Latin Loser

Die kleine Geschichte Die Masche der italienischen Männer kommt bei den «Wikingerinnen» nicht mehr an.

Es muss hier ein gesellschaftlicher Wandel vermeldet werden, einer fürwahr, der die europäischen Koordinaten der Zwischenmenschlichkeit wacker zu verrücken droht, ja, der einen der grossen Mythen unseres Kontinents entkräftet. Um sich der Tragweite des Phänomens so richtig bewusst zu werden, drängt sich ein Zapping durch die römischen Lokalradiosender auf. Da wird die Angelegenheit schon seit einigen Wochen mit einer solchen Hartnäckigkeit seziert und diskutiert, dass man annehmen muss, das Schicksal der Nation hänge davon ab. Und das tut es natürlich auch ein bisschen.

Es läuft die Entzauberung, die Demontage, die Dämmerung des Latin Lover in seiner italienischen Version, einst der Weltmeister der Verführung. Die Zeitschrift «Le Vie del Gusto» (etwa: die Geschmackswege), die sich in der Regel mit Wein und Käse beschäftigt, fragte 1000 Ausländerinnen, was sie denn von den Eroberungskünsten des italienischen Mannes hielten. Früher wäre ein wuchtiges Ja gewiss gewesen, ein Halleluja auf diesen – und hier werden wir schnell sehr pauschal – Mix aus mediterranem Charme, furchtloser Romantik und zuweilen selbstironischem Machismo. Was kam dieser Mix nicht gut an, vor allem bei den Nordeuropäerinnen, die in den exuberanten Italienern an den Stränden von Rimini, Jesolo und Riccione wohl ein Gegenprogramm zu ihren eigenen Männern sahen, die sich eher zurückhielten mit den grossen Gefühlen und Gesten. Eine Kulturfrage? Eine Zeitfrage?

Nun, die Masche des Latin Lover zieht nicht mehr. Acht von zehn Frauen, die von «Le Vie del Gusto» befragt wurden, gaben sich «recht gleichgültig» vor dem Charme verführender Italiener, halten sie für allzu feminisiert, für humorlos, die Avancen gemeinhin für plump. Mal trügen sie zu dick auf, mal strengten sie sich nicht genügend an. Wie alle halt, durchschnittlich originell, keine weltmeisterlichen Leistungen mehr.

Die Erkenntnis müsste die Papagalli alarmieren. So nennen die Römer die professionellen Verführer, die Don Giovannis im Dienst unten an der Spanischen Treppe, an der Piazza Navona, am Campo de’ Fiori. Ein Papagei trägt meist gutes Tuch, Sonnenbrille, ist braun gebrannt, lehnt lässig an seiner Vespa und braucht beim Betörungsversuch meist dieselben Phrasen. Es soll so aussehen, als habe er gerade noch auf dem Set von Federico Fellinis «La Dolce Vita» gestanden, habe gerade noch mit Anita Ekberg in der Fontana di Trevi gebadet. Und sei nun da, frisch pomadisiert, ganz und gar da für die Touristinnen aus Prag, Lodz oder Malmö, die mit Anita Ekberg bestenfalls die Haarfarbe gemein haben und denen er trotzdem charmiert mit seinen knappen Englischkenntnissen, als bete er eine Muse an: «Ciao bella!» Für ein kurzes Abenteuer, für eine Nacht, für ein Essen. Die Papagalli lebten bisher vom Mythos des Latin Lover.

Auf Radio Centro Suono sagt jetzt einer der Moderatoren, dass er, wenn er es sich denn noch einmal genau überlege, auch immer nur um «Wikingerinnen» bemüht habe, um seine Freunde zu beeindrucken. «Wikingerin» also – das war mal der Sammelbegriff. Im Grunde aber hätten ihm diese starken und blonden Frauen, die ja auch Bier tranken und rülpsten, nie gefallen. Eine kleine Vendetta? Ein Talkgast fragt, ob der Imageverlust vielleicht auch darin gründe, dass Italien von einem Mann regiert werde, der sich mit 74 Jahren noch immer für einen unwiderstehlichen Latin Lover halte und die Kategorie so in Verruf bringe.

Fragen sind das, kleine Schicksalsfragen einer zweifelnden Nation. Ciao bello!

Oliver Meiler, Rom

Ein Papagallo aus dem Bilderbuch. Foto: Rainer Martini (Look-Foto)