FDP-Chef bezeichnet Vogels Nicht-Wahl als «dramatisch»

Im Rennen für den Regierungsrat wurden die bisherigen Kandidaten klar gewählt, im Kampf um die zwei frei gewordenen Sitze blieb es bis zuletzt spannend. Jetzt ist klar: Der Grüne Martin Neukom ist gewählt und Natalie Rickli (SVP) setzt sich gegen Thomas Vogel (FDP) durch.

Es ist geschafft! Ich werde mich im Regierungsrat für die Zürcher Bevölkerung einsetzen und dafür, dass wir im Klimaschutz endlich vorwärts machen. Herzlichen Dank an alle Wähler*innen und Unterstützer*innen! Ich bin überwältigt. DANKE! ???? #Neukom2019 pic.twitter.com/XMNEIZNg5W — Martin Neukom (@MartinNeukom) 24. März 2019

«Top» entfuhr es SP-Co-Präsident Andreas Daurù, als er am frühen Nachmittag vernahm, dass die beiden SP-Fehrs – Mario und Jacqueline – gemäss Hochrechnungen an der Spitze liegen. Co-Präsidentin Priska Seiler Graf sagte: «Das übertrifft alle unsere Erwartungen.» Auch dass der Grünen-Kandidat Martin Neukom ein sensationelles Resultat machen könnte, befriedigte die beiden: «Das geschieht auch dank unserer Wählerschaft», so das SP-Duo.

Auch Marionna Schlatter-Schmid, Präsidentin der Grünen Kanton Zürich, konnte das Resultat der Hochrechnungen noch kaum fassen. «Wir haben eine Riesenfreude», sagte sie zum TA. «Wir sind als Aussenseiter in die Wahlen gestartet und sind jetzt voll dabei.»

Ist glücklich über die ersten Resultate: Marionna Schlatter-Schmid, Präsidentin Grüne Kanton Zürich.

Schlatter-Schmid sah den Grund für die bevorstehende Überraschung in der politischen Grosswetterlage, von der ihre Partei nun profitieren kann: «Wir haben mit dem Thema Klima im Wahlkampf alles auf eine Karte gesetzt – und zwar bevor die Klimastreiks begonnen haben.»

Für ihren erfolgreichen Wahlkampf erhielten die Grünen und Martin Neukom in den sozialen Medien bereits die ersten Gratulationen:

.@MartinNeukom startete als Verlegenheitskandidat. Sagte sich: «Ich habe keine Chance, also pack' ich sie!» Lieferte einen frischen Wahlkampf. Surfte glaubwürdig auf der Klimawelle. Wurde immer grösser. Was für ein Coup!

Wer auch immer mitwirkte, chapeau! #rrzh19 #WahlZH19 pic.twitter.com/rbO5jc8yqO — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) 24. März 2019

YES!! Nun glaube ich dran dass es gelingt. @MartinNeukom (GRÜNE) ist auch bei den real ausgezählten Stimmen vor Thomas Vogel (FDP). Ich gratuliere! Und danke allen Wähler*innen, welche dies möglich gemacht haben!



Nun auf ans Wahlfest!



???? #grüngewinnt #klimawahl2019 #WahlenZH19 pic.twitter.com/lYzMCG4UxN — Balthasar Glättli (@bglaettli) 24. März 2019

SVP-Präsident Konrad Langhart war hingegen überrascht, dass die Kandidatin seiner Partei, Natalie Rickli, um ihre Wahl zittern musste. Wie FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch ging auch er von einem Mobilisierungsproblem bürgerlicher Wähler aus. Zudem sei das Klima kein Thema der SVP und über das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, das seine Partei als Thema setzte, habe während des Wahlkampfs niemand mehr gesprochen.

Ernste Gesichter: Konrad Langhart (links) Präsident SVP Kanton Zürich, und SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein sehen sich im Mediencenter bei den kantonalen Wahlen in Zürich die ersten Hochrechnungen an.

Kantonsrat

Hans-Jakob Boesch, Präsident der FDP Kanton Zürich, fand für die Resultate der Hochrechnungen klare Worte: «Falls Thomas Vogel nicht gewählt würde und wir einen Sitz abgeben müssten, wäre das ganz schlimm. Dramatisch.» Lange hoffte er, dass es doch noch klappt, den zweiten FDP-Sitz im Regierungsrat zu verteidigen. Boesch verwies darauf, dass Carmen Walker Späh vor vier Jahren auch bis zum Schluss um den Einzug in den Rat zittern musste.

Die Gründe für das schlechte Abschneiden sah Boesch vor allem in der Mobilisierung der Bündnispartnerin SVP. «Sie haben schon bei den Stadtratswahlen in Zürich weniger Wähler an die Urne gebracht», sagte er. Die Grünen wiederum hätten massiv an Wählern zugelegt.

Das SP-Führungsduo Priska Seiler Graf und Andreas Daurù wollte am frühen Nachmittag noch nicht viel zu den Parlamentswahlen sagen: «Auf dem Land sind wir nicht so stark, da lassen sich kleinere Bewegungen kaum interpretieren.»

Wollen die Hochrechnungen noch nicht interpretieren: Priska Seiler Graf und Andreas Daurù, Co-Präsidenten der Zürcher SP, halten sich auf dem laufenden Stand. (aru)