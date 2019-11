«Ein fünftes Gleis braucht es am Stadelhofen für lange Zeit nicht»

Ist das Ausbauprojekt von Giuliani Hönger Architekten am Stadelhofen sinnvoll? Francesco Corman: Ja. Das Wachstum und die Belastung des schweizerischen Schienennetzes sind im Vergleich zu den Eisenbahnen weltweit sehr hoch. Trotzdem ist die Qualität, etwa die Pünktlichkeit, hoch. Dies liegt an einer sehr effektiven Planung. Die S-Bahn in der Nähe von Zürich ist das Ergebnis davon: Sie sorgt dafür, dass eine grosse Menge von Menschen mit hoher Geschwindigkeit in eine geschäftige Innenstadt gelangen, wobei sie nur wenig Platz beansprucht, im Vergleich zu den für Autos erforderlichen Strassen- und Parkflächen.

Das in den nächsten 20 Jahren zu erwartende Mobilitätswachstum ist sehr hoch, und wir freuen uns, dass dieses Wachstum hauptsächlich im öffentlichen Verkehr stattfindet. Das bedeutet auch, dass wir uns vorbereiten müssen. Der Ausbau des Stadelhofen ist ein solcher Fall, bei dem Zeit und Planung erforderlich sind, um dem künftigen Bedarf gerecht zu werden. Wir planen schliesslich eine Station für 2035, was noch relativ lange vor uns liegt.

Wäre es dann nicht sinnvoll, gleich ein fünftes Gleis «auf Vorrat» zu bauen, wenn ohnehin ein Tunnel gebohrt wird? Eher nicht. Es ist verlockend, Arbeiten vorzubereiten, wenn eine zukünftige Erweiterung prognostiziert wird. Aber wahrscheinlich wird ein fünftes Gleis für lange Zeit nicht benötigt. Erst einmal sollten wir die Auswirkungen dessen verstehen, was gerade geplant ist: Der Ausbau im Stadelhofen ermöglicht einen kompletten 4-spurigen Korridor zwischen Zürich Hardbrücke, Zürich HB und Stadelhofen; es wäre nicht sinnvoll, eine dieser Stationen grösser als eine andere zu haben, da die kleinste Station immer der Engpass sein wird.

Ähnliche Nutzungen bei anderen Stadtbahnen zeigen, dass eine koordinierte Nutzung aufeinanderfolgender Bahnhöfe unter homogenen Bedingungen einen sehr hohen Durchsatz ermöglicht. In diesem Sinne würde ein fünftes Gleis wenig Nutzen bringen; Sinnvoller wäre es, vor und nach dem Engpass Hardbrücke-HB-Stadelhofen eine Infrastruktur aufzubauen, damit dieser Schlüsselbereich sehr effektiv genutzt werden kann. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei Produktionsmaschinen: Die teuersten Maschinen müssen kontinuierlich und effektiv eingesetzt werden, die anderen müssen folgen.

In Zukunft wird Zürich stark wachsen, die Mobilität soll umweltfreundlicher werden: Reichen die Ausbaupläne der SBB? Der Bedarf an einem vierten Gleis und einem vierten Perron ergibt sich aus der technischen Analyse, auch durch das BAV, und aus einem politischen Genehmigungsverfahren. Die Notwendigkeit, lange vorausplanen zu müssen, erfordert eine bestmögliche Schätzung des Passagierwachstums. Diese ist Aufgabe des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE), und dessen Prognosen wurden in den aktuellen Plänen berücksichtigt.

Früher oder später kann das SBB-Netz im Raum Zürich nicht mehr wachsen – beim Bahnhof Hardbrücke gibt es zum Beispiel schlicht keinen Platz. Welche Ansätze sehen Sie für die Zukunft? Speziell für Eisenbahnen sehen wir, dass jede Investition in Hardware, also Beton, Gleise oder Tunnel, von einer Investition in Software ergänzt werden sollte. Zum einen ist Hardware sehr teuer, und ihre Erstellung dauert lange. Damit kann nur langsam auf reale Entwicklungen reagiert werden. Die Betriebs- und Fahrpläne sind die Software der Bahnsysteme, und sie können viel schneller aktualisiert werden – indem längere Züge mit einem anderen Stoppmuster fahren, zum Beispiel. Die SBB und das BAV haben bereits erkannt, dass Investitionen nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in die Bahn erfolgen müssen. Das Projekt Smartrail 4.0, bei dem wir als Universität eine aktive Rolle spielen, zielt genau darauf ab: Wie können mehr Züge auf der gleichen Infrastruktur verkehren durch bessere Verwaltung und Kontrolle?

Werden selbstfahrende Autos dies nicht alles sehr bald überflüssig machen? Wir wissen noch zu wenig über autonome Autos im wirklichen Leben, um sie in unsere Stadtpläne aufzunehmen. Auf jeden Fall werden Raum und Fluss der Menschen in den Innenstädten auch geteilte Mobilität über grosse Fahrzeuge erfordern. Sodass das S-Bahn- und das Zugsystem, ergänzt durch Bus und/oder Tram, ein Rückgrat des Systems bleiben.

Auch die Vernetzung des Systems wird entscheidend sein, damit ich vom Stadelhofen aus meinen Arbeitsplatz erreichen kann. Das ist sehr aufwendig, da es so einfach wie möglich sein soll, von einem Zug auf alle anderen im Raum Stadelhofen verfügbaren Mobilitätsangebote umzusteigen. Wahrscheinlich geht die Zukunft in Richtung dezentraler Strukturen, und wir hoffen, dass wir die Nachfrage steuern können, sodass sie räumlich und möglicherweise auch zeitlich gleichmässiger über den Tag verteilt wird.