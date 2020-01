Glaspalast gegen die Platznot

Das Zürcher Schuldepartement rechnet mit 20 Prozent mehr Volksschülern in den nächsten fünf Jahren. An etlichen Stellen der Stadt sind jedoch schon jetzt die Schulgebäude so überfüllt, dass der Nachwuchs in provisorische Pavillons gesteckt werden muss.

Um diese Zustände zu beenden, investiert die Stadt bis 2028 insgesamt 1,8 Milliarden Franken. Nachdem vor einigen Monaten die Neubauten Freilager und Manegg vorgestellt wurden, folgt nun das Quartier Friesenberg. An der Stelle des in die Jahre gekommenen 70er-Jahre-Schulgebäudes Borrweg entsteht bis 2025 ein moderner, fünfstöckiger Glas-Neubau für 18 Primarschulklassen. Das 60 Millionen Franken teure Gebäude soll sich in das denkmalgeschützte Ensemble rund um die 1931 eröffnete Friesenberg-Primarschule einfügen. Und gleichzeitig alle provisorischen Pavillons am Uetliberg ersetzen.

Zusätzliche Wohnungen bringen mehr Kinder

«Das Projekt ist ein wichtiger Puzzlestein in unserem Masterplan», sagt der Stadtrat André Odermatt. Man wolle damit langfristig den Schulraumbedarf des Quartiers sichern, versprach er mit Blick auf die 700 zusätzlich geplanten Wohnungen, die die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) bis 2050 bauen will. Mit dem neuen Schulhaus am Borrweg sollen die Kapazitäten über dieses Jahr 2050 hinaus ausreichen. Statt 26 Klassen sollen dann 34 Klassen an Borrweg, Friesenberg und Döltschihalde Platz finden.

Architektonisch ist der geplante Neubau schlicht und kompakt. Er umfasst zwei Sportplätze, eine Doppelturnhalle, Schwimmbecken sowie zwei grosse, lichtdurchflutete Mensen für beide Schulen. Das junge Zürcher Architekturkollektiv Waldrap setzte sich gegen 83 andere Vorschläge durch. Die beiden Architekten Renate Walter und Sebastian Lippok entwarfen bereits den aktuell im Bau befindlichen Swiss-Innovationspark in Biel und das neu geplante Marina-Wassersportzentrum in Zürich-Tiefenbrunnen. Für die Landschaftsarchitektur ist das Atelier TP Tijssen Preller aus Rapperswil zuständig.

Kosten über der Benchmark

Denkmalschutz, Umweltvorgaben und die Hanglage des Schulstandorts Am Uetliberg stellten die Architekten vor eine besondere Herausforderung. Die vergleichsweise hohen Kosten von 60 Millionen Franken, noch ohne Reserven gerechnet, seien diesen Umständen zu verschulden, so Benjamin Theiler, Vorsitzender der Jury des Architektenwettbewerbs, «die Kosten liegen höher als die übliche Benchmark». Die FDP äusserte bereits Kritik – der Neubau sei «unnötig gross und teuer».

Sagt das Zürcher Stimmvolk im Februar 2022 Ja zu dem Schulhaus, kann im folgenden Sommer der Bau begonnen werden. Die ersten Schulklassen sollen dann drei Jahre später einziehen. Der Unterricht kann in Ausweichlokationen während der Bauzeit fortgeführt werden. Die fast 90 Jahre alte Nachbarschule Friesenberg ist dagegen aktuell nicht sanierungsbedürftig. Sie überlebt damit den mehr als 40 Jahre jüngeren Betonbau am Borrweg und soll weiterhin Teil des Schulzentrums im Herzen des Gartenstadt-Quartiers Friesenberg bleiben.