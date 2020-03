In dieser Zürcher Kirche können Besucher jetzt per Twint spenden

Sonntag, 1. März: Es ist Beginn der Fastenzeit. Heller Glockenklang läutet den Sonntagsgottesdienst in Bonstetten ein, dem kleinen Dorf im Säuliamt. Ein Beamer projiziert Seitenzahlen für die Kirchenlieder an die Wand neben dem Altar. Irgendjemand hat vergessen, den Mauszeiger zwischendurch zu bewegen: Für eine kurze Zeit leuchtet der Windows-Startbildschirm von der Wand. Bewegung in der Sakristei. Dann erwacht der Computer aus dem Ruhemodus, und die Seitenzahlen sind wieder da.

Hinter der modernen Fassade der 2016 neu gebauten Kirche steckt alte katholische Tradition: Pfarrer und Ministranten ziehen in liturgischem Gewand aus der Sakristei, bei dem ersten Lied müssen die Kirchenbesucher ihr bestes Latein herauskramen. Eine ganz normale Kirche also. Wären da nicht diese kleinen weissen Zettel, die an jeder Betonsäule kleben. Darauf abgebildet sind nur ein Twint-Code und das Wort «Kollekte».

Digitale Vorreiter im Kanton

Mit diesen kleinen weissen Zetteln schleichen sich die Bonstetter vorsichtig an die Digitalisierung heran. Seit einigen Monaten können die Gläubigen hier mit ihrem Handy Geld an wohltätige Zwecke spenden, anstatt Münzen und Scheine in den guten alten Klingelbeutel zu werfen. Bonstetten ist die erste Kirchengemeinde im Kanton, die eine digitale Kollekte ausprobiert.

Ob digital oder analog, die Einnahmen der Sonntagskollekte gingen an die Kinderhilfs-Stiftung Wunderlampe.

Der Sonntagsgottesdienst ist gut besucht, Pfarrer Antonio Lee predigt von der Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste. Der Altersdurchschnitt liegt bei rund 40. Am Kirchenausgang können sich die Gläubigen nach der Messe entscheiden: Entweder den Code an der Wand scannen oder dem lächelnden 11-jährige Ministranten Isai Graf ein paar Münzen in den Klingelbeutel werfen.

Die Entscheidung fällt den meisten nicht schwer. Nur eine einzelne Twint-Zahlung geht ein. «Oft sehe ich niemanden mit dem Handy spenden», sagt Isai Graf mit einem Blick auf den einsamen weissen Zettel an der Wand, bevor er mit seinem vollen, klimpernden Bastkörbchen in der Sakristei verschwindet. Mensch: 1, Maschine: 0.

Bargeldlose Zukunft

Warum also ein bewährtes System ändern? «Um hier bei uns die Leute langsam ranzuführen, dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt», sagt Sebastian Mundo, Präsident der Kirchengemeinde. Er sieht den Siegeszug des kontaktlosen Zahlens am (nordeuropäischen) Horizont erscheinen. Dort, in Skandinavien, tragen immer mehr Menschen immer seltener Bargeld mit sich herum. Egal ob im Supermarkt oder beim Bäcker – sie zahlen kontaktlos, mit Karte oder Handy. Selbst Bettler haben sich angepasst und tragen Schilder um den Hals, auf denen QR-Codes abgebildet sind, über die Passanten digitale Almosen geben können.

Die Idee, selbst im kleinen Bonstetten frühzeitig auf diesen Zug aufzuspringen, kam von der Familie der Kirchenaktuarin Monika Landis. Ihr Mann Beat hat 2019 bereits den Verein Limmatschwimmen mit einem Twint-Konto ausgerüstet. In dessen Shop kann man seitdem bargeldlos zahlen. Dort gebe es einige Nutzer, erzählt Beat Landis. Es sei eine praktische Alternative für alle, die gerade nicht das passende Bargeld in der Tasche hätten.

Günstiger Testlauf

Für die Kirche ist der Aufwand minimal, die Einrichtung der Bonstetter Twint-Kollekte ging im Handumdrehen. Auch der Spendenvorgang dauert für die Gläubigen wenige Sekunden und ist anonym. Laufende Kosten gibt es nicht, allerdings geht ein Prozent der Spende als Gebühr an Twint. Dafür fällt für die Kirchenmitarbeiter die Arbeitszeit weg, in der sie normalerweise Münzen zur Bank bringen und aufs Kirchenkonto einzahlen müssen. Für Bonstetten ist die Kollektenalternative also ein relativ ungefährliches Experiment.

Die Kirche St. Mauritius in Bonstetten wurde 2016 gebaut.

Doch so praktisch all das klingt, so viele Skeptiker gibt es. Einer von ihnen: Pfarrer Antonio Lee selbst. «Ich persönlich habe nicht mit einem grossen Erfolg gerechnet», gibt er zu. Der 1976 in Südkorea geborene Geistliche hat die digitale Revolution hautnah mitbekommen. Sein Heimatland ist internetversessen, doch Lee ist trotz seines jungen Alters ein vergleichsweise altmodischer Mensch.

Keine App könne menschlichen Kontakt ersetzen. Die Annäherungen an das moderne Medienzeitalter sind eher kosmetisch: ein paar Zettel mit Twint-Codes aufhängen oder schöne Bilder von der Kirchenarbeit für die 36 Abonnenten des neuen Kirchen-Instagram-Accounts posten.

Keine digitale Kirche

Eine Grenze überschreiten für Pfarrer Lee Veränderungen dann, wenn sie den Kontakt zwischen Menschen beeinflussen. Seelsorge, Gottesdienst oder Beerdigungen seien Aspekte seiner Arbeit, die nur von Mensch zu Mensch funktionierten. «Menschen sind leiblich und seelisch. Wir brauchen doch Kontakt, leiblichen Kontakt», sagt Lee. Eine Digitalisierung der katholischen Kirche oder auch nur einen Online-Gottesdienst werde es in Bonstetten nicht geben. «Eine solche Zukunft halte ich für schrecklich, ehrlich gesagt.»

Man merkt, die digitale Kollekte in Bonstetten ist keine Revolution. Am ersten Tag kamen per Twint noch sechs Zahlungseingänge, inzwischen sind es rund zwei pro Woche. Ob diese Zahlen in Zukunft wieder ansteigen und ob andere Kirchen im Kanton mitziehen, das hängt nun von der Zukunft des Bargelds ab. Und der Zukunft der katholischen Kirche.