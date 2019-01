Wohnhaus in Wipkingen wegen Brands evakuiert

Das Feuer brach kurz vor 20 Uhr in einer Dachwohnung im dritten Stock des Hauses an der Rousseaustrasse im Stadtkreis 10 aus, wie ein Sprecher von Schutz & Rettung Zürich der Agentur Keystone-SDA sagte. Die Flammen hätten dann auf das Dach übergegriffen. Dieses sei von den Löschkräften stellenweise aufgebrochen worden, um den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten schliesslich am späten Abend beendet.

Insgesamt wurden 15 Hausbewohner unverletzt ins Freie geführt. Sie wurden für die ersten Stunden in einen Linienbus der Zürcher Verkehrsbetriebe gebracht, der aufgrund des Brandes und der gesperrten Strasse in der Nähe des Hauses stehengeblieben war. Die Evakuierten mussten die Nacht schliesslich andernorts verbringen. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war vorerst unklar.

#Wohnungsbrand im Kreis 10 greift auf #Dachstock über. #Berufsfeuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Haus evakuiert, keine Verletzten. #Brand gelöscht, Arbeiten sind noch im Gange. pic.twitter.com/TCwMgoMXkl — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 10. Januar 2019

Beim Brand entstand nach Angaben des Sprechers von Schutz & Rettung Sachschaden in der Höhe von über hunderttausend Franken. Die Polizei klärt die Brandursache ab. Feuerwehr und Polizei waren mit rund 50 Personen im Einsatz. (sda)