Fitnesstrend Alkohol

Der vielleicht idiotische, aber sicher zeitgeistigste Fitness-Trend des kommenden Jahres heisst Gin-Yoga. Die Idee kommt, wen erstaunt es, aus England. Dort ist nicht nur die Liebe zum Gin historisch gewachsen, sondern der anstehende Brexit scheint bei so manchem Yogi den Wunsch zu wecken, auch während des Vinyasa Schnaps zu kippen. Wahlweise wird der Gin als Belohnung in Aussicht gestellt oder zum Auftakt konsumiert, um Sehnen und Bänder zu lockern und tiefere Entspannung zu ermöglichen.

Ich will mir gar nicht vorstellen, was meine gestrenge Yoga-Lehrerin zu einem solchen Trend gesagt hätte. Bis zu vier Stunden vor ihrem Unterricht durften wir jeweils nichts mehr essen (auch keinen Apfel!) und bis zwei Stunden vorher nichts mehr trinken (nur im Notfall!). Yoga, so lehrte sie uns, sei keine trendige Gymnastik oder gar ein Sport – sondern ein Lebensweg und eine Philosophie. Alkohol und Drogen hatten darin natürlich keinen besonders prominenten Platz.

Die Frage aber bleibt: Kann ich mit den Kollegen zum Apéro und danach noch ins Training? Das erste Problem in dieser Gleichung ist die Motivation, denn Alkohol entspannt bekanntlich nicht nur den Körper, sondern auch den Willen, sich später noch zu schinden. Anführen könnte man vermutlich auch ein leicht erhöhtes Verletzungsrisiko beim Training unter Alkoholeinfluss. Und drittens fühlt man sich zwar beschwipst als grosser Held, doch Metall ist ehrlich: Niemand ruft unter Alkoholeinfluss dieselbe Leistung ab, wie wenn er nüchtern gewesen wäre. Meinen Freund mit dem Rennvelo abzuhängen, schaffte ich denn auch nur ein einziges Mal nach einem kolossalen Besäufnis am Vorabend. Ich hatte mich dabei aber vornehm zurückgehalten und fuhr ihm am nächsten Tag um die Ohren, sehr zu seinem Ärger. Zuletzt gilt es dann auch zu bedenken, dass Alkohol die Proteinsynthese negativ beeinflusst, was den erwünschten Effekt des Work-outs torpediert.

Wer es aber bei einem Drink belässt und genügend Wasser trinkt, kann ohne Probleme auch nach dem Apéro ins Gym, wenn er lieber Hanteln stemmt als noch ein Gläschen. Ich halte es aber für die bessere Variante, Sport gegen Kater einzusetzen. Gezielt eingesetzte Trainings können einen elend verkatert angebrochenen Tag aufwerten. Erstens fühlt man sich nach der körperlichen Anstrengung entschieden besser, zweitens darf man sich zur bewiesenen Willensstärke gratulieren. Darauf genehmigen wir uns gleich noch ein Glas. Essen ist vollkommen in Ordnung – solange es um eine bewusste Auszeit geht.



Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.