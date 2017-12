Toter in der Limmat gefunden

Angestellte der Stadtwerke haben am Montag beim Kraftwerk Höngg in Zürich einen toten Mann in der Limmat gefunden. Wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche beim Kraftwerk von einem Rechen aufgefangen.

Die Identität des etwa 50-jährigen Mannes war vorerst nicht restlos geklärt. Auch die Todesumstände werden durch Detektive der Stadtpolizei und das Institut für Rechtsmedizin untersucht. Den Angaben zufolge gab es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. (sda)