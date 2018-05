Jetzt sind die Bären dran

Als Ruth Werren die steile Strasse durch den Wald zum Wildpark Bruderhaus hochfährt, erzählt sie von einem Sommertag vor zehn Jahren. Von jenem Morgen, als die ersten Jungwölfe aus ihren Transportkisten sprangen und im Dickicht des neuen Wolfsgeheges verschwanden. Die zwei Wölfe Dajana und Quirin kamen vom Wildnispark Zürich und begründeten das Rudel, das seither im Winterthurer Bruderhaus lebt. Die Erinnerung an diesen ersten Tag mit den Wölfen rührt Werren noch heute.

Die Winterthurer Wölfe sind Werrens Errungenschaft. Sie ist die Präsidentin des Wildpark-Vereins und war FDP-­Gemeinderätin. Und vielleicht bringt sie bald eine weitere Attraktion in die Stadt: Werren und der Vereinsvorstand wollen Braunbären ansiedeln. Das Bruderhaus wäre nebst dem Langenberg der zweite Wildpark im Kanton Zürich mit Bären. «Das wäre sehr spannend für uns», sagt sie, als sie etwas unruhig vor dem Wolfsgehege steht und versucht, eines der Tiere zu sichten. «Im Bruderhaus könnte man die Bären beobachten, sie kennen lernen.» Es gehe ihr um das Vermitteln von Wissen über die drei grossen Landraubtiere, die in der Schweiz vorkommen: Luchse, Wölfe und Braunbären. Viele Leute sähen deren Rückkehr in die Schweiz zwar als Bereicherung für die hiesige Artenvielfalt, trotzdem sei der Widerstand gegen diese Tiere immer noch gross. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen, könne helfen.

Tiere mit einem düsteren Leben

Die Winterthurer Wölfe sind in ihrem Gehege manchmal unsichtbar, auch für Werren. Sie schaut in die weitläufige hügelige Anlage mit grossen Buchen und Gebüsch. Der Morgen ist frisch, im Gras liegt ein Hirschgeweih. Vor einem Jahr unternahm Werren mit einem Mitglied des Wildpark-Vereins eine Erkundungstour durch Bärenparks in Deutschland und den Niederlanden. Sie informierten sich über Gehegegrössen, Sicherheitszäune, Kosten, Braunbären.

Im Schwarzwald begeisterte sich Werren für die geschundenen Zirkus­bären. Tiere, die ein düsteres Leben gefristet haben, bevor sie in einen Bärenpark kamen. Einige waren in einer dunklen Lastwagengarage eingepfercht, andere lebten in kleinen Käfigen. Solche Tiere wohnen bald im neu gebauten Bärenland in Arosa, und Werren hätte sie gerne nach Winterthur geholt. «Es wäre sinnvoll gewesen und gut, um Spenden zu sammeln», sagt sie.

Doch inzwischen hat sie die Idee verworfen. Tanzbären können traumatisiert sein. Man müsste wohl einen Tierpsychologen beiziehen. «Sie zu halten, braucht spezielles Wissen. Ihre Betreuung ist aufwendiger als die von anderen Bären. Das wäre zu viel für uns.» Die Winterthurer Bären, falls sie kommen, wären deshalb Tiere aus anderen Wildparks, die dort geboren worden sind.

«Schön wärs, wenn ich bis zu meinem

80. Geburtstag das Geld für die Bärenanlage gesammelt hätte.» Ruth Werren, Wildpark Bruderhaus

Mittlerweile haben sich Kinder zu Werren gesellt. Sie zeigt auf das Geweih im Gras, «ein verstorbener Damhirsch, wir haben ihn den Wölfen verfüttert». Auch das sei eben die Natur. Die Kinder schauen mit weit geöffneten Augen erst sie, dann das Geweih an und nicken. Werren wäre es ein Graus, das Bruderhaus in einen Streichelzoo zu verwandeln. Die Tiere sollen als Wildtiere ­respektiert und beobachtet werden.

Wie die Wölfe könnten sich auch die Bären in ihrer Anlage vor den Blicken der Menschen verstecken und sich in dichteren Waldteilen aufhalten. Ihr Gehege müsste mindestens so gross sein wie der Lindenhof in Zürich, mehr als 5000 Quadratmeter. Es gäbe vielleicht einen See, weil Bären gerne baden, Dickicht und Höhlen, wo sie einen Teil des Winters verschlafen. Ihr Futter könnte an verschiedenen Orten versteckt werden, damit sie es suchen müssen. Platz für die Anlage gibt es direkt neben dem Wolfsgehege. Bauen würde die Stadt, das Geld dafür sammelte der Wildpark-Verein. Er rechnet mit Kosten zwischen 800 000 und einer Million Franken.

Kleine Plüschbären bestellt

Werren ist bereit. Sie hat schon einen kleinen Plüschbären ausgesucht, dem sie eine Schlaufe mit «Winti-Bär» anziehen würde, um ihn so zu verkaufen. Sie sagt: «Schön wär es, wenn ich bis zum 80. Geburtstag das Geld für die Bären hätte.» Jetzt ist sie 78. Bei den Wölfen hat sie bewiesen, wie hartnäckig sie ist und imstande, grosse Geldsummen zu sammeln. Damals waren es 400'000 Franken. Nur etwas Wichtiges fehlt Werren für die Bären noch: die Zustimmung der Stadtregierung. Diese muss die Anlage gutheissen. Ihr liegen ein Antrag und ein Konzept vor. Der zuständige Stadtrat Stefan Fritschi ist Werrens Parteikollege. Er sagt, der Stadtrat werde vor den Sommerferien darüber entscheiden. Wegen des Kollegialitätsprinzips kommentiert er das Vorhaben aber noch nicht.

Ein Thema bei der Diskussion um die Bärenanlage wird der Verkehr sein. Schon seit Jahren sind die Parkplätze beim Bruderhaus ein Politikum, an Sonntagen reiht sich im Wald Auto an Auto. Der Stadtrat hat deshalb schon über Parkgebühren während Spitzenzeiten nachgedacht. Mit Bären könnte der Andrang nochmals wachsen.

Endlich hat sich das Warten vor dem Wolfsgehege gelohnt: Ein Wolf schaut hinter den Büschen hervor. Er zottelt auf dem eingetrotteten Weg über die Wiese, präsentiert sich vor der Zuschauerin und verschwindet wieder im Dickicht. Werren lächelt verschmitzt und ordnet ihren Schal.

