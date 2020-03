Hardturmstadion: Die AL schwenkt um

Der Ball ist rund, und das Spiel nimmt kein Ende. Am 17. Mai stimmt die Stadt Zürich nochmals über den Bau eines Fussballstadions auf dem Hardturmareal ab. In der Verlängerung zieht sich nun auch die Alternative Liste das Trikot der Gegner an. An der letzten Vollversammlung beschloss die AL die Nein-Parole.

«Das Resultat fiel überraschend deutlich aus», sagt AL-Gemeinderätin Andrea Leitner. «Auch erklärte Fussballfans waren gegen das Projekt. Man hat die Stadtplanung über den Sport gestellt.»

Die Nein-Parole kommt tatsächlich unerwartet. Lange konnte sich die AL nicht entscheiden, ob sie den Stadionbau gutheissen soll. Die Mitglieder schwankten zwischen der Rolle als Fussballfan, Sozialpolitikerin und Klimaaktivistin.

Die gespaltene AL

Im November 2018 sprachen sich knapp 54 Prozent der Stimmberechtigten für das Stadionprojekt aus. Geplant sind: ein Fussballstadion mit 18’000 Plätzen, zwei Hochhäuser mit Büros und 570 Wohnungen sowie eine Siedlung mit 174 Genossenschaftswohnungen. Finanziert wird das Projekt von der Immobilienfirma HRS und der Credit Suisse sowie von einer Genossenschaft. Die Stadt, der das Land gehört, gewährt den Investoren einen Rabatt auf den Baurechtszins: maximal 1,7 Millionen Franken pro Jahr. Bei der Abstimmung von 2018 hatte die AL Stimmfreigabe beschlossen. Manche AL-Mitglieder kritisierten Luxuswohnungen in den Hochhäusern und die Vernichtung von Grünfläche; andere lobten die Genossenschaftswohnungen und das Fussballstadion.

Nach der gewonnenen Abstimmung mussten die Investoren einen sogenannten Gestaltungsplan vorlegen. Darin wird, unter anderem, die Umweltverträglichkeit des Bauprojekts thematisiert. Zum Beispiel die Lärmbelastung oder die Grösse der Grünflächen.

SP: Stimmfreigabe

Im Oktober 2019 hiess das Zürcher Stadtparlament den Gestaltungsplan gut. Bemerkenswert: Auch die AL-Gemeinderätinnen und -räte stimmten dafür. Man müsse, so das Argument, den Volksentscheid respektieren. Die Grünen waren als einzige Partei dagegen. Die SP, die das Projekt 2018 noch stark bekämpft hat, enthielt sich der Stimme.

In der Folge ergriff die IG Freiräume Zürich-West das Referendum gegen den Gestaltungsplan. Zu wenig klimaverträglich, argumentiert sie. Nun hat sich die AL als erste Partei der IG angeschlossen. Die Grünen dürften bald folgen (der offizielle Entscheid steht noch aus). Unklarer sieht es bei der SP aus. Sie hat ihre Parole noch nicht gefasst. Die Geschäftsleitung allerdings, sagt Co-Präsidentin Liv Mahrer, empfehle der Partei, sich der Stimme zu enthalten. Was heisst das? «Eine etwas intensivere Stimmfreigabe», sagt Mahrer.