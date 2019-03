Reaktionen: «Falls Vogel nicht gewählt wird, wäre das dramatisch»

Zwar werden die bisherigen Kandidaten klar gewählt, aber im Kampf um die zwei frei gewordenen Regierungsratssitze zeichnet sich ein enges Rennen ab. Hochrechnungen zeigen, dass Martin Neukom von den Grünen einen der Sitze ergattern wird.

Regierungsrat

«Top» entfährt es SP-Co-Präsident Andreas Daurù, als er vernimmt, dass die beiden SP-Fehrs – Mario und Jacqueline – gemäss Hochrechnungen an der Spitze liegen. Co-Präsidentin Priska Seiler Graf sagt: «Das übertrifft alle unsere Erwartungen.» Auch dass der Grünen-Kandidat Martin Neukom ein sensationelles Resultat machen könnte, befriedigt die beiden: «Das geschieht auch dank unserer Wählerschaft», sagt das SP-Duo.

Marionna Schlatter-Schmid (Bild), Präsidentin der Grünen Kanton Zürich, kann das Resultat der Hochrechnungen noch kaum fassen. «Wir haben eine Riesenfreude», sagt sie zum TA. «Wir sind als Aussenseiter in die Wahlen gestartet und sind jetzt voll dabei.»

Ist glücklich über die ersten Resultate: Marionna Schlatter-Schmid, Präsidentin Gruene Kanton Zürich.

Schlatter-Schmid sieht den Grund für die sich anbahnende Überraschung in der politischen Grosswetterlage, von der ihre Partei nun profitieren kann: « Wir haben mit dem Thema Klima im Wahlkampf alles auf eine Karte gesetzt – und zwar bevor die Klimastreiks begonnen haben.»

SVP-Präsident Konrad Langhart ist hingegen überrascht, dass die Kandidatin seiner Partei, Natalie Rickli, gemäss Hochrechnungen um ihre Wahl zittern muss. Wie FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch geht auch er von einem Mobilisierungsproblem bürgerlicher Wähler aus. Zudem sei das Klima kein Thema der SVP und über das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, das seine Partei als Thema setzte, habe während des Wahlkampfs niemand mehr gesprochen.

Ernste Gesichter: Konrad Langhart (links) Präsident SVP Kanton Zürich, und SVP - Kantonsrat Hans-Peter Amrein sehen sich im Mediencenter bei den kantonalen Wahlen in Zürich die ersten Hochrechnungen an.

Laut Peter Moser, Leiter Analysen im statistischen Amt Kanton Zürich, wird Mario Fehr seine Spitzenposition halten können. «Dazwischen sind noch extreme Verschiebungen möglich», so Moser. Es ist nach wie vor unklar, ob FDP, SVP oder tatsächlich die Grünen mit ihren Kandidaten den siebten Sitz holen. Das Rennen ist völlig offen.

Kantonsrat

Hans-Jakob Boesch, Präsident der FDP Kanton Zürich, findet für die ersten Resultate der Hochrechnungen klare Worte: «Falls Thomas Vogel nicht gewählt würde und wir einen Sitz abgeben müssten, wäre das ganz schlimm. Dramatisch.» Noch aber hofft er, dass es doch noch klappt, den zweiten FDP-Sitz im Regierungsrat zu verteidigen. Boesch verweist darauf, dass Carmen Walker Späh vor vier Jahren auch bis zum Schluss um den Einzug in den Rat zittern musste.

Die Gründe für das schlechte Abschneiden sieht Boesch vor allem in der Mobilisierung der Bündnispartnerin SVP. «Sie haben schon bei den Stadtratswahlen in Zürich weniger Wähler an die Urne gebracht», sagt er. Die Grünen wiederum hätten massiv an Wählern zugelegt.

Das SP-Führungsduo Priska Seiler Graf und Andreas Daurù will noch nicht viel sagen zu den Parlamentswahlen: «Auf dem Land sind wir nicht so stark, da lassen sich kleinere Bewegungen kaum interpretieren.»

(aru)