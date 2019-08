Das Leben der Anderen Hildegard Schwaninger Stelldichein der Wirte und Spitzenköche

Das Leben der Anderen Hildegard Schwaninger

In der Gastroszene tut sich einiges, und wer up to date sein will, geht zum Gastro Round Table, einer Veranstaltung, die seit 20 Jahren ein- bis zweimal jährlich von Otto Gisiger organisiert wird. Gisiger hat eine Firma für Table Top (Hotelzubehör), ist ein wandelndes Gastro-Lexikon und der Vater des Catering-TalentsMarc Gisiger, der sich seit seiner Heirat mit Modeschöpferin Kazu Huggler Marc Hugglernennt. Kürzlich fand dieses Get-together der Starköche, Wirte und Hoteliers im Sonnenberg statt. Das Aussichtsrestaurant, das der Fifa gehört (Sepp Blatter hat vom alten Fifa-Sitz via Passarelle einen direkten Zugang zum Club im 1.Stock, wo die Jahresmitgliedschaft 1670 Franken kostet), war knallvoll, das Interesse der Gastronomen gross. Dank Sponsoren kostete die Teilnahme am Lunch nur 80 Franken. Der Champagner wurde von Perrier-Jouet gespendet, einer der drei Weine von Peter Riegger (liess sich von seiner Nichte Karin Riegger vertreten, ein angenehmer Farbtupfer in der männerdominierten Runde): ein – aus der Magnumflasche servierter Gagliole vom toskanischen Weingut von Thomas Bär, dem Rechtsanwalt (Bär&Karrer) aus der Bankiersfamilie.

*

Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist, neben Kontaktpflege mit Kollegen, wieder mal zu schauen, wie die Konkurrenz so kocht. Jacky Donatzkocht, wie er aussieht: Zu schwer und zu viel Fleisch. Erst gab es, nach Blätterteiggebäck und Austern zum Apéro, einen Knödel aus Jakobsmuschel und Riesenkrevette mit Kartoffelsalat (auf der Speisekarte «Kartoffelrisotto» genannt), eine Vorspeise, die als ganzer Lunch gereicht hätte. Dann ein Teller mit spanischem Schinken, Speck und Wurst, dann Bündner Kalbsrücken mit Steinpilzen à la crème. Als Dessert Variationen von Bolivia-Schokolade und marinierte Tarocco-Orangen. Ein gutes Mahl, aber kein leichtes!

*

Unter den 151 Teilnehmern fehlten zwei, die immer kommen. André Jaeger von der Fischerzunft Schaffhausen ist im Ausland, Horst Petermann macht Ferien in Dubai (mit dem Personal Trainer?). Dafür sah man Christian von Rechenberg, der im Hotel Baur au Lac zum Food&Beverage Manager befördert wurde (seine Stelle als Chef des Rive Gauche übernahm Jens Jeppesen, bisher Manager Terrassenrestaurant. Von Rechenberg war mit Christian Kramer da; sie waren zusammen auf der Hotelfachschule in Lausanne. Der Junior von Kramer Gastronomie baut gerade das Quaglinos im von seiner Mutter Eria Kramergeführten Hotel Europe um, das er am 28. Februar als Brasserie eröffnet.

*

Man sah Heinz Witschi, vielfach ausgezeichneten Kochkünstler aus Unterengstringen, Uschi Burgues vom «Grobe Ernst» im Niederdorf, Park Hyatt-CEO Kurt Straub, Immobilienunternehmer Peter Friedli (Restaurant Meinrad), Janine Meyerstein vom Meylenstein, Christine Albrecht, die das Albrecht Catering in Riehen vor wenigen Jahren gründete und mittlerweile auch Zürich beliefert (z.B. Eröffnung von Louis Vuitton). Cédric Schweri, Sohn von Nicolas Schweri, dem kürzlich verstorbenen Besitzer des Hotel Alexander in Thalwil (das Hotel wurde verkauft, wird umgebaut und wieder als Hotel eröffnet, nicht, wie einst geplant, als Apartmenthaus), war da. Der Enkel von Denner-Gründer Karl Schweri hat im mexikanischen Badeort Cancun ein Restaurant (Terraneo) und spielt Polo. Dreimal läutete beim Lunch sein Handy. Er sei auf der Titelseite der «Sun», erfuhr er. Als heisser Flirt der in England weltberühmten Katie Price, mit der er am Poloturnier in Klosters (dort hiess es: Katie who?) schäkerte. Der nächste Gastro Round Table findet im Juni in Lenzburg statt. Der Wirt des Ochsen kocht im Schloss, auf das er ein Servitut hat.

