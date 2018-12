Einbrecherpech

Diese beiden Einbrecher sind wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt. Wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht, versuchten sie, innert eineinhalb Stunden gleich dreimal erfolglos in drei verschiedene Wohnungen im Kreis 2 einzubrechen, bevor es beim vierten Versuch endlich klappte. Doch ob seiner Beute – Uhren, Schmuck und Kleiderstücke im Wert von knapp 2000 Franken – konnte sich das Duo nicht lange erfreuen: Noch bevor es das Haus verlassen konnte, wurde es von der inzwischen alarmierten Polizei verhaftet.

Befreit aus misslicher Lage

Nicht die dümmsten Anrufe, wohl aber die peinlichsten waren diejenigen Telefonate, welche zwei Männer mit der Polizei tätigen mussten. Sie waren in Handschellen gefesselt und konnten sich nicht mehr befreien. So alarmierte ein Englisch sprechender Mann die Stadtpolizei in Zürich-Riesbach, weil er Handschellen nach einem Besuch in einem Sexclub in Wiedikon trage. «Wir brauchen Werkzeuge vor Ort, um sie zu öffnen», rapportierte die Patrouille der Einsatzzentrale. Auch bei dem Mann in Hinwil musste die Kantonspolizei «wegen eines delikaten Problems» in eine Wohnung ausrücken. Er hatte sich selber mit Handschellen gefesselt und konnte diese nicht mehr öffnen.

Billett weg, kaum war es da

Kaum die Fahrprüfung bestanden, schon war dieser Mann seinen Fahrausweis wieder los. Die Stadtpolizei musste am 7. Juni um 0.40 Uhr ausrücken, weil ein mit 1,3 Promille betrunkener Autofahrer in Wiedikon einen Inselschutzpfosten umgefahren hatte. Als die Polizisten auf der Wache seinen Ausweis kontrollierten, staunten sie nicht schlecht: Er war am 6. Juni 2018 ausgestellt worden. Dem Mann war wohl nach bestandener Prüfung zum Feiern zumute.

Unfall gebaut, Benzin vergessen

Auch in Winterthur kam ein Autofahrer, der einen Inselschutzpfosten gerammt hatte, nicht weit. Der 22-Jährige fuhr weiter, hielt aber kurze Zeit später am Strassenrand an. Nicht weil er ein schlechtes Gewissen hatte, sondern weil ihm das Benzin ausgegangen war. Nebst der saftigen Busse muss er auch für den Schaden aufkommen.

Falsches Kamel

Eine Patrouille der Stadtpolizei war mit Blaulicht und Horn unterwegs, nachdem die Polizei alarmiert worden war, dass bei der VBZ-Haltestelle Aubrugg in Schwamendingen ein verletztes Kamel stehe. An Ort und Stelle fanden sie zwar kein Kamel, dafür eine Kamel-Statue. «Nichts an der Sache», rapportierte der Beamte in der Einsatzzentrale trocken in das Journal.

Falsche Schlange

Wegen eines tierisches Missverständnisses musste die Stadtpolizei im Sommer in den Kreis 5 ausrücken. Ein Frau hatte angerufen, weil sie in ihren Geranientöpfen eine Schlange entdeckt hatte. Das Reptil entpuppte sich beim genaueren Hinsehen aber als Schnecke.

Nicht zu fremden Männern

Weil zwei Knaben aus dem Hort in einer Gemeinde im Bezirk Horgen nicht nach Hause gekommen waren, informierte ein besorgter Vater die Zürcher Kantonspolizei. Eine Patrouille fand die beiden Siebenjährigen zwei Dörfer entfernt. Die Knaben weigerten sich aber, in den Polizeiwagen zu steigen. Sie dürfen nicht mit fremden Männern mitfahren, habe ihnen die Mutter immer wieder gesagt. Wie die beiden dann schliesslich nach Hause gelangten, ist leider nicht im Polizeirapport vermerkt.

Keine Schwarzfahrer

Auch in Küsnacht hatte eine besorgte Mutter die Kantonspolizei alarmiert, als ihre zwei Söhne im Teenageralter nach einem Besuch bei Bekannten in Männedorf nicht mit dem Zug zurückgekehrt waren. Nach drei Stunden konnte die Mutter dann Fehlalarm melden. Die Knaben hatten das Geld für den Zug verloren und gingen die ganze Strecke zu Fuss, immerhin knapp 15 Kilometer: Sie wollten nicht schwarzfahren.

