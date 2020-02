Corona-Panik: Chinesisches Plastikbärchen irritiert beim Zahnarzt

Die Szene im Behandlungszimmer einer grossen Zahnarztpraxis ist skurril – wenn sie für die Patientin nicht derart ärgerlich ausgegangen wäre. Die Frau, eine 40-jährige gebürtige Amerikanerin, mit einem Schweizer verheiratet, kam am Mittwoch pünktlich zum Termin für die Dentalhygiene. Sie trug eine Freitagtasche mit sich, an der ein asiatisches Bärchen aus Plastik baumelte. Dieses wiederum diente als Halter für ein Handdesinfektionsmittel, das – so die Aufschrift in Englisch und Chinesisch – «99,99 Prozent aller Keime killt».

Man kam ins Gespräch, die Dentalhygienikerin fragte, wo sie das Bärchen gekauft habe, und die Patientin erklärte, sie lebe sechs Monate im Jahr in Hongkong und sei am 1. Februar heimgekommen. Darauf sei die Assistentin «in Panik verfallen» und habe ihr erklärt, sie dürfe gar nicht hier sein. Der Termin bei der Dentalhygienikerin sei abgeblasen worden mit der Begründung, die Praxis habe keine Mundschütze mehr.

«Wie eine Aussätzige behandelt»

So erzählt es die Patientin, die noch immer aufgebracht ist. «Man behandelt mich in der Schweiz wie eine Aussätzige.» Sie vermutet zudem, dass man sie angelogen habe. «Jede Dentalhygienikerin trägt während der Arbeit ohnehin eine Maske, also könnten diese in der Praxis unmöglich ausgegangen sein. Zudem sei sie aus Hongkong und nicht vom chinesischen Festland zurückgekommen. Sie habe Anfang Februar «ohne die kleinste Kontrolle» via den Flughafen Helsinki in Europa einreisen können.

Ziemlich anders wird die Szene von der Zahnarztpraxis beschrieben. Die Frau habe ihrer langjährigen Dentalhygienikerin im Behandlungszimmer davon berichtet, dass sie und ihr Mann vor kurzem aus Hongkong zurückgekommen seien. Ihr Mann sei daraufhin wegen Fiebers im Universitätsspital Zürich auf das Coronavirus getestet worden. Ergebnis: negativ.

Atemwegprobleme als Symptome

«Da die Patientin leichte Atemprobleme hatte und ihre allgemeine, gesundheitliche Verfassung uns nicht optimal schien, um eine einstündige Dentalhygiene bei geöffnetem Mund in horizontaler Lage zu bewältigen», so die Praxis in ihrer Antwort, «hat die Standortleitung im Sinne der Gesundheit der Patientin sowie der Mitarbeiterin entschieden, dass die medizinisch nicht akut notwendige Dentalhygiene-Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll.» Die Praxis dementiert, dass man zu wenig Masken habe.

Genügend Masken für Private

«Wegen des kalten Wetters und meines Asthmas war ich etwas atemlos und habe vielleicht einmal gehustet», sagt die Patientin, die sich selbst beim TA gemeldet hatte, im Gespräch. Atembeschwerden und Husten sind denn auch typische Symptome bei einer Erkrankung am Coronavirus.

Die Wahrheit bei dieser Szene in der Zahnarztpraxis dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Eine Umfrage ergibt: Zahnärzte haben noch genügend Masken. «Grundsätzlich ist die Nachfrage gross, wir können aber alle Zahnärzte beliefern.» Allerdings sind Klagen von Kieferorthopäden und Augenärzten zu hören, die unter mangelndem Nachschub an Hygienemasken leiden.

Apotheken sind ausgeschossen

Lorenz Schmid, Präsident der Zürcher Apotheker und Inhaber der Fraumünsterapotheke, sagt: «Wir sind bei den günstigen Dentalmasken komplett ausgeschossen.» Je zentraler eine Apotheke am Touristenstrom liege, desto früher sei sie ausverkauft. Die Internetplattform Nau.ch berichtet von einer «Preisschlacht um Gesichtsmasken». Im Onlinehandel habe sich der Preis in kürzester Zeit verdoppelt. Zudem gebe es Mengenbeschränkungen, weil viele Kunden befreundeten Leuten in China Tausende Masken schicken würden – die meist in China hergestellt wurden.

Auch beim Bundesamt für Gesundheit heisst es: «Die Grossisten sind liquide auf knappem Niveau. Die Produktion bei allen Herstellern läuft auf Hochtouren, der Nachschub scheint so gesichert, und ein Notstand ist deshalb unwahrscheinlich.» Vorübergehende Lieferprobleme in der Feinverteilung seien möglich. Der Bund verfüge über eine Reserve von 13 Millionen Hygienemasken.