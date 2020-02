Dieses Urteil tut selbst der Richterin leid

Den entscheidenden Satz sagt die Zürcher Einzelrichterin heute am Bezirksgericht bei der Urteilsbegründung: «Persönlich tut es mir auch leid, dass ich Sie verurteilen muss. Aber der Staat hat ein immenses öffentliches Interesse daran, dass bestraft wird, was Sie getan haben.» Die Verurteilte, eine 46-jährige Kongolesin mit einer Aufenthaltsbewilligung B, ist in Tränen ausgebrochen und schluchzt laut.

Wenige Sekunden davor ist der Beschuldigten klar geworden, dass sie nun einen Strafregistereintrag erhält und es damit schwer haben dürfte, ihren Job als Reinigungskraft zu behalten oder einen neuen zu finden. Ausserdem dürfte sie es schwer haben, in nächster Zeit eingebürgert zu werden. Sie befand sich schon mitten im Verfahren, als es wegen des Strafverfahrens sistiert worden war.

Verdienst nicht angegeben

Die Kongolesin hatte seit Januar 2016 bis Ende August 2018 Sozialhilfegelder bezogen. Innerhalb dieser Zeit hat sie während eineinhalb Jahren in Zürich in einem Appartementhaus geputzt und dabei insgesamt fast 5800 Franken verdient. Dieses Geld hat sie nie den Sozialen Diensten angegeben. Als der Betrug aufflog, sagte die Frau, sie habe nicht gewusst, dass sie das Geld hätte angeben müssen, und zeigte sich bereit, das Geld zurückzubezahlen.

Weil es sich beim Betrug um ein Offizialdelikt handelt, wurde die Frau angezeigt, und sie erhielt einen Strafbefehl: Sie muss eine Busse von 300 Franken bezahlen und wird zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt. Diese muss sie zwar nicht bezahlen, weil die Geldstrafe zugunsten einer zweijährigen Probezeit aufgeschoben wird. Aber was die Frau viel mehr schmerzt: Die Verurteilung hat einen Eintrag im Strafregister zur Folge. Damit würde sie ihre Jobs verlieren, weil ihre Arbeitgeber regelmässig einen Strafregisterauszug verlangen, sagt die Frau. Sie arbeitet momentan bei zwei Reinigungsagenturen sowie bei einer französischen Familie.

Deshalb hatte sie den an sich milden Strafbefehl angefochten. Wie aussichtslos dies ist, versuchte die Einzelrichterin am Bezirksgericht Zürich der Frau, die ohne Anwalt erschienen war, schon vor der Verhandlung klarzumachen. Sie sagte ihr, das Gericht gehe davon aus, dass es zu einer Verurteilung gemäss dem Strafbefehl komme. Die Beschuldigte könnte jetzt aber noch ihre Einsprache zurückziehen und sich damit die Kosten für die Hauptverhandlung sparen. Doch die Kongolesin hielt an ihrer Einsprache fest.

Kein Landesverweis

Damit hatte sie gar noch Schlimmeres riskiert. Seit 2016 heisst es im Strafgesetzbuch nämlich, dass Ausländerinnen und Ausländer für 5 bis 15 Jahre des Landes verwiesen werden, wenn sie nach gewissen Straftatbeständen verurteilt werden – und zwar ungeachtet der Höhe der Strafe. Dazu gehört auch der Betrug im Bereich einer Sozialversicherung.

2010 hatte das Schweizer Stimmvolk der SVP-Initiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» mit 52,9 Prozent zugestimmt. Die Gerichte können aber ausnahmsweise von einem Landesverweis absehen, wenn ein sogenannter Härtefall vorliegt – wenn die Betroffenen etwa in der Schweiz gut verankert sind und kaum einen Bezug zu ihrem Herkunftsland haben.

Staatsanwälte halten sich nicht ans Gesetz

Darüber müsste eigentlich ein Gericht entscheiden. Doch darum foutieren sich die Staatsanwälte in den meisten Schweizer Kantonen, darunter auch Zürich. 2016 verabschiedete die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK) – unter dem Vorsitz eines SVP-Staatsanwalts – Empfehlungen betreffend der Landesverweisung. Demnach können Staatsanwälte von einem Landesverweis absehen, wenn der Beschuldigte eine gültige Aufenthaltsbewilligung B oder C hat, keine Vorstrafen aufweist und die Strafe für die Tat unter einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten oder unter einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen liegt. Damit wollen sich die Staatsanwälte die Möglichkeit erhalten, Verfahren mit dem weniger aufwendigen und deutlich günstigeren Strafbefehl zu erledigen. Ginge das Verfahren vor Gericht, müsste den Beschuldigten ein Anwalt zur Seite gestellt werden und die Staatsanwaltschaft müsste sie und allfällige Zeugen einvernehmen.

Wie lange die Staatsanwaltschaften sich noch auf diese Empfehlung stützen können, ist unklar. Bereits heute halten sich Kantone wie Luzern, Aargau, St. Gallen, Solothurn oder Thurgau nicht mehr daran. Und der Nationalrat wie auch der Ständerat haben dem Bundesrat eine Motion überwiesen, welche die Praxis der Staatsanwälte bezüglich der Landesverweisung unterbinden soll.

Insofern hatte die 46-jährige Kongolesin Glück, dass das Bezirksgericht die Einschätzung der Staatsanwaltschaft akzeptierte und auf einen Härtefall entschied.