Strafantrag gegen Sohn

Weniger Mutterliebe zeigte eine Frau, deren Auto in der Stadt Zürich «gestohlen» wurde. Da ihr Wagen mit einem GPS-Traker versehen war, konnte ihn die Polizei schnell eruieren und Entwarnung geben. Ihr 16-jähriger Sohn hatte den Fahrzeugschlüssel entwendet und ihn einem Kollegen überlassen. Mit zwei weiteren Freunden machten sie mit dem SUV-Wagen eine nächtliche Spritztour. Die Mutter verstand das aber nicht als Spass. Sie unterschrieb gegen Sohn und Lenker einen Strafantrag.

Müder Einbrecher

Ein Klassiker unter den dümmsten Verbrechen ist jeweils der schlafende Einbrecher. Auch dieses Jahr fand die Polizei einen Mann schlafend hinter dem Verkaufstresen vor. Der 34-Jährige hatte Schürf- und Schnittwunden an Händen und Kopf, die vom Einschlagen der Scheibe stammten. Er liess sich widerstandslos verhaften. Über den Grund seiner plötzlichen Müdigkeit gibt es keine Angaben.

Rabiate Kleiderhändler

Eine Frau in Wollishofen hatte Kleider bestellt, diese aber nicht bezahlt. Dass es sich offensichtlich um einen rabiaten Kleiderhändler handelte, musste dann die Mitbewohnerin der Frau erfahren. Es klopfte an die Tür, und ein fremder Mann wollte Einlass, um die Kleider wieder abzuholen. Als ihm die Mitbewohnerin den Eintritt verwehrte, kam er nach 15 Minuten zurück – diesmal mit einem Begleiter und einer Brechstange. Die Mitbewohnerin floh, die beiden Männer durchwühlten die Wohnung und machten sich mit den Kleidern davon. Sie kamen aber nicht weit, die Stadtpolizei Zürich konnte den Lieferwagen anhalten und die beiden hemdsärmeligen «Eintreiber» verhaften.

Computersüchtige Männer

Zwei Männer in einem Auto in Wädenswil lösten im März Argwohn aus. Anwohner informierten die Kantonspolizei, dass seit zwei Stunden zwei Männer in einem abgestellten Auto sitzen. Die besorgten Anrufer vermuteten potenzielle Einbrecher. Doch das Rätsel löste sich, als sich die Polizisten bei den Männern nach dem Grund ihres Aufenthalts erkundigten. Sie seien von ihren Ehefrauen aus der Wohnung geworfen worden, weil sie die ganze Zeit vor dem Computer sitzen würden, sagten die zwei.

«Erbrecher» im Taxi

Einem Fahrgast, der wohl zu viel gebechert hatte, wurde im Taxi schlecht, und er musste sich übergeben. Doch statt für die Reinigungskosten aufzukommen, floh er zu Fuss. Weder der Taxifahrer noch die informierte Polizeipatrouille konnte ihn finden. Auf der Flucht verlor er sein Handy. Sollte sich der Mann bei der Polizei nach dem Handy erkundigen, wird der «Erbrecher» zuerst die Reinigungskosten berappen müssen.

Spickzettel verloren

«Liebe macht blind» ist ein altes Sprichwort – bei einer Absolventin einer eidgenössischen Berufsprüfung und einem Mitglied der Prüfungskommission gewinnt es an Bedeutung. Der 36-jährige Mann hatte der 29-jährigen Frau im Vorfeld des Examens den Prüfungsbogen mit Fragen und Antworten zukommen lassen. Dumm war jedoch, dass die Frau den Spickzettel auf dem Schulareal verloren oder weggeworfen hatte. Ein Mitglied der Prüfungsaufsicht fand die Zettel und meldete es der Schulleitung, welche die Kantonspolizei einschaltete. Diese konnte die Frau schnell ermitteln. Ob die heimliche Liebe den Fauxpas der Frau überstand, ist nicht bekannt.

Stangenküsser weggewiesen

«Komischer Mann streichelt Signalstange», meldete ein Anrufer der Stadtpolizei und sagte, dass in Zürich-Oerlikon ein Unbekannter eine Signalstange liebkose. Eine Patrouille der Stadtpolizei fand einen Mann mit geröteten Augen vor, der offensichtlich etwas intus hatte. Da weder Fremd- noch Eigengefährdung vorlag, wurde der Stangenküsser nur weggewiesen.

Mit Schild davonspaziert

Eine Patrouille entdeckte beim Toni-Areal im Kreis 5 einen Mann, der mit dem Schild der Duttweilerstrasse unterwegs war. Er habe dies auf dem Trottoir gefunden und wolle es nun nach Hause nehmen, erklärte er den verdutzten Polizisten. Diese nahmen ihm das Schild jedoch ab; ob der Mann mit einer Strafanzeige rechnen muss, ist leider nicht bekannt.

