnabschnitte gesalzen sind. Autofahrer müssen ihre Fahrweise dementsprechend anpassen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aber nicht, ob der Carunfall überhaupt auf die Strassenverhältnisse zurückzuführen ist. Es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Die Abklärungen laufen.

Für wen fuhr der Bus?

Es handelt sich um ein Subunternehmen von Flixbus. Woher das Unternehmen stammt, wissen wir noch nicht.

Beim Todesopfer handelt es sich gemäss ersten Informationen nicht um den Chauffeur.

Nein, es handelt sich um eine Insassin des Busses. Zu Alter und Nationalität kann ich nichts sagen.

Der Bus wird mit einem Kran geborgen und auf einen Tieflader gehievt. Bild: Dominique Meienberg (nlu)