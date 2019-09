Braucht diese Gemeinde mit 23000 Einwohnern ein Parlament?

«Nur noch Studierte bestimmen!» «Hohe Kosten!» «Rot-Grün wie in Zürich!» «Bockenkrieg!» Die Gegner der Einführung eines Parlaments in Horgen fürchten um ihr Dorf, einer verweist gar auf den Aufstand der Landschaft am linken Seeufer gegen die Stadt Zürich im Jahr 1804. An der Diskussionsveranstaltung vom Mittwochabend im Foyer des Gemeindesaals meldeten sich aber auch die Befürworter. «Wenn am Abend Gemeindeversammlung ist, muss eine der zwei Stimmen zu Hause bleiben, weil jemand von uns Eltern auf die Kinder aufpassen muss», klagte ein Vater. «Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich beteiligen kann», berichtet eine junge Frau. «An der Gemeindeversammlung reden ohnehin nur die zwei oder drei gleichen Wortführer», replizierte eine Frau auf das Argument, das Volk könne sich unter dem Regime des Parlaments nicht mehr beteiligen. «Die Geschäfte werden immer komplizierter, da komme ich als einfache Stimmbürgerin nicht mehr mit», räumte eine Frau ein.

Der Gemeinderat sperrt

Am 17. November entscheidet das Horgner Stimmvolk an der Urne über die Parlamentsfrage. Die ­Initiative ergriff die SP, für Co-Präsident Alfred Fritschi ist die Zeit reif. Seit der Eingemeindung Hirzels zählt Horgen mehr als 23000 Einwohner, wovon 13000 stimmberechtigt sind. An den Gemeindeversammlungen (GV) nehmen aber meist nur 250 bis 350 Personen teil, also rund 2 Prozent der Stimmberechtigten. Junge, Frauen, Zugezogene und Eingebürgerte seien notorisch untervertreten. «Die Vielfalt der Bevölkerung wird nicht abgebildet, die Legitimität der Entscheide leidet», findet Fritschi. Die Gemeindedemokratie müsse neu belebt werden.

Einführung eines Parlaments wäre ein «Rückschritt bezüglich der direkten Einflussmöglichkeit des Souveräns»Horgner Gemeinderat

Der neunköpfige Gemeinderat hält nichts vom Vorhaben. Die GV sei die «unbestrittene Form der politischen Meinungsbildung» und «fest verankert», liess er kürzlich verlauten. Die Stimmberechtigten schätzten die «unmittelbare Mitwirkung», weiss die Exekutive und findet, die Einführung eines Parlaments wäre ein «Rückschritt bezüglich der direkten Einflussmöglichkeit des Souveräns». Ausserdem verweist sie darauf, dass die Verwaltung stärker belastet würde und reorganisiert werden müsste, was kostspielig wäre. Auch kenne Horgen – im Gegensatz zu den meisten Gemeinden – das Mitwirkungsverfahren. Dieses garantiere die Partizipation der ­Bevölkerung.

Das Nein des Gemeinderats kam wenig überraschend. Politikwissenschaftler Claude Longchamp sagte an der Veranstaltung, mit Parlamenten hätten «Dorfkönige» weniger Einfluss. Longchamp ist der Meinung, dass für Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern die Vorteile eines Parlaments die Nachteile im Verhältnis 75:25 Prozent überwögen. Er räumte ein, dass Gemeindeversammlungen «ein Erlebnis» sind, eine «spontane, direkte Form der demokratischen Auseinandersetzung». Doch: «2 Prozent repräsentieren das Volk nicht.»

«Eine Illusion»

Leicht skeptischer ist Daniel Kübler. Der Zürcher Politologieprofessor wohnt selbst in Horgen und ist 60:40 Prozent pro Parlament, wie er sagt. Die GV könnten zwar eine Art «Einheitsgeist» in der Gemeinde beschwören. Doch je grösser die Gemeinde, desto eher sei dieser Geist eine Illusion. Er sei in zwölf Jahren zweimal an einer GV gewesen. Diese seien «ewig lang ­gegangen», und die Geschäfte seien hochkomplex gewesen. Küblers Fazit: «Man muss viel Zeit haben, und die bestens vorbereiteten Gemeinderatsmitglieder setzen sich durch.» Ein Parlament sei für die Exekutive der weniger bequeme Sparringspartner als die einfachen Stimmbürger. «Es steigert die Chancen für bessere Entscheide.»

«In einer grossen Gemeinde kann die Gemeindeversammlung die Exekutive und Verwaltung kaum mehr kontrollieren», sagt der Lausanner Politikprofessor Andreas Ladner. Im Fall Horgens sei er deshalb im Verhältnis 90:10 für ein Parlament. Voraussetzung sei aber ein gefestigtes Parteiensystem. Ansonsten werde die Rekrutierung einer Volksvertretung schwierig.

Wetzikon bereut nicht

Im Kanton Zürich gibt es sechs Städte, die kleiner sind als Horgen und ein Parlament haben. Seit über 40 Jahren ist nur ein neues Parlament gegründet worden – in Wetzikon, und dies erst im achten Anlauf. Speziell in der Oberländer Stadt: Die Grünen waren dagegen, weil sie an den GV einflussreich waren und Machtverlust befürchteten. Doch Wortführer Martin Wunderli hat seit 2012 seine Meinung geändert. Sein Hauptargument: «Die Politik ist transparenter geworden.» Auch Stefan Kaufmann, Ur-Wetziker und Parlamentarier der damals skeptischen SVP, sagt: «Die Qualität der Diskussion hat zugenommen.» Wichtigster Punkt sei aber, dass sich der Druck des Parlaments positiv auf die Stadtfinanzen ausgewirkt habe. Kaufmann: «Heute will in Wetzikon niemand zurück zur Versammlungsdemokratie.»